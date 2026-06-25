Новак обсудил с губернатором Нижегородской области топливное обеспечение

Краткий пересказ от РИА ИИ Новак обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обеспечение региона топливом.

Стороны подчеркнули необходимость координации действий федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний для недопущения перебоев с поставками топлива.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обеспечение региона топливом, сообщило правительство РФ.

"Александр Новак встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Основной темой в рамках встречи стало обеспечение Нижегородской области нефтепродуктами. Стороны рассмотрели текущую ситуацию на топливном рынке субъекта, вопросы стабильности поставок, наличия запасов и удовлетворения спроса всех потребителей", - сообщило правительство.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость координации действий федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний для недопущения перебоев с поставками топлива и сохранения устойчивой ситуации в сфере обеспечения региона топливом.

Встречу по схожей теме Новак провел ранее в четверг также с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Новак в среду провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Он поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.