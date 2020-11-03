https://ria.ru/20201103/keshbek-1582846415.html
Эксперты назвали первую неделю продаж туров с кешбэком "феерической"
Эксперты назвали первую неделю продаж туров с кешбэком "феерической"
Российские туроператоры во время первой недели повторной акции туров с кешбэком отметили значительный всплеск продаж путевок по стране, рассказала... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:28
2020-11-03T17:28
2020-11-03T17:28
туризм
кешбэк
зарина догузова
туризм
туры
туристы
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155853/23/1558532379_0:46:2831:1638_1400x0_80_0_0_aa4931d430bdaa66433f166d9ba4a478.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры во время первой недели повторной акции туров с кешбэком отметили значительный всплеск продаж путевок по стране, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Ломидзе отметила, что на второй неделе акции был отмечен заметный спад интереса среди потребителей. Она считает, что это вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации, многочисленными предупреждениями и ограничениями, которые вводили разные регионы России.Второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств стартовал в ночь на 15 октября и продлится до полуночи 5 декабря 2020 года. В это время россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период до 10 января 2021 года включительно. В программе участвуют поездки от двух ночей (ранее - от четырех ночей), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные. Максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.В пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова объявила, что общий объем бронирований туров с начала второго этапа продаж в рамках программы кешбэка в РФ уже превысил один миллиард рублей.
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155853/23/1558532379_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_fb5e3894a192dc9dab602f1ea30dc6c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кешбэк, зарина догузова, туризм, туры, туристы, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), отдых
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры во время первой недели повторной акции туров с кешбэком отметили значительный всплеск продаж путевок по стране, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Туроператоры подвели итоги по первой неделе продаж туров с кешбэком и оценили ее как феерическую. То есть количество бронирований путевок с кешбэком у многих компаний увеличилось на 50-60 процентов по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Это был настоящий всплеск", — сказала она.
Ломидзе отметила, что на второй неделе акции был отмечен заметный спад интереса среди потребителей. Она считает, что это вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации, многочисленными предупреждениями и ограничениями, которые вводили разные регионы России.
"Спрос по кешбеку будет идти волнообразно. Первая неделя была очень успешной, потом пошел небольшой спад, сейчас начинается опять активизация. Но мы думаем, что вторая акция будет, безусловно, успешнее, чем была первая в августе. Мы видим горячее желание россиян поехать на новогодние каникулы хоть куда-нибудь, просто сменить картинку и верим, что эта потребность обязательно реализуется через покупку тура", — добавила представитель АТОР.
Второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств стартовал в ночь на 15 октября и продлится до полуночи 5 декабря 2020 года. В это время россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период до 10 января 2021 года включительно. В программе участвуют поездки от двух ночей (ранее - от четырех ночей), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные. Максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.
В пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова объявила, что общий объем бронирований туров с начала второго этапа продаж в рамках программы кешбэка в РФ уже превысил один миллиард рублей.