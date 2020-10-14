https://ria.ru/20201014/krym-1579689767.html

В Крыму заявили о небывалом спросе на отдых в осенний период

Беспрецедентный спрос на отдых в осенний период зафиксирован в Крыму, в октябре загрузка по целому ряду объектов размещения достигла 90 процентов и выше,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T07:47

2020-10-14T07:47

2020-10-14T12:09

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

новости - туризм

симферополь

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Беспрецедентный спрос на отдых в осенний период зафиксирован в Крыму, в октябре загрузка по целому ряду объектов размещения достигла 90 процентов и выше, сообщил министр курортов и туризма республики <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Volchenko_Ministr_kurortov_i_turizma_Kryma/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Волченко</a>.Министр подчеркнул, что достаточно хорошие перспективы по спросу на отдых в Крыму также складываются на ноябрь и декабрь.По его словам, Крым — это традиционный курорт по лечению и реабилитации заболеваний, связанных с дыхательной системой. И в целом у региона серьезная лечебно-оздоровительная база."А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой — серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года — это безопасность гостей и жителей Крыма", — отметил Волченко.

https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html

Sergey Veretennikov Просто людям больше некуда поехать, такая ситуация (если она реально есть, а не "по данным Росстата или Левада") не говорит о высоком качестве отдыха в Крыму. Просто выбирают лучшее из худшего. 12

sygcd1980 Павел Вот бы так было при открытых границах!!! Тогда бы это было новость!!!!!! 11

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симферополь

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, симферополь, республика крым, общество