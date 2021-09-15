https://ria.ru/20210915/shpits-1750168608.html

Померанский шпиц: чем особенна эта порода

Померанский шпиц: описание породы, как выглядит взрослая собака и щенок

Померанский шпиц: чем особенна эта порода

Померанский шпиц — это красивая и умная собака, хороший компаньон для взрослых и детей. Какие существуют типы померанцев, как выглядят взрослые животные и... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:08

2021-09-15T15:08

2021-09-15T15:08

общество

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собаки

домашние животные

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Померанский шпиц — это красивая и умная собака, хороший компаньон для взрослых и детей. Какие существуют типы померанцев, как выглядят взрослые животные и щенки: описание породы и фото — в материале РИА Новости.О шпицеСобаки этой породы дружелюбны, любопытны, сообразительны, но крайне непоседливы. Несмотря на миниатюрные размеры и покладистый нрав, померанские шпицы не подойдут людям пожилого возраста из-за чрезмерной активности — им требуются подвижные игры, свежий воздух, регулярные и продолжительные прогулки. Семьям с маленькими детьми тоже следует задуматься о какой-нибудь другой породе с более спокойным характером. На малейший шорох за дверью померанцы реагируют звонким и довольно громким лаем. Интровертам также будет нелегко с этими общительными животными, так как померанские шпицы нуждаются в постоянном контакте с людьми.История породыПомеранский шпиц родом из Северной Европы. Его предки были значительно крупнее и весили более 15 килограммов. Изначально этих животных называли торфяными собаками и использовали в упряжках для передвижения и перевозки грузов вплоть до средних веков.Померанские шпицы, такие, какими мы их знаем сегодня, — результат работы немецких заводчиков. В XVIII веке в Германии их называли шпицхундами. Для дальнейшего разведения в питомниках выбирали самых маленьких щенков из помета.Английская королева Виктория привезла из Флоренции померанского шпица по кличке Марко. Порода быстро набрала популярность у британских аристократов. В Великобритании появились собственные питомники. Английским заводчикам удалось вывести более миниатюрных животных, весом чуть более 3 килограммов. В то время их называли карликовыми или немецкими шпицами.Крошечные померанцы так понравились американцам, что с XIX века в США начали активно разводить этих собак. В ХХ веке порода была официально признана Американским кинологический клубом. Именно в США появилось современное название породы— померанские шпицы.Описание породыПомеранские шпицы — миниатюрные домашние животные с пушистыми хвостиками, загибающимися в колечко, и хитрыми лисьими глазками, больше похожие на плюшевую игрушку, чем на настоящую собаку.ВнешностьУ померанцев небольшая голова клиновидной формы, резко сужающаяся к носу, с пухлыми шерстяными щечками. Короткий корпус, хорошо развитая грудь, подтянутый живот. Высоко посаженный закрученный хвост.ВесВзрослые собаки весят от 1,5 до 3 килограммов — в зависимости от пола, размера и телосложения. Идеальным весом считается 2 килограмма.РазмерВзрослые особи имеют высоту в холке от 18 до 24 сантиметров. Самцы обычно на пару сантиметров крупнее самок.ОкрасПорода померанский шпиц допускает 10 окрасов шерсти: белый, голубой, черный, кремовый, оранжевый, соболиный, голубой или черный с подпалом, шоколадный и двухцветный. Двухцветные подразумевает белый цвет в качестве базового и равномерное распространение отметин другого цвета.Типы померанцевРазделение на типы, вроде лисьего или медвежьего, — условность. Грумер может до неузнаваемости изменить внешний вид питомца.Характер породыСобаки этой породы умны, добродушны, общительны и любопытны. Они сохраняют свои щенячьи повадки до глубокой старости. Померанские шпицы очень шумные, — они реагируют громким лаем на каждый шорох в доме и за его пределами. Кроме того, они очень ”разговорчивы” и постоянно лают. Владельцам придется отучать животное от этой привычки, иначе им и соседям не будет покоя.Отношение к детямПомеранские шпицы прекрасно общаются с детьми, если те обращаются с ними деликатно. Померанцы не позволят таскать себя за хвост или грубо тискать.Отношение к животнымСобаки этой породы нуждаются в длительных прогулках. На улице они увлеченно гоняются за птицами и задираются ко всем встречным собакам. Дома померанские шпицы часто конфликтуют с другими животными и борются за лидерство.АгрессивностьПомеранцы очень недоверчиво относятся к незнакомцам. Они не нападают на людей, но и не подпускают чужих к себе, не позволяют себя гладить.ИнтеллектШпицы очень сообразительные и легко усваивают команды.Как переносит одиночествоПомеранские шпицы не созданы для жизни в одиночестве, им требуется активное общение. Эти питомцы идеально подходят для большой семьи, где всегда найдется желающий поиграть с ним, приласкать или просто побыть рядом.Содержание и уходЭто комнатные собаки, соответственно они не смогут выжить в условиях улицы. Неприхотливы в питании, но от хозяина потребуется много времени, чтобы ухаживать за густой шерстью.ПитаниеПроще всего кормить питомцев готовыми кормами для маленьких собак. В них содержатся все необходимые витамины и микроэлементы. Померанским шпицам требуется всего от 40 до 60 граммов сухого корма в день. Однако при это в составе корма должно быть не менее 30% белков животного происхождения.Для натурального кормления подойдет мясо нежирных сортов: курица, кролик, индейка, телятина. Один раз в неделю мясо заменяют морской рыбой без костей и 2-3 раза в неделю дают животному субпродукты: почки, сердце, печень. В рационе собак должны быть отварные крупы (овсянка, гречка, пшено, рис) и овощи (тыква, морковь, кабачок).Выгул и физическая активностьФизиология померанских шпицев не позволяет им долго сдерживаться — если хозяин не сможет вовремя вывести питомца на улицу, он может испачкать квартиру. Выгуливать взрослого померанского шпица придется минимум 2 раза в день. Щенкам требуется 5-6 прогулок. Животное можно научить пользоваться собачьим туалетом, но он не заменит физической активности. В хорошую погоду прогулки должны быть длительными: 30-40 минут.Гуляют с померанскими шпицами исключительно на поводке, чтобы избежать драки с другими собаками.ГигиенаПри недостаточном уходе, в густой шерсти собак этой породы часто образуются колтуны, а также велик риск частичного облысения. Померанцев необходимо ежедневно расчесывать, 1-2 раза в месяц мыть и стричь, 3-4 раза в неделю чистить зубы, раз в месяц обрезать когти.Владельцу понадобятся щетка-пуходерка, расческа с длинными зубьями, шампунь для длинношерстных пород и филировочные ножницы.Для стрижки лучше обращаться к профессиональному грумеру, чтобы у питомца всегда был безупречный вид, а поддерживать гигиену хозяин может самостоятельно: регулярно выстригать шерсть между пальцами лап и под хвостом.За зубами ухаживают с помощью ветеринарной пасты, нанося ее на палец или специальную щетку. Для профилактики зубного камня животным дают косточки для очищения."Маникюр" делают специальной когтерезкой для маленьких собак. Острые края шлифуют пилочкой. В холодное время года в подушечки лап втирают растительное масло или ретинол, чтобы предотвратить трещины.Воспитание и дрессировкаПомеранские шпицы очень умны, но трудно обучаемы в силу независимого, своенравного и упрямого характера. На строгость померанцы отвечают агрессивностью, поэтому традиционные способы дрессировки с ними не работают. Хозяину придется запастись терпением и найти индивидуальный подход к собаке.Самое главное — отучить животное лаять по любому поводу. Для домашней собаки достаточно освоить минимум команд: "лежать", "сидеть", "место" и "рядом". Воспитательный процесс должен проходить деликатно. За положительную обратную связь животное хвалят и поощряют лакомством.— Люди часто считают, что декоративная порода не требует дрессировки, а в результате получают большие поведенческие проблемы. На самом деле, многие миниатюрные собачки с удовольствием дрессируются, а померанские шпицы — особенно. Они находятся в одной группе с лайками, самоедами, хаски и маламутами. То есть, шпицы, — это порода, ориентированная на человека. Чтобы взрослые животные не доставляли хлопот, важно их вовремя и мягко воспитать и социализировать: познакомить с улицей, машинами, людьми и другими животными, — объяснила РИА Новости кинолог и зоопсихолог Ольга Стернина.Здоровье и болезниПомеранским шпицам досталась хорошая генетика и крепкое здоровье от их северных предков, однако есть и проблемные моменты.Характерны: подвывихи коленного сустава из-за слабых связок, нарушения работы ЖКТ (гастрит, дисбактериоз, колит) и провоцирующие кашель спазмы гортани. Большинство заболеваний успешно лечится, если их не запускать.Выбор щенкаШпица нельзя забирать из питомника, пока ему не исполнится 3 месяца. При покупке необходимо обратить внимание на следующие факторы:1. Здоровье. У щенка должны быть чистые, блестящие глаза, чистые уши и пушистая, блестящая шерсть без проплешин, мягкий, однородный живот и холодный, влажный нос. Важно, чтобы на коже не было покраснений и сыпи. Здоровый щенок активно играет, хорошо ест и соответствует возрастным показателям роста (18-20 см) и веса (100 г).2. Цель. Покупатель, в первую очередь, должен определиться, для чего он хочет приобрести щенка:Животные для разведения стоят значительно дороже. Если нет интереса к племенной работе, стоит купить щенка после стерилизации. Цена будет меньше, а характер — более покладистым.Для участия в шоу самцы подходят больше, потому что у них более эффектная шевелюра. Однако самки намного комфортнее в содержании — они легче дрессируются и не метят территорию.Окрас имеет значение только для выставочных животных, для домашних — дело вкуса.3. Документы. У щенка должен быть ветеринарный паспорт с отметками о сделанных прививках и родословная (либо "щенячья" карточка). С заводчиком потребуется подписать Договор купли-продажи.4. Характер. Питомца надо подбирать под свой темперамент — спокойному, флегматичному человеку будет трудно ужиться с энергичным животным. Если в семье есть маленькие дети, стоит выбрать более ласковую и общительную собаку."При выборе нужно обратить внимание на поведение щенков. К постороннему человеку животное должно проявлять осторожность и любопытство. Если щенок не реагирует на посетителя вообще, скорее всего он нездоров. Есть тесты, специально разработанные для определения характера щенков. Например, можно уронить что-нибудь на пол и посмотреть на реакцию. Будет понятно, у кого устойчивая психика, а кто слишком возбудимый. Лучше, конечно, взять с собой кинолога, но есть и простые задания, с которыми справится любой человек", — пояснила Ольга Стернина.Тест КэмпбеллаПравильно определить характер щенка может только опытный специалист, но тест Кэмпбелла помогает получить хотя бы приблизительное представление. Проверяют щенков в возрасте от 6 до 8 недель. Тестирование проводит один и тот же человек, находясь наедине с животным в помещении без игрушек и прочих отвлекающих факторов.При помощи пяти несложных заданий можно примерно определить, как собака относится к людям и насколько она послушна:1. КонтактностьНеобходимо поставить животное в центре комнаты и отойти к двери. Присесть на корточки и позвать малыша.Реакция:2. НезависимостьСледует снова отнести щенка в центр помещения, поставить и вернуться к двери.Реакция:3. ПослушаниеНеобходимо уложить щенка на бок и удерживать ладонью.Реакция:4. Независимость и доминирование.Нужно несколько раз погладить щенка от головы до поясницы.Реакция:5. ДоминированиеСледует поднять щенка и держать возле своего лица в течении 30 секунд.Реакция:РезультатыСтоимость щенковПомеранского шпица без родословной можно купить за 10-15 тысяч рублей. Щенок с полным пакетом документом обойдется в 30-50 тысяч. Потомок титулованных родителей может стоить более 100 тысяч.Сколько лет живутПомеранские шпицы живут в среднем от 12 до 16 лет. Продолжительность жизни обусловлена качеством питания, содержания и ухода.Похожие породыБольше всего на померанских шпицев похожи шведский и финский лаппхунды, вольфшпицы (они же кеесхонды) и японские шпицы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, домашний питомец, собаки, домашние животные