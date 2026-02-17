https://ria.ru/20260217/pomosch-2074844399.html
Колымские волонтеры помогают бойцам СВО
Автомобили для нужд бойцов СВО приобретают различные организации Магаданской области, их доставляют волонтеры, сообщает Telegram-канал МинИнформ Колымы. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T05:38:00+03:00
МАГАДАН, 17 фев - РИА Новости. Автомобили для нужд бойцов СВО приобретают различные организации Магаданской области, их доставляют волонтеры, сообщает Telegram-канал МинИнформ Колымы.
"Транспорт с самого начала СВО закупают и передают региональные организации, предприятия и неравнодушные предприниматели — каждый вносит свой вклад в общее дело. Кроме того, машины активно приобретаются и в центральных районах страны, где их можно быстрее доставить до зоны СВО. По поручению губернатора Сергея Носова
, автобаза правительства Магаданской области
проводит техническое обслуживание каждого автомобиля, проверяются узлы и агрегаты", - говорится в сообщении.
Волонтеры организации "Боевое братство" отправляют транспорт туда, где он нужен для эвакуации, доставки грузов, патрулирования.
"Все машины проходят полное техническое обслуживание и готовятся к службе в сложных условиях. Мы делаем всё, чтобы техника не подвела наших земляков", — приводит МинИнформ Колымы слова заместителя директора автобазы правительства Магаданской области Ришата Жамалетдинова.
Вместе с автомобилями бойцам передали сухпайки, сделанные руками колымских волонтёров.