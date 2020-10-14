В Крыму заявили о небывалом спросе на отдых в осенний период
07:47 14.10.2020 (обновлено: 12:09 14.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта на закате
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Беспрецедентный спрос на отдых в осенний период зафиксирован в Крыму, в октябре загрузка по целому ряду объектов размещения достигла 90 процентов и выше, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Мы наблюдаем беспрецедентный спрос и высокие показатели по загрузке объектов размещения. В сентябре в Крыму отдохнуло более миллиона человек, что на 40 процентов больше, чем в сентябре прошлого года. Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90 и даже 100 процентов в некоторых случаях", — сказал РИА Новости Волченко.
Министр подчеркнул, что достаточно хорошие перспективы по спросу на отдых в Крыму также складываются на ноябрь и декабрь.
По его словам, Крым — это традиционный курорт по лечению и реабилитации заболеваний, связанных с дыхательной системой. И в целом у региона серьезная лечебно-оздоровительная база.
"А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой — серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года — это безопасность гостей и жителей Крыма", — отметил Волченко.