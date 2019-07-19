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РИА Новости
Туризм

Гонять евражек, пугать медведей: секреты суровой Чукотки

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Вера КостамоАмериканский длиннохвостый суслик на мысе Дежнева в Чукотском автономном округе
Американский длиннохвостый суслик на мысе Дежнева в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Вера Костамо
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Наталия Белякова. Вечная мерзлота, восемь тысяч рек, меняющих русла из-за таяния льдов, аскетичные горные пейзажи из камней и льда — это Чукотка. Тут зима длится десять месяцев, температура опускается ниже минус 60 градусов. Но это не пугает 50 тысяч местных жителей, привыкших к суровому климату. Зачем водители вездеходов ночуют в тундре с включенными мигалками, чем славятся птичьи базары, как найти берлогу спящего медведя и отличить дикого оленя от домашнего — в материале РИА Новости.

Как отпугнуть медведя

Природа Чукотки прекрасна и необузданна. Здесь к каждому прилагательному хочется добавить слово "очень". И степень восторга приезжающих с материка возрастает с пониманием, что туристам не травят байки даже рыбаки. На полуострове просто так живут. Потягивая кофе в аэропорту, обсуждают, что "опять видели белого медведя — шлялся у лимана".
© РИА Новости / Вера Костамо

Белый медведь в бухте Драги на острове Врангеля в Чукотском автономном округе

Белый медведь в бухте Драги на Острове Врангеля в Чукотском автономном округе
1 из 5

Белый медведь в бухте Драги на острове Врангеля в Чукотском автономном округе

© РИА Новости / Вера Костамо
© Фото : Национальный парк "Берингия"

Белые медведи из национального парка "Берингия"

Белые медведи из Национального парка Берингия
2 из 5

Белые медведи из национального парка "Берингия"

© Фото : Национальный парк "Берингия"
© Фото : Научно-экспедиционный центр по исследованию морских млекопитающихБелый медвежонок около села Рыркайпий на Чукотке
Белый медвежонок около села Рыркайпий на Чукотке
3 из 5
Белый медвежонок около села Рыркайпий на Чукотке
© Фото : Научно-экспедиционный центр по исследованию морских млекопитающих
© РИА Новости / Вера КостамоБелые медведи на мысе Блоссом острова Врангеля в Чукотском автономном округе
Белые медведи на мысе Блоссом острова Врангеля в Чукотском автономном округе
4 из 5
Белые медведи на мысе Блоссом острова Врангеля в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Вера Костамо
© РИА Новости / Вера КостамоБелые медведи на мысе Блоссом острова Врангеля в Чукотском автономном округе
Белые медведи на мысе Блоссом острова Врангеля в Чукотском автономном округе
5 из 5
Белые медведи на мысе Блоссом острова Врангеля в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Вера Костамо
1 из 5

Белый медведь в бухте Драги на острове Врангеля в Чукотском автономном округе

© РИА Новости / Вера Костамо
2 из 5

Белые медведи из национального парка "Берингия"

© Фото : Национальный парк "Берингия"
3 из 5
Белый медвежонок около села Рыркайпий на Чукотке
© Фото : Научно-экспедиционный центр по исследованию морских млекопитающих
4 из 5
Белые медведи на мысе Блоссом острова Врангеля в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Вера Костамо
5 из 5
Белые медведи на мысе Блоссом острова Врангеля в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Вера Костамо
Водители вездеходов раскрывают путевые секреты: отправляясь в рейс летом, надо ночевать в кабине с работающими мигалками и иногда включать сирену, иначе бурого медведя не отпугнешь.
© РИА Новости / В. ЧистяковВездеход — самый распространенный вид транспорта на Чукотке
Вездеход - самый распространенный вид транспорта на Чукотке
© РИА Новости / В. Чистяков
Вездеход — самый распространенный вид транспорта на Чукотке
Есть свои тайны и у водителей судна на воздушной подушке: "Никогда не знаешь, как поведет себя река — у нас они постоянно меняют русло".
Берингово море в районе поселка Сиреники на Чукотке
29 мая, 08:00
Чудеса Чукотки: где найти Несси и путешествовать во времени
Искать в тундре следы росомахи (они тут огромные) или гонять евражек (берингийский, или американский длиннохвостый суслик), по словам местных, ни к чему.
© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкАмериканский длиннохвостый суслик на мысе Дежнева в Чукотском автономном округе.
Американский длиннохвостый суслик на мысе Дежнева в Чукотском автономном округе
1 из 4
Американский длиннохвостый суслик на мысе Дежнева в Чукотском автономном округе.
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
© Фото : Pixabay/skeezeРосомаха
Росомаха
2 из 4
Росомаха
© Фото : Pixabay/skeeze
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Татьяна ЗубовичНациональный парк "Берингия"
Национальный парк Берингия
3 из 4
Национальный парк "Берингия"
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Татьяна Зубович
© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкИпатки на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе.
Ипатки на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе
4 из 4
Ипатки на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе.
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
1 из 4
Американский длиннохвостый суслик на мысе Дежнева в Чукотском автономном округе.
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
2 из 4
Росомаха
© Фото : Pixabay/skeeze
3 из 4
Национальный парк "Берингия"
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Татьяна Зубович
4 из 4
Ипатки на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе.
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Все и сразу можно увидеть в национальном парке "Берингия" или в природном заповеднике "Остров Врангеля". Последний — мировой рекордсмен в Арктике по числу эндемиков.

Где живет белый гусь

На Чукотке эталонные птичьи базары, где отчетливо различим голос национальной гордости — белого гуся. Крупнейшее место его гнездования в России именно здесь.
© РИА Новости / Вера КостамоМоевки с птенцами на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе
Моевки с птенцами на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе
1 из 4
Моевки с птенцами на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Вера Костамо
© РИА Новости / Вера Костамо

Белые гуси на острове Врангеля в Чукотском автономном округе

Белые гуси на острове Врангеля в Чукотском автономном округе
2 из 4

Белые гуси на острове Врангеля в Чукотском автономном округе

© РИА Новости / Вера Костамо
© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанк

Толстоклювые кайры на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе

Толстоклювые кайры на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе
3 из 4

Толстоклювые кайры на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе

© РИА Новости / Вера Костамо
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© РИА Новости / Андрей Шапран

Птицы в Чукотском море

Птицы в Чукотском море
4 из 4

Птицы в Чукотском море

© РИА Новости / Андрей Шапран
1 из 4
Моевки с птенцами на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Вера Костамо
2 из 4

Белые гуси на острове Врангеля в Чукотском автономном округе

© РИА Новости / Вера Костамо
3 из 4

Толстоклювые кайры на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе

© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
4 из 4

Птицы в Чукотском море

© РИА Новости / Андрей Шапран
За внимание путешественника с птицами борются овцебыки. Эти мохнатые великаны — результат эксперимента по выведению и внедрению нового обитателя в сложившуюся экосистему.
© Depositphotos / avstraliavasinОвцебыки на острове Врангеля
Овцебыки на острове Врангеля
© Depositphotos / avstraliavasin
Овцебыки на острове Врангеля
На острове Врангеля много берлог белого медведя. Тут безопасно и много пищи: кольчатая нерпа сама попадается под тяжелую лапу. Зимой сотрудники заповедника могут проводить туристов постоять над берлогой и увидеть, как снизу вырывается пар от дыхания притаившейся медведицы.

Зачем благодарить дух оленя

Ручная природа — не про Чукотку. Даже надежда и отрада охотника-тундровика — собаки, от аляскинских маламутов до специально выведенных чукотских ездовых — с чувством собственного достоинства. Не говоря уже об оленях, чье мясо считается деликатесом как раз благодаря тому, что животные обитают в дикой природе.
© Фото : из личного архива Наталии БеляковойНаталия Белякова с собакой на Чукотке
Наталия Белякова с собакой на Чукотке
© Фото : из личного архива Наталии Беляковой
Наталия Белякова с собакой на Чукотке
Анекдот про отличие дикого оленя от домашнего (правильный ответ — колокольчик на шее) недалек от истины — часто не разобраться, "кто кого пасет". Логику передвижений оленеводов определяют животные, ищущие ягель.
© Фото : из личного архива Наталии БеляковойНаталия Белякова со стадом оленей на Чукотке
Наталия Белякова со стадом оленей на Чукотке
© Фото : из личного архива Наталии Беляковой
Наталия Белякова со стадом оленей на Чукотке
Жители тундры никогда не охотятся на оленя ради трофея, охота — всегда необходимость. В быту используют абсолютно все, от шкуры до мелкой кости — это знак уважения к животному. А еще дух оленя благодарят за возможность жить за счет его смерти.
Если детеныш дикого животного становится домашним питомцем, когда он вырастает, его обязательно выпускают. Такой зверь не добыча, а друг.
Есть и другие правила хорошего "тундрового" тона. Если человек разоряет склад ценных корней в норе запасливого суслика, он должен восполнить недостачу. Хлеб, печенье — евражка примет все.

Когда ехать на Чукотку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Косатки в Чукотском море

Касатки в Чукотском море
1 из 4

Косатки в Чукотском море

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанк

Белуха в акватории порта города Анадырь в Чукотском автономном округе

Белуха в акватории порта города Анадырь в Чукотском автономном округе
2 из 4

Белуха в акватории порта города Анадырь в Чукотском автономном округе

© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Вера Костамо

У мыса Дежнева в Чукотском автономном округе

У мыса Дежнева в Чукотском автономном округе
3 из 4

У мыса Дежнева в Чукотском автономном округе

© РИА Новости / Вера Костамо
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанк

Лодка у побережья Берингова моря

Лодка у побережья Берингова моря
4 из 4

Лодка у побережья Берингова моря

© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
1 из 4

Косатки в Чукотском море

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 4

Белуха в акватории порта города Анадырь в Чукотском автономном округе

© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
3 из 4

У мыса Дежнева в Чукотском автономном округе

© РИА Новости / Вера Костамо
4 из 4

Лодка у побережья Берингова моря

© РИА Новости / Андрей Шапран
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Кто не слышал про 50 названий оттенков белого цвета, которые используют коренные народы Арктики для описания снега? Но мир Чукотки куда более цветной, чем кажется. В короткое полярное лето, совпадающее с длинным полярным днем, природа бурно наверстывает упущенное.
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЛежбище моржей на мысе Кожевникова в арктической зоне Чукотки
Лежбище моржей на мысе Кожевникова в арктической зоне Чукотки
1 из 3
Лежбище моржей на мысе Кожевникова в арктической зоне Чукотки
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанк

Лежбище моржей на мысе Кожевникова в арктической зоне Чукотки

Лежбище моржей на мысе Кожевникова в арктической зоне Чукотки
2 из 3

Лежбище моржей на мысе Кожевникова в арктической зоне Чукотки

© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанк

Моржи на лежбище Чукотского полуострова

Моржи на лежбище Чукотского полуострова
3 из 3

Моржи на лежбище Чукотского полуострова

© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
1 из 3
Лежбище моржей на мысе Кожевникова в арктической зоне Чукотки
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
2 из 3

Лежбище моржей на мысе Кожевникова в арктической зоне Чукотки

© РИА Новости / Андрей Шапран
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3 из 3

Моржи на лежбище Чукотского полуострова

© РИА Новости / Андрей Шапран
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Отличное время для поездки на Чукотку — с июля по сентябрь, когда тундра отчаянно цветет и пахнет, моржи на береговых лежбищах выгуливают молодняк, а в море резвятся киты.
Люди пытаются привнести красок в мир, сдержанный большую часть года. Около 20 лет назад дома Анадыря и Эгвекинота в лучших традициях средового проектирования раскрасили в цвета радуги. Теперь их легко разглядеть даже в жестокую пургу.
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкДом с граффити в городе Анадырь
Дом с граффити в городе Анадырь
1 из 6
Дом с граффити в городе Анадырь
© РИА Новости / Андрей Шапран
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЖитель города Анадырь
Житель города Анадырь
2 из 6
Житель города Анадырь
© РИА Новости / Андрей Шапран
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© РИА Новости / Сергей СубботинАнадырь
Анадырь
3 из 6
Анадырь
© РИА Новости / Сергей Субботин
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЗима в Анадыре
Зима в Анадыре
4 из 6
Зима в Анадыре
© РИА Новости / Андрей Шапран
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© РИА Новости / Александр Лыскин

Вид на поселок Эгвекинот — центр Иультинского района Чукотки

Вид на поселок Эгвекинот - центр Иультинского района Чукотки
5 из 6

Вид на поселок Эгвекинот — центр Иультинского района Чукотки

© РИА Новости / Александр Лыскин
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкПоселок Эгвекинот на Чукотке
Поселок Эгвекинот на Чукотке
6 из 6
Поселок Эгвекинот на Чукотке
© РИА Новости / Андрей Шапран
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1 из 6
Дом с граффити в городе Анадырь
© РИА Новости / Андрей Шапран
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2 из 6
Житель города Анадырь
© РИА Новости / Андрей Шапран
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3 из 6
Анадырь
© РИА Новости / Сергей Субботин
4 из 6
Зима в Анадыре
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
5 из 6

Вид на поселок Эгвекинот — центр Иультинского района Чукотки

© РИА Новости / Александр Лыскин
6 из 6
Поселок Эгвекинот на Чукотке
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Это вдохновляющее зрелище открывается еще на подлете к столице региона — и нарастает по мере наземного знакомства. Яркие граффити щедро разбросаны по домам, стоящим на "курьих ножках" из-за вечной мерзлоты.
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