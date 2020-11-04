Красивая и разная Россия! Самые удивительные места страны

Карелия в этом году — один из хитов летних и осенних путешествий. Чистейшие озера, водопады — например, Кивач, до которого из Петрозаводска можно добраться всего за час. "Рускеала" — горный парк развлечений. И, конечно, Кижи. Уникальные деревянные церкви, избы, мельницы свозили сюда со всей республики.

В этом году через Карелию прошел маршрут полярной яхты "Петр Первый", возвращавшейся из арктической экспедиции. Ну а туристы могут отправиться туда самостоятельно или приобрести путевки.

В гости к карельскому Деду Морозу, например, можно съездить менее чем за 12 тысяч рублей.