Как дешево путешествовать по Камчатке зимой

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Искупаться в горячих источниках на фоне заснеженных сопок, увидеть лису, заглядывающую в окно, или медведя, охотящегося на нерку, — в холодное время года перелет на Камчатку дешевле, а заповедные места — доступнее. Главное, чтобы повезло с погодой. О том, почему нужно отправиться на полуостров именно сейчас, какие маршруты выбрать и сколько стоят туры, — в материале РИА Новости.

Настоящая зима и дзен-туризм

"Пожить в таежной избушке вдали от цивилизации и интернета — это такое дзен-путешествие, возможность заглянуть в себя. Зимняя Камчатка именно об этом", — говорит Роман Корчигин, замдиректора по познавательному туризму Кроноцкого заповедника.

Он побывал в Москве в конце декабря и после этого назвал еще одну причину, почему на полуостров нужно ехать сейчас: там зима настоящая. Когда в столице шел дождь с мокрым снегом, на Камчатке лежали белоснежные сугробы, температура воздуха ноль-два градуса, а после метелей светило яркое солнце.

Несмотря на циклоны, приносящие снежные бури, в это время года по полуострову путешествовать проще. "Здесь красивые, но трудноступные места, куда летом добраться можно только на вертолете, — поясняет Роман. — А зимой мы ходим туда на лыжах или ездим на снегоходах".

На Камчатке, по словам эксперта, около 20 тысяч средств передвижения. Их сдают в аренду, но нужны права. Организовывают туры с водителями — цепляют к снегоходам специальные сани-волокуши. Можно доехать прямо до подножия вулканов.

Как еще развлекаться

Зимние туры — это и горнолыжные комплексы, и поездки на снегоходах к подножию Авачинского вулкана, одного из самых известных и живописных на Камчатке. Можно доехать до горы Айфон или до знаменитого Халактырского пляжа на берегу Тихого океана с черным вулканическим песком.

С февраля по май проводятся экскурсии к Вилючинскому вулкану через озеро Тополовое и снегоходные туры в Налычевский природный парк. Он ближе всего к Петропавловску-Камчатскому и привлекает туристов долиной реки, окруженной сопками и термальными источниками.

Желающим устраивают экскурсии на вертолетах — хели-ски: группы горнолыжников-экстремалов садятся в Ми-8, прилетают к вулканам и скатываются с них. Стоимость — примерно 60 тысяч рублей за несколько спусков.

Еще одно популярное зимнее развлечение — туры на собачьих упряжках. В стойбище Кайныран такое путешествие сопровождается фольклорной программой. Пользуется спросом и подледная рыбалка в районе реки Авачи.

Маршруты в лесу и ближе к медведям

Недавно на Камчатке появился тур "Зимняя сказка". Виды незабываемые: сначала — величественные ели в снегу, потом — тундра и вулкан Кизимен с "пеной" из застывшей лавы, с дымком из кратера и постоянно парящими фумаролами (трещины или отверстия, откуда выходит горячий газ).

Один из самых популярных маршрутов на Камчатке — наблюдение за медведями, но зимой "хозяина леса" встретить сложно. Хотя в конце декабря один косолапый рыболов попал в объектив видеокамеры. Снегоходов камчатские звери уже не боятся, а с интересом наблюдают за ними.

Звери, не впадающие в спячку, именно зимой часто выходят к людям. Если везет, то удается сфотографировать лису или росомаху. В прошлом году, как говорят инспекторы, даже рысь к жилью близко подходила. На Курильском озере, где до марта нерестится нерка, зимуют и рыбачат белоплечие орланы и беркуты. Путешественники могут видеть этих птиц, занесенных в Красную книгу. Одним из лучших в мире мест для наблюдения за китами считаются Командорские острова.

Зимой к побережью Камчатки приплывают морские котики и остаются до апреля. Пирс Моховой в Петропавловске-Камчатском — одно из лучших мест для наблюдения за ними.

На Камчатку — сам по себе

Зимой есть скидки на проживание на кордонах в туристических домиках на территории парков и заповедников. Да и мест существенно больше, чем в высокий сезон. Остановиться на сутки стоит от 1,6 до 3-3,5 тысячи рублей в зависимости от условий. За повышенный комфорт придется заплатить от 12 тысяч.

Некоторые развлечения можно также получить по сниженной цене. "Сейчас нет спроса на Долину гейзеров, и мы ее консервируем. Но если путешественник захочет, можно организовать туда тур на вертолете", — говорит Роман Корчигин.

Туристы прилетают в Петропавловск-Камчатский. Сейчас можно найти билеты и за 13 тысяч рублей в одну сторону. Заранее, как обычно, дешевле.

Туры по низкой цене

"Цены пакетных туров на Камчатку начинаются от 40 тысяч рублей. Но надо учитывать сезонность и то, что стоимость может меняться при изменении тарифов на авиабилеты", — рассказывает представитель туроператора, организующего такие путешествия, Татьяна Коршунова.

Например, сейчас можно купить путевку, заплатив от 64 тысяч рублей за перелет, проживание и программу длительностью от четырех дней. В нее включены снегоходное сафари по склонам Авачинского вулкана, экскурсии в этно-центр, известный питомник ездовых собак "Берингия" и к Петропавловскому маяку на мыс Маячный.