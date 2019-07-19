Гонять евражек, пугать медведей: секреты суровой Чукотки

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Наталия Белякова. Вечная мерзлота, восемь тысяч рек, меняющих русла из-за таяния льдов, аскетичные горные пейзажи из камней и льда — это Чукотка. Тут зима длится десять месяцев, температура опускается ниже минус 60 градусов. Но это не пугает 50 тысяч местных жителей, привыкших к суровому климату. Зачем водители вездеходов ночуют в тундре с включенными мигалками, чем славятся птичьи базары, как найти берлогу спящего медведя и отличить дикого оленя от домашнего — в материале РИА Новости.

Как отпугнуть медведя

Природа Чукотки прекрасна и необузданна. Здесь к каждому прилагательному хочется добавить слово "очень". И степень восторга приезжающих с материка возрастает с пониманием, что туристам не травят байки даже рыбаки. На полуострове просто так живут. Потягивая кофе в аэропорту, обсуждают, что "опять видели белого медведя — шлялся у лимана".

Водители вездеходов раскрывают путевые секреты: отправляясь в рейс летом, надо ночевать в кабине с работающими мигалками и иногда включать сирену, иначе бурого медведя не отпугнешь.

Есть свои тайны и у водителей судна на воздушной подушке: "Никогда не знаешь, как поведет себя река — у нас они постоянно меняют русло".

Искать в тундре следы росомахи (они тут огромные) или гонять евражек (берингийский, или американский длиннохвостый суслик), по словам местных, ни к чему.

Все и сразу можно увидеть в национальном парке "Берингия" или в природном заповеднике "Остров Врангеля". Последний — мировой рекордсмен в Арктике по числу эндемиков.

Где живет белый гусь

На Чукотке эталонные птичьи базары, где отчетливо различим голос национальной гордости — белого гуся. Крупнейшее место его гнездования в России именно здесь.

За внимание путешественника с птицами борются овцебыки. Эти мохнатые великаны — результат эксперимента по выведению и внедрению нового обитателя в сложившуюся экосистему.

На острове Врангеля много берлог белого медведя. Тут безопасно и много пищи: кольчатая нерпа сама попадается под тяжелую лапу. Зимой сотрудники заповедника могут проводить туристов постоять над берлогой и увидеть, как снизу вырывается пар от дыхания притаившейся медведицы.

Зачем благодарить дух оленя

Ручная природа — не про Чукотку. Даже надежда и отрада охотника-тундровика — собаки, от аляскинских маламутов до специально выведенных чукотских ездовых — с чувством собственного достоинства. Не говоря уже об оленях, чье мясо считается деликатесом как раз благодаря тому, что животные обитают в дикой природе.

© Фото : из личного архива Наталии Беляковой Наталия Белякова с собакой на Чукотке © Фото : из личного архива Наталии Беляковой Наталия Белякова с собакой на Чукотке

Анекдот про отличие дикого оленя от домашнего (правильный ответ — колокольчик на шее) недалек от истины — часто не разобраться, "кто кого пасет". Логику передвижений оленеводов определяют животные, ищущие ягель.

© Фото : из личного архива Наталии Беляковой Наталия Белякова со стадом оленей на Чукотке © Фото : из личного архива Наталии Беляковой Наталия Белякова со стадом оленей на Чукотке

Жители тундры никогда не охотятся на оленя ради трофея, охота — всегда необходимость. В быту используют абсолютно все, от шкуры до мелкой кости — это знак уважения к животному. А еще дух оленя благодарят за возможность жить за счет его смерти.

Если детеныш дикого животного становится домашним питомцем, когда он вырастает, его обязательно выпускают. Такой зверь не добыча, а друг.

Есть и другие правила хорошего "тундрового" тона. Если человек разоряет склад ценных корней в норе запасливого суслика, он должен восполнить недостачу. Хлеб, печенье — евражка примет все.

Когда ехать на Чукотку

Кто не слышал про 50 названий оттенков белого цвета, которые используют коренные народы Арктики для описания снега? Но мир Чукотки куда более цветной, чем кажется. В короткое полярное лето, совпадающее с длинным полярным днем, природа бурно наверстывает упущенное.

Отличное время для поездки на Чукотку — с июля по сентябрь, когда тундра отчаянно цветет и пахнет, моржи на береговых лежбищах выгуливают молодняк, а в море резвятся киты.

Люди пытаются привнести красок в мир, сдержанный большую часть года. Около 20 лет назад дома Анадыря и Эгвекинота в лучших традициях средового проектирования раскрасили в цвета радуги. Теперь их легко разглядеть даже в жестокую пургу.