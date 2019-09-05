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РИА Новости
Туризм

Легенды и печали Байкала: что прячет остров самого глубокого озера планеты

08:00 05.09.2019 (обновлено: 08:27 05.09.2019)
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Ежегодно озеро Байкал — глубочайшее на планете — посещают примерно 2,4 миллиона туристов. Из космоса рельеф его дна просматривается до глубины 500 метров. Главная достопримечательность — само озеро. Стоит посетить нерпинарий в Листвянке, где обитают байкальские нерпы, — своеобразный символ этих мест, окунуться в горячие источники Гоуджекит и Дзелинду или принять лечебную ванну на мысе Котельниковский. Удивительный мыс Хобой острова Ольхон с разных ракурсов напоминает и клык, и носовую фигуру корабля (женскую). О том, что можно увидеть на самом большом острове Байкала и как туда попасть, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Единственный населенный остров Байкала — Ольхон — напоминает по форме само озеро. Его называют "Сердце Байкала", а местные жители связывают с островом множество легенд и поверий. Например, скала Шаманка — одна из девяти святынь Азии. Ее второе название — мыс Бурхан. Так буряты-буддисты зовут главное божество Байкала. Говорят, что он обитает в Шаманской пещере. Раньше считалось, что нельзя мимо нее проезжать на колесах, а женщинам — заходить внутрь.

Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
1 из 12

Единственный населенный остров Байкала — Ольхон — напоминает по форме само озеро. Его называют "Сердце Байкала", а местные жители связывают с островом множество легенд и поверий. Например, скала Шаманка — одна из девяти святынь Азии. Ее второе название — мыс Бурхан. Так буряты-буддисты зовут главное божество Байкала. Говорят, что он обитает в Шаманской пещере. Раньше считалось, что нельзя мимо нее проезжать на колесах, а женщинам — заходить внутрь.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Согласно одной из легенд, на Ольхоне побывал Чингисхан со своими воинами. Они дошли до Байкала и переправились на остров.

Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
2 из 12

Согласно одной из легенд, на Ольхоне побывал Чингисхан со своими воинами. Они дошли до Байкала и переправились на остров.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Сейчас на Ольхон можно попасть на личном транспорте, автобусе и даже маршрутке. С материком остров соединяет паром. Правда, говорят, что в высокий сезон очередь из автотранспорта — "это что-то". Зимой на Ольхон ведет ледовая дорога.

Иностранные туристы на паромной переправе острова Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
3 из 12

Сейчас на Ольхон можно попасть на личном транспорте, автобусе и даже маршрутке. С материком остров соединяет паром. Правда, говорят, что в высокий сезон очередь из автотранспорта — "это что-то". Зимой на Ольхон ведет ледовая дорога.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

На острове Ольхон есть свое озеро — Ханхой. В нем много рыбы и теплая вода.

Озеро Ханхой на острове Ольхон в Иркутской области
4 из 12

На острове Ольхон есть свое озеро — Ханхой. В нем много рыбы и теплая вода.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Вокруг озера — руины ритуальных комплексов, древние могилы, культовые сооружения.

Озеро Ханхой на острове Ольхон в Иркутской области
5 из 12

Вокруг озера — руины ритуальных комплексов, древние могилы, культовые сооружения.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Экологическая обстановка на острове ухудшается. В том числе и из-за туристов. Например, в июне всего лишь за пять дней волонтеры собрали 451 мешок с мусором, вывезли шесть грузовых машин с отходами и еще шесть УАЗов.

Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
6 из 12

Экологическая обстановка на острове ухудшается. В том числе и из-за туристов. Например, в июне всего лишь за пять дней волонтеры собрали 451 мешок с мусором, вывезли шесть грузовых машин с отходами и еще шесть УАЗов.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

У урочища Песчаного с полуразрушенным пирсом — своя печальная история. В 1913 году здесь хотели создать каторжную тюрьму, а в 1930-х сделали исправительно-трудовую колонию. Сюда, по воспоминаниям местных жителей, могли сослать, например, за кражу омулей или картошки и даже за опоздание на работу. Также здесь жили спецпоселенцы.

Оставшаяся часть пирса в урочище Песчаное на острове Ольхон в Иркутской области
7 из 12

У урочища Песчаного с полуразрушенным пирсом — своя печальная история. В 1913 году здесь хотели создать каторжную тюрьму, а в 1930-х сделали исправительно-трудовую колонию. Сюда, по воспоминаниям местных жителей, могли сослать, например, за кражу омулей или картошки и даже за опоздание на работу. Также здесь жили спецпоселенцы.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Сейчас оставшаяся часть пирса и само урочище Песчаное с его дюнами — туристическая достопримечательность. Здесь часто останавливаются экскурсанты, которые едут на мыс Хобой.

Оставшаяся часть пирса в урочище Песчаное на острове Ольхон в Иркутской области
8 из 12

Сейчас оставшаяся часть пирса и само урочище Песчаное с его дюнами — туристическая достопримечательность. Здесь часто останавливаются экскурсанты, которые едут на мыс Хобой.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

С любой точки острова открываются удивительно красивые пейзажи.

Девушка фотографирует пейзаж на острове Ольхон в Иркутской области
9 из 12

С любой точки острова открываются удивительно красивые пейзажи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В проливе Малое море — между островом Ольхон и берегом Байкала — есть свои острова. Байкал называют Большим морем, соответственно, его часть, отделенная от основной акватории Ольхоном, стала Малым.

Острова в проливе Малое море на озере Байкал в Иркутской области
10 из 12

В проливе Малое море — между островом Ольхон и берегом Байкала — есть свои острова. Байкал называют Большим морем, соответственно, его часть, отделенная от основной акватории Ольхоном, стала Малым.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Скульптура Даши Намдакова "Хранитель Байкала", установленная на Ольхоне в декабре прошлого года, вызвала немало споров. В феврале Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура постановила, что природоохранное законодательство не нарушено и статуя не наносит экологического вреда.

Скульптура Даши Намдакова Хранитель Байкала, установленная на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области
11 из 12

Скульптура Даши Намдакова "Хранитель Байкала", установленная на Ольхоне в декабре прошлого года, вызвала немало споров. В феврале Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура постановила, что природоохранное законодательство не нарушено и статуя не наносит экологического вреда.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

День Байкала, который приходится на первое воскресенье сентября, в этом году отмечали в 20-й раз. Праздник считается экологическим. В День Байкала проводятся общественные, научные и культурные мероприятия. В конце августа Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) рекомендовал правительству ограничить природопользование в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. А в первой декаде этого месяца по инициативе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры утверждены правила туризма на территории Республики Бурятия.

Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
12 из 12

День Байкала, который приходится на первое воскресенье сентября, в этом году отмечали в 20-й раз. Праздник считается экологическим. В День Байкала проводятся общественные, научные и культурные мероприятия. В конце августа Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) рекомендовал правительству ограничить природопользование в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. А в первой декаде этого месяца по инициативе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры утверждены правила туризма на территории Республики Бурятия.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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2702010
ТуризмРеспублика БурятияТуризмтуристыНовости - ТуризмБайкалИркутская область
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