Магаданская область с начала спецоперации отправила военным 145 т груза
15:37 17.02.2026
Магаданская область с начала спецоперации отправила военным 145 т груза
Носов: Магаданская область отправила бойцам 145 тонн различного груза

МАГАДАН, 17 фев - РИА Новости. Магаданская область с начала военной спецоперации отправила бойцам 145 тонн различного груза, сообщил на встрече с первым вице-спикером Совфеда Владимиром Якушевым губернатор Сергей Носов.
"Поддержку участников спецоперации и их семей в регионе обсудили на рабочей встрече с секретарем генсовета "Единой России", первым вице-спикером Совфеда Владимиром Якушевым. Силами Магаданской области собрано и отправлено на передовую более 145 тонн груза. Наши специалисты наладили ремонт военной техники для нужд армии, восстановлено более 750 единиц военной техники и различных агрегатов", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях.
Он отметил, что Магаданская область также открыла школу БПЛА, в которой прошли обучение около 200 операторов беспилотников. Изготовлено более 2 тысяч дронов.
"Обеспечено комплексное сопровождение военнослужащих и их близких: действуют более 50 мер помощи. Они предоставляются в беззаявительном порядке; разработана комплексная программа медицинской и социальной реабилитации; выстроена система содействия в трудоустройстве; реализуется региональный проект "СВОи Герои49", - добавил губернатор.
