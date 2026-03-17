Сейсмолог объяснил, почему землетрясение в Магадане не связано с камчатским

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Землетрясения в Магаданской области и на Камчатке различаются природой, в том числе глубиной очагов, поэтому связи между ними быть не может, сообщил РИА Новости директор магаданского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Сергей Курткин.
Землетрясение магнитудой 5 по шкале Рихтера произошло под Магаданом, сообщал ранее во вторник губернатор Сергей Носов. Жители Магадана ощутили серьезные подземные толчки. Позже в региональном ГУМЧС уточнили, что магнитуда землетрясения составила 5,8.
"Я сильно сомневаюсь, у нас природа землетрясений совершенно разная. Там (в Камчатском крае - ред.) они глубинные и связаны с зонами субдукции, а у нас (в Магаданской области - ред.) они на поверхности, то есть они до 30 километров, коровые, поэтому связи с Камчаткой нет", - ответил Курткин на вопрос агентства о возможной связи землетрясений на Камчатке и в Магадане.
Как объяснил сейсмолог, Магадан по сравнению с Камчаткой трясет не очень часто, а землетрясения, подобные произошедшему во вторник, были давно, примерно десять лет назад.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Эпицентр сейсмического события располагался в акватории, в 253 километрах от Петропавловска-Камчатского. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.