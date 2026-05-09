В Магадане прошел "Бессмертный полк"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Магадане прошла акция «Бессмертный полк».
- Акция «Бессмертный полк» в Магадане второй год подряд проходит на земле и в небе: вертолеты с портретами летчиков-участников Великой Отечественной войны пролетают над центральными улицами города.
- Губернатор Магаданской области Сергей Носов назвал «Бессмертный полк» народным движением и выразил мнение, что в акции воплощена народная мудрость и сила.
МАГАДАН, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Магадане, передает корреспондент РИА Новости.
В Магадане "Бессмертный полк" второй год подряд проходит на земле и в небе. Вертолеты с портретами летчиков-участников Великой Отечественной войны пролетают над центральными улицами города.
Василий Никулин, Виталий Попков, Василий Борисов, Илья Мазурук - полярные летчики, ассы, те, кто перевозил грузы по воздушной трассе "Аляска-Сибирь". Один из аэродромов этой стратегически важной трассы находился в Магаданской области, в поселке Сеймчан.
"Бессмертный полк" для меня - это действительно народное движение, оно снизу пошло, инициатива людей. И в нем как раз и мудрость народная, в нем воплощена сила народная. Память, вера и служение своей стране", - рассказал РИА Новости губернатор Магаданской области Сергей Носов, участвовавший в акции.
Жители Магаданской области ковали победу в тылу, добывая золото и собирая деньги на танки и воздушные эскадрильи. Многие из тех, чьи портреты несут сегодня магаданцы, приехали в регион после войны, работали в разных отраслях на благо области.
"Портрет моего дедушки, деда Семена Потапова, кавалера трех орденов, который, собственно, и привез всю мою семью сюда, на Дальний Восток. И вот с деда Семена и пошло то, что я в третьем поколении уже магаданец здесь. Он был пограничником. Воевал на Халхин-Голе, был кинологом у известного командира Карацубы. Дед, которым я точно горжусь", - рассказал РИА Новости участник "Бессмертного полка" в Магадане Богдан Булычев.
Завершилась акция "Бессмертный полк" митингом-концертом на Соборной площади.