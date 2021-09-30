https://ria.ru/20210930/malamut-1752550971.html

Маламут: порода с непростым характером — советы кинолога по содержанию

Аляскинский маламут: порода собак, описание и характер

Маламут: порода с непростым характером — советы кинолога по содержанию

Аляскинский маламут — одна из самых древних пород в мире. Маламуты — большие и выносливые собаки с независимым, своенравным характером. Фотографии и описание... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T19:31

2021-09-30T19:31

2021-09-30T20:17

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Аляскинский маламут — одна из самых древних пород в мире. Маламуты — большие и выносливые собаки с независимым, своенравным характером. Фотографии и описание породы, а также советы заводчика — в материале РИА Новости.Аляскинский маламутЭто одна их старейших пород на Земле, выведенная или, скорее, одомашненная эскимосами племени малемьют, в честь которых, собственно, собаки и получили свое название. Крупные и выносливые животные долгое время использовались для работы в собачьих упряжках на Крайнем Севере. В 2010 году маламутов провозгласили официальным символом самого крупного американского штата — Аляски.Происхождение породыЭти собаки дольше остальных живут вместе с человеком. Благодаря археологическим находкам известно, что маламуты за все время своего существования почти не изменились. В 2004 году ученые исследовали их ДНК и пришли к выводу, что эта порода имеет значительное генетическое сходство с волками. Из этого следует, что современные маламуты — это одомашненные когда-то волки, которые перекочевали в Северную Америку из Центральной и Восточной Азии через Берингов пролив вместе со своими хозяевами приблизительно 14 тысяч лет назад.Эскимосские племена в то время вели кочевой образ жизни. К своим собакам они относились как к полноправным членам семьи. Животные помогали людям охотиться, перетаскивать грузы и охраняли их жилища.Эскимосы разводили псов, не задумываясь о красоте и экстерьере. От животных требовались сила, выносливость, способности к охоте и густая шерсть, чтобы выживать в экстремальных морозах, поэтому сегодняшние аляскинские маламуты — это результат естественной селекции.В конце XIX века, когда на Клондайке началась золотая лихорадка, порода стала очень популярной среди европейцев. В надежде разбогатеть тысячи людей ринулись на Север, где и познакомились с маламутами, оценив их по достоинству. Востребованность этой породы привела к стремительному росту цен. Одна собака стоила 500 долларов, а упряжка — полторы тысячи (по нынешнему курсу — примерно 13 тысяч и 40 тысяч долларов).Пытаясь адаптировать маламутов к более теплому климату, заводчики скрещивали их с представителями других пород. К началу XX века эти эксперименты привели к плачевным результатам: количество чистокровных собак снизилось до критического уровня. Группа энтузиастов — ценителей породы с большим трудом смогла восстановить ее.Официально маламутов зарегистрировали как самостоятельную породу только в 1935 году. Тогда же был организован первый клуб аляскинских маламутов, который возглавил Мильтон Сили.Во время Второй мировой войны маламутов активно использовали для службы на фронте. Они разыскивали и спасали раненых на поле боя, перетаскивали грузы, доставляли почту, помогали саперам в разминировании. Почти все они погибли, и к 1947 году осталось всего 30 официально зарегистрированных животных. Чтобы возродить породу, заводчикам пришлось отойти от классических стандартов.Сегодня аляскинский маламут — одна из наиболее популярных пород на планете. В России эти собаки появились недавно, но с каждым годом у них появляется все больше поклонников.Внешние чертыЭто крупные, лохматые и сильные собаки, внешне напоминающие волков. Аляскинские маламуты относится к группе шпицеобразных. У них крепкое телосложение, большая голова, мощная грудная клетка, мускулистое тело и очень густая шерсть. Рост кобелей в среднем 63 сантиметра в холке, вес — 38 килограммов. Самочек — 58 сантиметров и 34 килограмма.Характер собакиЭто очень добрые, но своенравные собаки. Аляскинские маламуты дружелюбны по отношению к людям и другим животным. Они преданы своим хозяевам, но постоянно пытаются доминировать над окружающими.Особенности породыМаламуты совсем не умеют лаять. Из этого правила очень редко бывают исключения.ПлюсыСамое главное преимущество аляскинских маламутов — это выносливость, а еще доброта, ум и преданность хозяину.МинусыЭти животные фонтанируют энергией, поэтому нуждаются в больших физических нагрузках. При дефиците активности собаки разносят все, до чего смогут добраться.Маламуты — это прирожденные землеройки. Если выходец из Аляски живет во дворе, он обязательно выроет все кустарники и раскопает огород. От его лап могут пострадать даже крупные деревья. Собака способна проделать лаз под забором и сбежать. В городской квартире — как минимум будет грызть дверные ручки и косяки, мебель и обувь. Если оставить маламута одного на целый день, он может разворотить даже полы. Запирать его в комнате бесполезно: за пару часов собака способна прогрызть в двери дыру и выбраться на свободу.Кроме того, у маламутов упрямый характер, излишняя самостоятельность и склонность к лидерству.При недостатке внимания со стороны хозяев у животных может появиться нервозность. Лаять они не умеют, но часто воют от скуки.Проблемное поведение можно нивелировать с помощью длительных прогулок, игр и дрессировки.Обучение и дрессировкаЧем раньше начинается социализация маламута, тем лучше. К дрессировке можно приступать с четырехмесячного возраста, как только закончится карантин после прививок. Не стоит заниматься воспитанием самостоятельно, лучше делать это под руководством тренера на специальной площадке с другими собаками. В группе щенок маламута сможет поиграть и выплеснуть свою неуемную энергию.Одного послушания командам недостаточно. Необходимо привить животному правила поведения на улице: приучить к ошейнику и поводку, резким звукам и проезжающим машинам — адаптировать его нервную систему к комфортному проживанию в городе. Собаки этой породы очень умные, что облегчает процесс дрессировки, но уже в детском возрасте они начинают пытаться доминировать над хозяином, поэтому в воспитании следует проявлять твердость. В течение всей жизни маламуты претендуют на лидерство в доме.У аляскинских маламутов хорошая память, поэтому с ними необходимо обращаться деликатно. Животные запоминают грубость и в дальнейшем могут отомстить. Маламуты доверчивы даже к незнакомым людям — охранять хозяйскую территорию они не способны.У этих собак сильно развит охотничий инстинкт. Они любят гоняться за кошками и птицами. С самого раннего возраста нужно адаптировать их к общению с другими животными, чтобы в будущем они не охотились во время прогулки.Ошибки воспитанияДрессировку и воспитание следует начинать с первых дней появления щенка в доме.К основным ошибкам относится, во-первых, снисходительность к шалостям. Маленькие маламуты больше похожи на детские игрушки, чем на собак, и часто вызывают умиление у хозяев. Трудно рассердиться на такого проказника. Однако если позволять животному нарушать правила поведения, в дальнейшем оно вырастет неуправляемым.Во-вторых — недостаточные нагрузки. Энергию ежедневно требуется расходовать, поэтому маламутам нужны длительные прогулки с возможностью побегать без поводка. В противном случае животное начнет громить дом, в котором живет.Содержание и особенности уходаМаламутов можно содержать в городской квартире, но они гораздо комфортнее чувствуют себя на улице. Густая шерсть защищает их от любых морозов. Этих собак не стригут и не триммингуют, поэтому летом они должны находиться в тени, чтобы избежать теплового удара. Линяют дважды в год. Во время линьки животное необходимо тщательно вычесывать каждый день.Мыть этих собак требуется по мере необходимости, так как они и сами чистоплотны. Для чистки зубов используют специальные пасты или ветеринарные косточки. Когти маламутам не стригут, они стачиваются естественным образом.Из-за густого подшерстка эта порода не может жить в регионах с жарким климатом.Рацион питанияВ питании аляскинские маламуты довольно неприхотливы. Предпочтительно кормить их натуральной пищей. Можно варить для них кашу на мясном бульоне, добавляя кусочки мяса, требухи или обрезков. Можно давать собаке готовый сухой корм."Кормление должно быть больше мясным, потому что организм маламутов близок к диким предкам", — посоветовала Ольга Стернина.Выгул собакиЭто очень активные животные, они нуждаются в многочасовых прогулках и в пробежках. Регулярные физические нагрузки необходимы не только для мускулов, но и для нервной системы. Безделье и пассивный образ жизни негативно сказываются на характере. Собаки начинают скучать: громко выть, рыть ямы и грызть все, что попадется в зубы. Аляскинские маламуты особенно непоседливы в первые три года своей жизни, поэтому от хозяина в этот период требуется много времени для игр и прогулок с питомцем.Здоровье и болезниУ представителей этой породы отменное здоровье. Они выносливы и способны жить в самых экстремальных климатических условиях. Однако у них часто бывают неврологические расстройства с поражением периферической нервной системы — полинейропатия.Также у аляскинских маламутов есть склонность к дисплазии тазобедренного сустава, сахарному диабету и гемофилии. Встречаются у них и патологии глаз: прогрессивная атрофия сетчатки, катаракта, гемералопия и глаукома.ВакцинацияКолостральный иммунитет — антитела, поступающие с молоком матери в организм щенков, — защищает животных примерно до полутора месяцев. Затем их необходимо вакцинировать. Прививки обязательны для всех собак, начиная с восьми недель и до 12 месяцев после рождения. Ежегодно проводится ревакцинация.График прививок выглядит следующим образом:Сколько живут Аляскинские маламуты живут в среднем 13-16 лет. Это довольно приличный срок для собак. Продолжительность жизни зависит от качества питания и условий проживания.Выбор щенка аляскинского маламутаЩенки покидают питомник в возрасте от одного до четырех месяцев. Чем младше животное, чем быстрее оно привяжется к своему хозяину и адаптируется к новому дому, но, если владельцу нужна собака для выставок или разведения, не стоит брать месячного малыша, так как экстерьер еще не определяется. Независимо от возраста животные должны быть активными, любопытными, общительными, с хорошим аппетитом. У здоровых щенков темные и влажные глаза, мокрый и холодный нос, заинтересованный взгляд, прямые и толстые лапы, круглый живот, толстый хвост и зачастую дерзкое поведение.Выбирая питомца, будущему хозяину можно провести простейший эксперимент. На животное надевают ошейник с поводком и медленно отходят, уговаривая последовать за человеком. Щенок со здоровой психикой не будет скулить и долго сопротивляться. Также можно воспользоваться тестом Кэмпбелла: моделируются пять довольно простых ситуаций для собаки, и в зависимости от ее реакции можно сделать выводы о характере.ЦенаЩенок маламута с родословной и хорошим экстерьером для выставок или в разведение стоит около 100 тысяч рублей. Цена собаки без документов или с внешними недостатками, не вписывающимися в стандарты породы, значительно меньше: от десяти до 15 тысяч.На стоимость животных также влияют выставочные победы и награды родителей. Самыми дорогими будут потомки титулованных победителей мировых выставок.

https://ria.ru/20201106/sobaki-1583420739.html

https://ria.ru/20201106/alabay-1583421454.html

https://ria.ru/20201208/ovcharka-1588295556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, животные, собаки, домашние животные, россия