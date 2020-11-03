Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201103/keshbek-1582846415.html
Эксперты назвали первую неделю продаж туров с кешбэком "феерической"
Эксперты назвали первую неделю продаж туров с кешбэком "феерической"
Российские туроператоры во время первой недели повторной акции туров с кешбэком отметили значительный всплеск продаж путевок по стране, рассказала... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:28
2020-11-03T17:28
туризм
кешбэк
зарина догузова
туризм
туры
туристы
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155853/23/1558532379_0:46:2831:1638_1400x0_80_0_0_aa4931d430bdaa66433f166d9ba4a478.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры во время первой недели повторной акции туров с кешбэком отметили значительный всплеск продаж путевок по стране, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Ломидзе отметила, что на второй неделе акции был отмечен заметный спад интереса среди потребителей. Она считает, что это вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации, многочисленными предупреждениями и ограничениями, которые вводили разные регионы России.Второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств стартовал в ночь на 15 октября и продлится до полуночи 5 декабря 2020 года. В это время россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период до 10 января 2021 года включительно. В программе участвуют поездки от двух ночей (ранее - от четырех ночей), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные. Максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.В пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова объявила, что общий объем бронирований туров с начала второго этапа продаж в рамках программы кешбэка в РФ уже превысил один миллиард рублей.
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155853/23/1558532379_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_fb5e3894a192dc9dab602f1ea30dc6c8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кешбэк, зарина догузова, туризм, туры, туристы, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), отдых

Эксперты назвали первую неделю продаж туров с кешбэком "феерической"

17:28 03.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты
Отдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры во время первой недели повторной акции туров с кешбэком отметили значительный всплеск продаж путевок по стране, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Туроператоры подвели итоги по первой неделе продаж туров с кешбэком и оценили ее как феерическую. То есть количество бронирований путевок с кешбэком у многих компаний увеличилось на 50-60 процентов по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Это был настоящий всплеск", — сказала она.
Ломидзе отметила, что на второй неделе акции был отмечен заметный спад интереса среди потребителей. Она считает, что это вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации, многочисленными предупреждениями и ограничениями, которые вводили разные регионы России.

"Спрос по кешбеку будет идти волнообразно. Первая неделя была очень успешной, потом пошел небольшой спад, сейчас начинается опять активизация. Но мы думаем, что вторая акция будет, безусловно, успешнее, чем была первая в августе. Мы видим горячее желание россиян поехать на новогодние каникулы хоть куда-нибудь, просто сменить картинку и верим, что эта потребность обязательно реализуется через покупку тура", — добавила представитель АТОР.

Второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств стартовал в ночь на 15 октября и продлится до полуночи 5 декабря 2020 года. В это время россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период до 10 января 2021 года включительно. В программе участвуют поездки от двух ночей (ранее - от четырех ночей), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные. Максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.
В пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова объявила, что общий объем бронирований туров с начала второго этапа продаж в рамках программы кешбэка в РФ уже превысил один миллиард рублей.
Сыр Адыгейский на сырном фестивале - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 08:00Туризм
Место силы и сыра. Республика Адыгея
 
ТуризмКешбэкЗарина ДогузоваТуризмТурытуристыМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Отдых
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
23:06Белый дом пока останется за установленным на случай беспорядков забором
Лента новостейМолния