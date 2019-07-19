Гонять евражек, пугать медведей: секреты суровой Чукотки

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Наталия Белякова. Вечная мерзлота, восемь тысяч рек, меняющих русла из-за таяния льдов, аскетичные горные пейзажи из камней и льда — это Чукотка. Тут зима длится десять месяцев, температура опускается ниже минус 60 градусов. Но это не пугает 50 тысяч местных жителей, привыкших к суровому климату. Зачем водители вездеходов ночуют в тундре с включенными мигалками, чем славятся птичьи базары, как найти берлогу спящего медведя и отличить дикого оленя от домашнего — в материале РИА Новости.
Как отпугнуть медведя
Природа Чукотки прекрасна и необузданна. Здесь к каждому прилагательному хочется добавить слово "очень". И степень восторга приезжающих с материка возрастает с пониманием, что туристам не травят байки даже рыбаки. На полуострове просто так живут. Потягивая кофе в аэропорту, обсуждают, что "опять видели белого медведя — шлялся у лимана".
На острове Врангеля много берлог белого медведя. Тут безопасно и много пищи: кольчатая нерпа сама попадается под тяжелую лапу. Зимой сотрудники заповедника могут проводить туристов постоять над берлогой и увидеть, как снизу вырывается пар от дыхания притаившейся медведицы.
Зачем благодарить дух оленя
Ручная природа — не про Чукотку. Даже надежда и отрада охотника-тундровика — собаки, от аляскинских маламутов до специально выведенных чукотских ездовых — с чувством собственного достоинства. Не говоря уже об оленях, чье мясо считается деликатесом как раз благодаря тому, что животные обитают в дикой природе.
Анекдот про отличие дикого оленя от домашнего (правильный ответ — колокольчик на шее) недалек от истины — часто не разобраться, "кто кого пасет". Логику передвижений оленеводов определяют животные, ищущие ягель.
Жители тундры никогда не охотятся на оленя ради трофея, охота — всегда необходимость. В быту используют абсолютно все, от шкуры до мелкой кости — это знак уважения к животному. А еще дух оленя благодарят за возможность жить за счет его смерти.
Если детеныш дикого животного становится домашним питомцем, когда он вырастает, его обязательно выпускают. Такой зверь не добыча, а друг.
Есть и другие правила хорошего "тундрового" тона. Если человек разоряет склад ценных корней в норе запасливого суслика, он должен восполнить недостачу. Хлеб, печенье — евражка примет все.
Кто не слышал про 50 названий оттенков белого цвета, которые используют коренные народы Арктики для описания снега? Но мир Чукотки куда более цветной, чем кажется. В короткое полярное лето, совпадающее с длинным полярным днем, природа бурно наверстывает упущенное.
Отличное время для поездки на Чукотку — с июля по сентябрь, когда тундра отчаянно цветет и пахнет, моржи на береговых лежбищах выгуливают молодняк, а в море резвятся киты.
Люди пытаются привнести красок в мир, сдержанный большую часть года. Около 20 лет назад дома Анадыря и Эгвекинота в лучших традициях средового проектирования раскрасили в цвета радуги. Теперь их легко разглядеть даже в жестокую пургу.
Это вдохновляющее зрелище открывается еще на подлете к столице региона — и нарастает по мере наземного знакомства. Яркие граффити щедро разбросаны по домам, стоящим на "курьих ножках" из-за вечной мерзлоты.
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