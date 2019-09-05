Легенды и печали Байкала: что прячет остров самого глубокого озера планеты

Единственный населенный остров Байкала — Ольхон — напоминает по форме само озеро. Его называют "Сердце Байкала", а местные жители связывают с островом множество легенд и поверий. Например, скала Шаманка — одна из девяти святынь Азии. Ее второе название — мыс Бурхан. Так буряты-буддисты зовут главное божество Байкала. Говорят, что он обитает в Шаманской пещере. Раньше считалось, что нельзя мимо нее проезжать на колесах, а женщинам — заходить внутрь.
Единственный населенный остров Байкала — Ольхон — напоминает по форме само озеро. Его называют "Сердце Байкала", а местные жители связывают с островом множество легенд и поверий. Например, скала Шаманка — одна из девяти святынь Азии. Ее второе название — мыс Бурхан. Так буряты-буддисты зовут главное божество Байкала. Говорят, что он обитает в Шаманской пещере. Раньше считалось, что нельзя мимо нее проезжать на колесах, а женщинам — заходить внутрь.
Согласно одной из легенд, на Ольхоне побывал Чингисхан со своими воинами. Они дошли до Байкала и переправились на остров.
Согласно одной из легенд, на Ольхоне побывал Чингисхан со своими воинами. Они дошли до Байкала и переправились на остров.
Сейчас на Ольхон можно попасть на личном транспорте, автобусе и даже маршрутке. С материком остров соединяет паром. Правда, говорят, что в высокий сезон очередь из автотранспорта — "это что-то". Зимой на Ольхон ведет ледовая дорога.
Сейчас на Ольхон можно попасть на личном транспорте, автобусе и даже маршрутке. С материком остров соединяет паром. Правда, говорят, что в высокий сезон очередь из автотранспорта — "это что-то". Зимой на Ольхон ведет ледовая дорога.
На острове Ольхон есть свое озеро — Ханхой. В нем много рыбы и теплая вода.
На острове Ольхон есть свое озеро — Ханхой. В нем много рыбы и теплая вода.
Вокруг озера — руины ритуальных комплексов, древние могилы, культовые сооружения.
Вокруг озера — руины ритуальных комплексов, древние могилы, культовые сооружения.
Экологическая обстановка на острове ухудшается. В том числе и из-за туристов. Например, в июне всего лишь за пять дней волонтеры собрали 451 мешок с мусором, вывезли шесть грузовых машин с отходами и еще шесть УАЗов.
Экологическая обстановка на острове ухудшается. В том числе и из-за туристов. Например, в июне всего лишь за пять дней волонтеры собрали 451 мешок с мусором, вывезли шесть грузовых машин с отходами и еще шесть УАЗов.
У урочища Песчаного с полуразрушенным пирсом — своя печальная история. В 1913 году здесь хотели создать каторжную тюрьму, а в 1930-х сделали исправительно-трудовую колонию. Сюда, по воспоминаниям местных жителей, могли сослать, например, за кражу омулей или картошки и даже за опоздание на работу. Также здесь жили спецпоселенцы.
У урочища Песчаного с полуразрушенным пирсом — своя печальная история. В 1913 году здесь хотели создать каторжную тюрьму, а в 1930-х сделали исправительно-трудовую колонию. Сюда, по воспоминаниям местных жителей, могли сослать, например, за кражу омулей или картошки и даже за опоздание на работу. Также здесь жили спецпоселенцы.
Сейчас оставшаяся часть пирса и само урочище Песчаное с его дюнами — туристическая достопримечательность. Здесь часто останавливаются экскурсанты, которые едут на мыс Хобой.
Сейчас оставшаяся часть пирса и само урочище Песчаное с его дюнами — туристическая достопримечательность. Здесь часто останавливаются экскурсанты, которые едут на мыс Хобой.
С любой точки острова открываются удивительно красивые пейзажи.
С любой точки острова открываются удивительно красивые пейзажи.
В проливе Малое море — между островом Ольхон и берегом Байкала — есть свои острова. Байкал называют Большим морем, соответственно, его часть, отделенная от основной акватории Ольхоном, стала Малым.
В проливе Малое море — между островом Ольхон и берегом Байкала — есть свои острова. Байкал называют Большим морем, соответственно, его часть, отделенная от основной акватории Ольхоном, стала Малым.
Скульптура Даши Намдакова "Хранитель Байкала", установленная на Ольхоне в декабре прошлого года, вызвала немало споров. В феврале Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура постановила, что природоохранное законодательство не нарушено и статуя не наносит экологического вреда.
Скульптура Даши Намдакова "Хранитель Байкала", установленная на Ольхоне в декабре прошлого года, вызвала немало споров. В феврале Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура постановила, что природоохранное законодательство не нарушено и статуя не наносит экологического вреда.
День Байкала, который приходится на первое воскресенье сентября, в этом году отмечали в 20-й раз. Праздник считается экологическим. В День Байкала проводятся общественные, научные и культурные мероприятия. В конце августа Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) рекомендовал правительству ограничить природопользование в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. А в первой декаде этого месяца по инициативе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры утверждены правила туризма на территории Республики Бурятия.
День Байкала, который приходится на первое воскресенье сентября, в этом году отмечали в 20-й раз. Праздник считается экологическим. В День Байкала проводятся общественные, научные и культурные мероприятия. В конце августа Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) рекомендовал правительству ограничить природопользование в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. А в первой декаде этого месяца по инициативе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры утверждены правила туризма на территории Республики Бурятия.