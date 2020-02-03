История, вырубленная в скалах. Чем знамениты храмы Крыма

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Галина Соколова. Крымские храмы часто выглядят необычно — их строили на скалах или вырубали прямо в них. Многие сильно пострадали во время революции, войн и в годы советской власти, но все-таки их удалось сохранить и восстановить. Путеводитель по наиболее интересным церквям и монастырям полуострова — в материале РИА Новости.

Подземный храм-мавзолей в Херсонесе

Этот храм считается наиболее ранним христианским архитектурным памятником в Херсонесе — древнегреческом полисе на юго-западном побережье Крыма. Точный возраст археологи затрудняются назвать, но склоняются к тому, что его построили не ранее V века.

Ученые установили, что там были подземный (VI–VII века) и наземный (XII–XV века) храмы. Частично сохранилась лестница, соединяющая их, и фундамент верхнего сооружения.

Советский археолог Анатолий Якобсон считал, что подземелье могло быть местом погребения знатного горожанина. Он также не исключил, что эти места в IV веке посещал мученик и просветитель Крыма Василий Херсонесский. Этот святой, по преданию, воскресил сына одного из местных князей. В 309 году по приказу римского императора Максимилиана Галерия проповедника схватили и забили до смерти камнями и палками.

Древний храм находится на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический". Сюда можно попасть с экскурсией или самостоятельно. Опытные путешественники рекомендуют выделить на это целый день.

Успенский мужской монастырь в Бахчисарае

На склоне ущелья Марьям-Дере стоит один из древнейших в России и самый почитаемый в Крыму монастырь. История его началась с того, что в IX веке монахи прямо в скале вырубили церковь (сохранилась до наших дней).

По легенде, на этом месте пастух нашел икону Божией Матери. Святыню несколько раз пытались перенести, но она чудесным образом возвращалась. Образ и сейчас находится в церкви Успения Пресвятой Богородицы. К нему приезжают тысячи верующих.

К началу XX века в монастыре возвели несколько зданий и обустроили жилые корпуса, в том числе дом для настоятеля и паломников. Но в 1921 году советская власть все закрыла, многих священников расстреляли.

В Великую Отечественную здесь был госпиталь, после — психоневрологический диспансер. В 1993-м монастырь вернули церкви.

Его можно посетить с экскурсиями или самостоятельно. Дресс-код: мужчины должны быть в брюках, а не в шортах, женщины — в юбке, с платком на голове и прикрытыми плечами.

Церковь Святых Константина и Елены в Симферополе

Первый православный храм Симферополя построили в 1787 году, когда Крым уже был в Российской империи.

За два года до этого командир полка Борис Татищев выкупил татарский дом, на месте которого к приезду Екатерины II и возвели церковь. Императрица храм посетила, а затем подарила утварь и облачение для служителей.

При советской власти в частично разрушенной церкви размещались аэроклуб, архив загса. Долгое время здание пустовало. С 1991-го это снова православный храм.

Осмотр церкви Святых Константина и Елены — обязательный элемент обзорных экскурсий по столице Крыма, где, к сожалению, сохранилось не так много исторических достопримечательностей.

Косьмо-Дамиановский монастырь и купель царевича Алексея под Алуштой

Монастырь построен в 1856 году в 20 километрах от Алушты. Сюда часто наведывалась царская семья. Александр III с супругой Марией Федоровной дважды останавливались в лесном домике — царь любил здесь охотиться.

Его сын Николай II с женой и детьми был тут шесть раз. Последний император династии Романовых приезжал в том числе для того, чтобы окунуть сына Алексея в святой источник. Считается, что после этого у царевича улучшалось самочувствие (он страдал гемофилией — генетическим заболеванием, при котором нарушена свертываемость крови).

Говорят, что вода в роднике обладает лечебными свойствами — благодаря молитвам святых чудотворцев Косьмы и Дамиана. Ученые выяснили, что в ней содержатся серебро, ванадий, литий, кремний.

"Кто с верой подходит, тот получает исцеление", — утверждают монахи.

Династия Романовых всегда покровительствовала и помогала монастырю. Например, по императорскому указу выделили 40 гектаров лесных угодий для ведения хозяйства.

Были там луг и сад. Грушевые деревья все еще плодоносят, хотя им уже по сто лет.

При советской власти монастырь сильно пострадал. Большую часть зданий заново построили на фундаментах XIX века. В первоначальном виде сохранилась часовня, которую возвели к трехсотлетию дома Романовых в 1913 году.

До Косьмо-Дамиановского монастыря проще всего добраться на машине. Ехать придется по извилистой горной дороге, по Крымскому природному заповеднику. Из окон можно полюбоваться природой и, если повезет, увидеть оленей или кабанов.

Церковь Светлого Христова Воскресенья в Форосе

Построена в 1892 году купцом первой гильдии Александром Кузнецовым в честь спасения Александра III и всей царской семьи, чудом выживших при крушении поезда, следовавшего из Крыма в Петербург в 1888 году.

Когда Кузнецов задумал храм, он уже был болен скоротечной чахоткой. Но все же успел и заказать, и реализовать проект. А после прожил еще несколько лет.

При советской власти церковь разрушили: сломали луковицы и кресты, устроив внутри ресторан. В 1960-х годах здание и вовсе забросили почти на 30 лет. Восстановили все в 1988-м.

Это один из самых красивых храмов на Южном побережье Крыма. Он венчает 400-метровую скалу, и от него открывается панорамный вид на море и город.