Магаданская область с начала спецоперации отправила военным 145 т груза

МАГАДАН, 17 фев - РИА Новости. Магаданская область с начала военной спецоперации отправила бойцам 145 тонн различного груза, сообщил на встрече с первым вице-спикером Совфеда Владимиром Якушевым губернатор Сергей Носов.

"Поддержку участников спецоперации и их семей в регионе обсудили на рабочей встрече с секретарем генсовета "Единой России", первым вице-спикером Совфеда Владимиром Якушевым. Силами Магаданской области собрано и отправлено на передовую более 145 тонн груза. Наши специалисты наладили ремонт военной техники для нужд армии, восстановлено более 750 единиц военной техники и различных агрегатов", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях.

Он отметил, что Магаданская область также открыла школу БПЛА, в которой прошли обучение около 200 операторов беспилотников. Изготовлено более 2 тысяч дронов.