https://ria.ru/20201103/keshbek-1582846415.html

Эксперты назвали первую неделю продаж туров с кешбэком "феерической"

Эксперты назвали первую неделю продаж туров с кешбэком "феерической"

Российские туроператоры во время первой недели повторной акции туров с кешбэком отметили значительный всплеск продаж путевок по стране, рассказала... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:28

2020-11-03T17:28

2020-11-03T17:28

туризм

кешбэк

зарина догузова

туризм

туры

туристы

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры во время первой недели повторной акции туров с кешбэком отметили значительный всплеск продаж путевок по стране, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Ломидзе отметила, что на второй неделе акции был отмечен заметный спад интереса среди потребителей. Она считает, что это вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации, многочисленными предупреждениями и ограничениями, которые вводили разные регионы России.Второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств стартовал в ночь на 15 октября и продлится до полуночи 5 декабря 2020 года. В это время россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период до 10 января 2021 года включительно. В программе участвуют поездки от двух ночей (ранее - от четырех ночей), что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные. Максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч с 15 тысяч рублей.В пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова объявила, что общий объем бронирований туров с начала второго этапа продаж в рамках программы кешбэка в РФ уже превысил один миллиард рублей.

https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, зарина догузова, туризм, туры, туристы, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), отдых