Сейсмолог объяснил, почему землетрясение в Магадане не связано с камчатским

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Землетрясения в Магаданской области и на Камчатке различаются природой, в том числе глубиной очагов, поэтому связи между ними быть не может, сообщил РИА Новости директор магаданского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Сергей Курткин.

Как объяснил сейсмолог, Магадан по сравнению с Камчаткой трясет не очень часто, а землетрясения, подобные произошедшему во вторник, были давно, примерно десять лет назад.