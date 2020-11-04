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Туризм
https://ria.ru/20201104/tury-1582821053.html
Красивая и разная Россия! Самые удивительные места страны
Красивая и разная Россия! Самые удивительные места страны
В этом году у россиян появились новые возможности открыть для себя страну. Туроператоры организовали рейсы в такие загадочные регионы, как, например, Хакасия... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:00
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В этом году у россиян появились новые возможности открыть для себя страну. Туроператоры организовали рейсы в такие загадочные регионы, как, например, Хакасия. Существенно подешевели путешествия на Байкал. Да и вообще за поездки по России теперь возвращают деньги. О самых красивых местах и о том, как туда лучше попасть, — в фотоленте РИА Новости.
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фото - туризм, фото, горячие туры, маршруты, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, впечатления - туризм, чукотка, байкал, республика ингушетия, красноярский край, республика калмыкия, калининградская область, республика хакасия, сочи, республика крым, камчатский край, краснодарский край, мурманская область, астраханская область, республика карелия, республика адыгея, отдых, туризм, фото

Красивая и разная Россия! Самые удивительные места страны

08:00 04.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В этом году у россиян появились новые возможности открыть для себя страну. Туроператоры организовали рейсы в такие загадочные регионы, как, например, Хакасия. Существенно подешевели путешествия на Байкал. Да и вообще за поездки по России теперь возвращают деньги. О самых красивых местах и о том, как туда лучше попасть, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Карелия в этом году — один из хитов летних и осенних путешествий. Чистейшие озера, водопады — например, Кивач, до которого из Петрозаводска можно добраться всего за час. "Рускеала" — горный парк развлечений. И, конечно, Кижи. Уникальные деревянные церкви, избы, мельницы свозили сюда со всей республики.

В этом году через Карелию прошел маршрут полярной яхты "Петр Первый", возвращавшейся из арктической экспедиции. Ну а туристы могут отправиться туда самостоятельно или приобрести путевки.

В гости к карельскому Деду Морозу, например, можно съездить менее чем за 12 тысяч рублей.

Экспедиция полярной экспедиционной яхты Петр Первый на острове Кижи
1 из 21

Карелия в этом году — один из хитов летних и осенних путешествий. Чистейшие озера, водопады — например, Кивач, до которого из Петрозаводска можно добраться всего за час. "Рускеала" — горный парк развлечений. И, конечно, Кижи. Уникальные деревянные церкви, избы, мельницы свозили сюда со всей республики.

В этом году через Карелию прошел маршрут полярной яхты "Петр Первый", возвращавшейся из арктической экспедиции. Ну а туристы могут отправиться туда самостоятельно или приобрести путевки.

В гости к карельскому Деду Морозу, например, можно съездить менее чем за 12 тысяч рублей.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Чтобы посмотреть на полярное сияние в Мурманской области, не обязательно ждать зимы. "Самое раннее, когда я его видел, — 17 августа, самое позднее — 15 апреля", — вспоминает директор северной туристической компании Сергей Большаков. Главное условие — темные ночи. "Солнце светит примерно одинаково в Мурманске, Тикси (Якутия), Певеке (Чукотка). И сияние везде красиво — неважно, где мы его наблюдаем, — говорит гид Александр Городинский. — Вопрос в том, какой ландшафт хотим видеть вокруг: горы, океан, лес, тундру. И где комфортнее себя чувствуем".

Мурманская область — это развитая транспортная инфраструктура, близость к европейской части России, туристический сервис и благоприятная погода.

Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области
2 из 21

Чтобы посмотреть на полярное сияние в Мурманской области, не обязательно ждать зимы. "Самое раннее, когда я его видел, — 17 августа, самое позднее — 15 апреля", — вспоминает директор северной туристической компании Сергей Большаков. Главное условие — темные ночи. "Солнце светит примерно одинаково в Мурманске, Тикси (Якутия), Певеке (Чукотка). И сияние везде красиво — неважно, где мы его наблюдаем, — говорит гид Александр Городинский. — Вопрос в том, какой ландшафт хотим видеть вокруг: горы, океан, лес, тундру. И где комфортнее себя чувствуем".

Мурманская область — это развитая транспортная инфраструктура, близость к европейской части России, туристический сервис и благоприятная погода.

© РИА Новости / Павел Львов
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© Павел Львов / Перейти в фотобанк

"Туристов ждет новогодняя сказка — олени, хаски, горячий чай в саамском чуме и настоящее чудо — Северное сияние! А еще уникальные экскурсии и погружение в этнику Заполярья", — рассказывает представитель международного оператора Татьяна Коршунова о Мурманске и области — российской Лапландии.

Туристы из Китая в парке Северное сияние в Мурманской области
3 из 21

"Туристов ждет новогодняя сказка — олени, хаски, горячий чай в саамском чуме и настоящее чудо — Северное сияние! А еще уникальные экскурсии и погружение в этнику Заполярья", — рассказывает представитель международного оператора Татьяна Коршунова о Мурманске и области — российской Лапландии.

© Павел Львов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Калининградская область — еще один важный маршрут для путешествий по России. В самом городе обязательно стоит посетить Бранденбургские ворота XVII века — один из немногих памятников архитектуры времен Прусской империи, Кенигсбергский университет, где учился, а затем преподавал Иммануил Кант, современную Рыбную деревню, построенную в стиле старого Кенигсберга. Но ограничиваться Калининградом нельзя, непременно нужно найти время на национальный парк "Куршская коса". Здесь расположена одна из самых высоких дюн Европы — Ореховая, или Эфа, высотой 65 метров. Стоимость отдыха в Калининграде и области — от 15 тысяч рублей. На Новый год места в отелях уже заканчиваются.

Вид на дюны с высоты Эфа в национальном парке Куршская коса в Калининградской области
4 из 21

Калининградская область — еще один важный маршрут для путешествий по России. В самом городе обязательно стоит посетить Бранденбургские ворота XVII века — один из немногих памятников архитектуры времен Прусской империи, Кенигсбергский университет, где учился, а затем преподавал Иммануил Кант, современную Рыбную деревню, построенную в стиле старого Кенигсберга. Но ограничиваться Калининградом нельзя, непременно нужно найти время на национальный парк "Куршская коса". Здесь расположена одна из самых высоких дюн Европы — Ореховая, или Эфа, высотой 65 метров. Стоимость отдыха в Калининграде и области — от 15 тысяч рублей. На Новый год места в отелях уже заканчиваются.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко

Ну и, безусловно, Крым! "Здесь два моря, 900 таинственных пещер, 15 водопадов, в том числе и выше Ниагарского, более 11 тысяч уникальных памятников культуры и истории", — перечисляет директор Крымского туристского центра Министерства курортов и туризма республики Елена Юрченко. Если ехать от Симферополя в сторону Севастополя (или обратно) по трассе "Таврида", обязательно стоит свернуть и посетить небольшой и очень колоритный городок Бахчисарай. Здесь находятся Ханский дворец с воспетым Пушкиным Фонтаном слез, Екатерининская миля. А неподалеку в горах — пещерный город-крепость Чуфут-Кале, появившийся в V-VI веках. Пещеры — это и хозяйственные постройки, и мечети, и даже мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша Джаныке-ханым. По дороге к Чуфут-Кале — Свято-Успенский мужской монастырь. Церковь, которую в IX веке монахи вырубили прямо в скале, сохранилась до наших дней.

Чуфут-Кале
5 из 21

Ну и, безусловно, Крым! "Здесь два моря, 900 таинственных пещер, 15 водопадов, в том числе и выше Ниагарского, более 11 тысяч уникальных памятников культуры и истории", — перечисляет директор Крымского туристского центра Министерства курортов и туризма республики Елена Юрченко. Если ехать от Симферополя в сторону Севастополя (или обратно) по трассе "Таврида", обязательно стоит свернуть и посетить небольшой и очень колоритный городок Бахчисарай. Здесь находятся Ханский дворец с воспетым Пушкиным Фонтаном слез, Екатерининская миля. А неподалеку в горах — пещерный город-крепость Чуфут-Кале, появившийся в V-VI веках. Пещеры — это и хозяйственные постройки, и мечети, и даже мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша Джаныке-ханым. По дороге к Чуфут-Кале — Свято-Успенский мужской монастырь. Церковь, которую в IX веке монахи вырубили прямо в скале, сохранилась до наших дней.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Купаться в Черном море уже поздновато, но закаты и рассветы красивы в любое время года. Осенью спрос на полуостров в этом году туроператоры охарактеризовали как "беспрецедентный". Можно погулять вдоль моря, по горам и паркам, посетить крымские дворцы. И все это при комфортной средней температуре плюс 15 градусов днем. Еще на полуострове традиционно лечат заболевания дыхательной системы, что сейчас особенно актуально, и проходят реабилитацию.

Виды Крыма
6 из 21

Купаться в Черном море уже поздновато, но закаты и рассветы красивы в любое время года. Осенью спрос на полуостров в этом году туроператоры охарактеризовали как "беспрецедентный". Можно погулять вдоль моря, по горам и паркам, посетить крымские дворцы. И все это при комфортной средней температуре плюс 15 градусов днем. Еще на полуострове традиционно лечат заболевания дыхательной системы, что сейчас особенно актуально, и проходят реабилитацию.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Краснодарскому краю тоже есть чем удивить. Например, город-курорт Геленджик может похвастаться не только одной из самых больших морских набережных в мире, но видом а-ля Рио-де-Жанейро. Маркотхский хребет украшает 44-метровый крест с часовней. Добраться до него можно и на маршрутке, и пешком. Фотографии, по словам туристов, получаются отменные.

Вид на город Геленджик и Геленджикскую бухту. На первом плане - поклонный крест на вершине Маркотхского хребта
7 из 21

Краснодарскому краю тоже есть чем удивить. Например, город-курорт Геленджик может похвастаться не только одной из самых больших морских набережных в мире, но видом а-ля Рио-де-Жанейро. Маркотхский хребет украшает 44-метровый крест с часовней. Добраться до него можно и на маршрутке, и пешком. Фотографии, по словам туристов, получаются отменные.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сочи — это классика: море и горы. Здесь можно и кататься на лыжах, и гулять, и смотреть на водопады, а потом спуститься и оказаться прямо на пляже. Сейчас, кстати, курорты горного кластера предлагают различные скидки. Например, бесплатные завтрак "шведский стол", экскурсии обзорные или к хаски, спа... И если в средней части России деревья уже почти потеряли яркие листья, то в Сочи — золотая осень в самом разгаре.

Цветущее дерево мимозы на фоне заснеженных гор в Сочи
8 из 21

Сочи — это классика: море и горы. Здесь можно и кататься на лыжах, и гулять, и смотреть на водопады, а потом спуститься и оказаться прямо на пляже. Сейчас, кстати, курорты горного кластера предлагают различные скидки. Например, бесплатные завтрак "шведский стол", экскурсии обзорные или к хаски, спа... И если в средней части России деревья уже почти потеряли яркие листья, то в Сочи — золотая осень в самом разгаре.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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CC BY-SA 4.0 / Synaps-s /

Адыгея — это 200 солнечных дней в году, чистейший воздух, девственные леса, живописные скалы и ущелья, изумрудные водопады и термальные источники.

Впечатляющая гора Тхач расположена на границе с Краснодарским краем. Название дословно — "вечно молодой бог". В парке "Большой Тхач" водятся краснокнижные птицы, зайцы, косули и даже зубры. На гору, которая включена в список Всемирного природного наследия, доступны восхождения.

Гора Большой Тхач
9 из 21

Адыгея — это 200 солнечных дней в году, чистейший воздух, девственные леса, живописные скалы и ущелья, изумрудные водопады и термальные источники.

Впечатляющая гора Тхач расположена на границе с Краснодарским краем. Название дословно — "вечно молодой бог". В парке "Большой Тхач" водятся краснокнижные птицы, зайцы, косули и даже зубры. На гору, которая включена в список Всемирного природного наследия, доступны восхождения.

CC BY-SA 4.0 / Synaps-s /
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Ингушетию называют страной башен. Похожие встречаются еще много где на Кавказе, но здесь их сохранилось больше всего — свыше 120. Например, в комплексе Эрзи есть и жилые башни, с отдельным помещением для скота и удобным входом, и боевые, и полубоевые, совмещающие обе функции. Начали их возводить еще в II-I веках до нашей эры.

Вид на башенный комплекс Эрзи, Ингушетия
10 из 21

Ингушетию называют страной башен. Похожие встречаются еще много где на Кавказе, но здесь их сохранилось больше всего — свыше 120. Например, в комплексе Эрзи есть и жилые башни, с отдельным помещением для скота и удобным входом, и боевые, и полубоевые, совмещающие обе функции. Начали их возводить еще в II-I веках до нашей эры.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© Фото : Туринфоцентр Хакасии

Хакасия — открытие этого года. Впервые в регион полетели туристические самолеты. "Горы разные, степь разная, тайга тоже всякая. И невероятные слои времени! Вот палеоэндемики цветут с ледникового периода. А здесь нашли мамонта! Пять тысяч лет назад на этой скале появился рисунок. А в VI веке до нашей эры в курганах хоронили тагарских вождей. Веришь, когда гид горячо убеждает, что Хакасия — земля обетованная, родина всего и, в частности, археологии", — рассказывает о республике туристка Татьяна Лебедева. Например, горная гряда "Сундуки" — это и уникальные наскальные писаницы, и захоронения, и древняя обсерватория. Отсюда наблюдали за Луной и звездами, здесь и сейчас проводят обряды шаманы.

Сундуки
11 из 21

Хакасия — открытие этого года. Впервые в регион полетели туристические самолеты. "Горы разные, степь разная, тайга тоже всякая. И невероятные слои времени! Вот палеоэндемики цветут с ледникового периода. А здесь нашли мамонта! Пять тысяч лет назад на этой скале появился рисунок. А в VI веке до нашей эры в курганах хоронили тагарских вождей. Веришь, когда гид горячо убеждает, что Хакасия — земля обетованная, родина всего и, в частности, археологии", — рассказывает о республике туристка Татьяна Лебедева. Например, горная гряда "Сундуки" — это и уникальные наскальные писаницы, и захоронения, и древняя обсерватория. Отсюда наблюдали за Луной и звездами, здесь и сейчас проводят обряды шаманы.

© Фото : Туринфоцентр Хакасии
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Калмыкия — один из самых удивительных регионов не только России. Это единственное место в Европе, где традиционно исповедуют буддизм, а в Элисте находится один из самых больших в этой части света буддийский храм. Здесь можно путешествовать по пустыне на верблюдах, увидеть сайгаков, лотосы и ковры из тюльпанов. Это в августе и в апреле соответственно.

Но, как рассказывает представитель турфирмы в республике Санджи Буваев, в это время года тоже еще не холодно: "Если у нас ноябрь теплый, то даже розы цветут около Золотого храма Будды в Элисте".

Калмыкия знаменита еще одним растением. Это одинокий тополь — памятник природы регионального значения. Вокруг него расположены восемь священных буддийских ступ. Тополь даже занял третье место на конкурсе "Европейское дерево года — 2020".

Буддийские храмы города Элисты
12 из 21

Калмыкия — один из самых удивительных регионов не только России. Это единственное место в Европе, где традиционно исповедуют буддизм, а в Элисте находится один из самых больших в этой части света буддийский храм. Здесь можно путешествовать по пустыне на верблюдах, увидеть сайгаков, лотосы и ковры из тюльпанов. Это в августе и в апреле соответственно.

Но, как рассказывает представитель турфирмы в республике Санджи Буваев, в это время года тоже еще не холодно: "Если у нас ноябрь теплый, то даже розы цветут около Золотого храма Будды в Элисте".

Калмыкия знаменита еще одним растением. Это одинокий тополь — памятник природы регионального значения. Вокруг него расположены восемь священных буддийских ступ. Тополь даже занял третье место на конкурсе "Европейское дерево года — 2020".

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / sietevidas

Но чтобы полюбоваться лотосами, как советуют в турфирмах, лучше все же ехать в Астраханскую область. Здесь в конце лета можно увидеть крупные ярко-розовые цветы на огромных зеленых листьях. "Переночуйте на турбазе рядом с долиной лотосов. Позавтракайте на веранде с видом на их поля. Это незабываемое зрелище", — говорит гид Ирэна Лебедева. Сейчас в Астраханской области довольно тепло и продолжается сезон рыбной ловли.

Цветение лотоса в дельте Волги
13 из 21

Но чтобы полюбоваться лотосами, как советуют в турфирмах, лучше все же ехать в Астраханскую область. Здесь в конце лета можно увидеть крупные ярко-розовые цветы на огромных зеленых листьях. "Переночуйте на турбазе рядом с долиной лотосов. Позавтракайте на веранде с видом на их поля. Это незабываемое зрелище", — говорит гид Ирэна Лебедева. Сейчас в Астраханской области довольно тепло и продолжается сезон рыбной ловли.

© Depositphotos / sietevidas
© Фото : Андрей Белавин

Большое Богдо в Астраханской области называют горой, которая "растет". На поверхность выходят слои, которые сформировались 200-250 миллионов лет назад. Из-за выветривания в ней образовались ниши, пещеры, отверстия, похожие на огромные соты. Из-за колебания воздуха и сквозняков гора "поет". А ее цвет объясняет легенда. Когда-то стояла она на Урале, но калмыки решили перенести ее к Волге. Взвалили на плечи, но не справились. У одного возникла греховная мысль, гора придавила его и окрасилась кровью. Кстати, буддисты считают ее священной.

Склон горы Большое Богдо
14 из 21

Большое Богдо в Астраханской области называют горой, которая "растет". На поверхность выходят слои, которые сформировались 200-250 миллионов лет назад. Из-за выветривания в ней образовались ниши, пещеры, отверстия, похожие на огромные соты. Из-за колебания воздуха и сквозняков гора "поет". А ее цвет объясняет легенда. Когда-то стояла она на Урале, но калмыки решили перенести ее к Волге. Взвалили на плечи, но не справились. У одного возникла греховная мысль, гора придавила его и окрасилась кровью. Кстати, буддисты считают ее священной.

© Фото : Андрей Белавин
© Depositphotos / Eugene_R.

У шиханов в Башкирии — свои легенды. "Ашак был безответно влюблен в Агидель, дочь Урала. Но ни настойчивые ухаживания, ни подарки не растопили холодное сердце красавицы. Ей так надоело внимание юноши, что она решила сбежать от него. И отец-Урал превратил ее в быструю реку, — рассказывает руководитель компании по внутреннему туризму Юлия Гималова. — Парень, увидев это, обезумел от горя и вырвал из груди сердце. Лишь тогда неприступная девушка сжалилась: резко изменила течение, чтобы прикоснуться к уже неживому сердцу Ашака. На том месте и выросла Шихан-гора".

Этим летом судьба шихана Куштау вызывала опасения, но в итоге он получил статус особо охраняемой природной территории.

Шихан Куштау
15 из 21

У шиханов в Башкирии — свои легенды. "Ашак был безответно влюблен в Агидель, дочь Урала. Но ни настойчивые ухаживания, ни подарки не растопили холодное сердце красавицы. Ей так надоело внимание юноши, что она решила сбежать от него. И отец-Урал превратил ее в быструю реку, — рассказывает руководитель компании по внутреннему туризму Юлия Гималова. — Парень, увидев это, обезумел от горя и вырвал из груди сердце. Лишь тогда неприступная девушка сжалилась: резко изменила течение, чтобы прикоснуться к уже неживому сердцу Ашака. На том месте и выросла Шихан-гора".

Этим летом судьба шихана Куштау вызывала опасения, но в итоге он получил статус особо охраняемой природной территории.

© Depositphotos / Eugene_R.
© zuleyz

Заповедник "Столбы" в Красноярском крае — еще один уникальный памятник природы. Разнообразные ландшафты, сибирская природа и... каменные великаны. Это сиенитовые скалы, в которых угадывают очертания и людей, и животных, и мифических персонажей. "Дома я занимаюсь скалолазанием со страховкой. Иногда боулдерингом — это короткие, но технически сложные маршруты, — объясняет австрийский фотограф и дизайнер Георг Валльнер, побывавший здесь. — В "Столбах" многие тропы намного выше, опаснее. Мы покорили высокую скалу Дед, было трудно и рискованно".

Заповедник Столбы в Красноярске
16 из 21

Заповедник "Столбы" в Красноярском крае — еще один уникальный памятник природы. Разнообразные ландшафты, сибирская природа и... каменные великаны. Это сиенитовые скалы, в которых угадывают очертания и людей, и животных, и мифических персонажей. "Дома я занимаюсь скалолазанием со страховкой. Иногда боулдерингом — это короткие, но технически сложные маршруты, — объясняет австрийский фотограф и дизайнер Георг Валльнер, побывавший здесь. — В "Столбах" многие тропы намного выше, опаснее. Мы покорили высокую скалу Дед, было трудно и рискованно".

© zuleyz
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Байкал — жемчужина России и самое глубокое озеро планеты. Из космоса рельеф его дна просматривается до глубины 500 метров. Единственный населенный остров — Ольхон — напоминает по форме сам водоем. Его называют "Сердце Байкала", а местные жители рассказывают о нем множество легенд и поверий. Например, скала Шаманка — одна из девяти святынь Азии. Ее второе название — мыс Бурхан. Так буряты-буддисты зовут главное божество Байкала.

Зимой здесь появляется достопримечательность, которая привлекает множество путешественников. Это необычный лед. Так как вода замерзает постепенно начиная с января, в ней образуются крошечные кристаллы в форме линз или иголок — и рисуются самые причудливые узоры. Лед Байкала прозрачен, и сквозь него проникают солнечные лучи. В этом году путешествия на озеро подешевели благодаря чартерам и программе кешбэка.

Закат с острова Ольхон на озере Байкал
17 из 21

Байкал — жемчужина России и самое глубокое озеро планеты. Из космоса рельеф его дна просматривается до глубины 500 метров. Единственный населенный остров — Ольхон — напоминает по форме сам водоем. Его называют "Сердце Байкала", а местные жители рассказывают о нем множество легенд и поверий. Например, скала Шаманка — одна из девяти святынь Азии. Ее второе название — мыс Бурхан. Так буряты-буддисты зовут главное божество Байкала.

Зимой здесь появляется достопримечательность, которая привлекает множество путешественников. Это необычный лед. Так как вода замерзает постепенно начиная с января, в ней образуются крошечные кристаллы в форме линз или иголок — и рисуются самые причудливые узоры. Лед Байкала прозрачен, и сквозь него проникают солнечные лучи. В этом году путешествия на озеро подешевели благодаря чартерам и программе кешбэка.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Anton_Petrus

Алтай с его горами, озерами и реками — весь легенда. А еще его называют центром мира. "Высокогорное плато Укок именуют Небесным пастбищем, — говорит Дмитрий Юрочкин, руководитель туркомпании. — Здесь много древних захоронений". Это священное место для алтайских шаманов, китайских и монгольских буддистов.

Путешественники признаются: тут возникает ощущение, что небо приблизилось к земле. Некоторые эзотерики уверены, что именно здесь надо искать врата в легендарную Шамбалу.

Плато Укок на Алтае
18 из 21

Алтай с его горами, озерами и реками — весь легенда. А еще его называют центром мира. "Высокогорное плато Укок именуют Небесным пастбищем, — говорит Дмитрий Юрочкин, руководитель туркомпании. — Здесь много древних захоронений". Это священное место для алтайских шаманов, китайских и монгольских буддистов.

Путешественники признаются: тут возникает ощущение, что небо приблизилось к земле. Некоторые эзотерики уверены, что именно здесь надо искать врата в легендарную Шамбалу.

© Depositphotos / Anton_Petrus
© РИА Новости / Вера Костамо

Чукотка — край удивительный и суровый. Зима длится десять месяцев, температура опускается ниже минус 60 градусов. Но туристы едут, причем в любое время года. Можно отправиться в гости к оленеводам, переночевать в яранге. Или — в круиз к острову Врангеля. По пути гости наверняка увидят белых медведей, китов, морских птиц и моржей.

Древнее эскимосское сооружение Китовая аллея на острове Ыттыгран в Чукотском автономном округе
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Чукотка — край удивительный и суровый. Зима длится десять месяцев, температура опускается ниже минус 60 градусов. Но туристы едут, причем в любое время года. Можно отправиться в гости к оленеводам, переночевать в яранге. Или — в круиз к острову Врангеля. По пути гости наверняка увидят белых медведей, китов, морских птиц и моржей.

© РИА Новости / Вера Костамо
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Главный праздник тундрового населения Крайнего севера России — это "День оленевода". Проводится в разных регионах в феврале и марте. Это гонки на упряжках, различные конкурсы (например, на лучший национальный костюм или блюдо). Могут покататься на оленях и туристы — не обязательно в праздник.

День оленевода на Ямале
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Главный праздник тундрового населения Крайнего севера России — это "День оленевода". Проводится в разных регионах в феврале и марте. Это гонки на упряжках, различные конкурсы (например, на лучший национальный костюм или блюдо). Могут покататься на оленях и туристы — не обязательно в праздник.

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© РИА Новости / Евгений Нескоромный / Перейти в фотобанк

"Пожить в таежной избушке вдали от цивилизации и интернета — это дзен-путешествие, возможность заглянуть в себя. Камчатка именно об этом", — говорит Роман Корчигин, замдиректора по познавательному туризму Кроноцкого заповедника. Здесь можно увидеть, как 30 диких медведей резвятся, бегают по берегу озера, играют и ловят рыбу. А сивучи (огромные морские львы), которых местные жители почему-то зовут "Васями", подплывают прямо к катеру и выпрашивают угощение. Можно попасть почти в самое жерло вулкана и пройтись по остывшей лаве. А одно из правил туристов, отправляющихся на Камчатку, — брать с собой купальник. Термальные источники практически на каждом шагу, в гостиницах — бассейны с целебной водой, охлажденной до комфортной температуры.

Вулкан Камбальный
21 из 21

"Пожить в таежной избушке вдали от цивилизации и интернета — это дзен-путешествие, возможность заглянуть в себя. Камчатка именно об этом", — говорит Роман Корчигин, замдиректора по познавательному туризму Кроноцкого заповедника. Здесь можно увидеть, как 30 диких медведей резвятся, бегают по берегу озера, играют и ловят рыбу. А сивучи (огромные морские львы), которых местные жители почему-то зовут "Васями", подплывают прямо к катеру и выпрашивают угощение. Можно попасть почти в самое жерло вулкана и пройтись по остывшей лаве. А одно из правил туристов, отправляющихся на Камчатку, — брать с собой купальник. Термальные источники практически на каждом шагу, в гостиницах — бассейны с целебной водой, охлажденной до комфортной температуры.

© РИА Новости / Евгений Нескоромный
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