Легенды и печали Байкала: что прячет остров самого глубокого озера планеты

Ежегодно озеро Байкал — глубочайшее на планете — посещают примерно 2,4 миллиона туристов. Из космоса рельеф его дна просматривается до глубины 500 метров. Главная достопримечательность — само озеро. Стоит посетить нерпинарий в Листвянке, где обитают байкальские нерпы, — своеобразный символ этих мест, окунуться в горячие источники Гоуджекит и Дзелинду или принять лечебную ванну на мысе Котельниковский. Удивительный мыс Хобой острова Ольхон с разных ракурсов напоминает и клык, и носовую фигуру корабля (женскую). О том, что можно увидеть на самом большом острове Байкала и как туда попасть, — в материале РИА Новости.