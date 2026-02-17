Колымские волонтеры помогают бойцам СВО

Волонтеры организации "Боевое братство" отправляют транспорт туда, где он нужен для эвакуации, доставки грузов, патрулирования.

"Все машины проходят полное техническое обслуживание и готовятся к службе в сложных условиях. Мы делаем всё, чтобы техника не подвела наших земляков", — приводит МинИнформ Колымы слова заместителя директора автобазы правительства Магаданской области Ришата Жамалетдинова.