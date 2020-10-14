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Туризм
https://ria.ru/20201014/krym-1579689767.html
В Крыму заявили о небывалом спросе на отдых в осенний период
Беспрецедентный спрос на отдых в осенний период зафиксирован в Крыму, в октябре загрузка по целому ряду объектов размещения достигла 90 процентов и выше,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T07:47
2020-10-14T12:09
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
симферополь
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Беспрецедентный спрос на отдых в осенний период зафиксирован в Крыму, в октябре загрузка по целому ряду объектов размещения достигла 90 процентов и выше, сообщил министр курортов и туризма республики <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Volchenko_Ministr_kurortov_i_turizma_Kryma/" target="_blank" data-auto="true">Вадим Волченко</a>.Министр подчеркнул, что достаточно хорошие перспективы по спросу на отдых в Крыму также складываются на ноябрь и декабрь.По его словам, Крым — это традиционный курорт по лечению и реабилитации заболеваний, связанных с дыхательной системой. И в целом у региона серьезная лечебно-оздоровительная база."А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой — серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года — это безопасность гостей и жителей Крыма", — отметил Волченко.
https://ria.ru/20201012/krym-1578957537.html
Просто людям больше некуда поехать, такая ситуация (если она реально есть, а не "по данным Росстата или Левада") не говорит о высоком качестве отдыха в Крыму. Просто выбирают лучшее из худшего.
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Вот бы так было при открытых границах!!! Тогда бы это было новость!!!!!!
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симферополь
республика крым
РИА Новости
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, симферополь, республика крым, общество

В Крыму заявили о небывалом спросе на отдых в осенний период

07:47 14.10.2020 (обновлено: 12:09 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта на закате
Вид на район Профессорский уголок города Алушта на закате - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Беспрецедентный спрос на отдых в осенний период зафиксирован в Крыму, в октябре загрузка по целому ряду объектов размещения достигла 90 процентов и выше, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Мы наблюдаем беспрецедентный спрос и высокие показатели по загрузке объектов размещения. В сентябре в Крыму отдохнуло более миллиона человек, что на 40 процентов больше, чем в сентябре прошлого года. Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90 и даже 100 процентов в некоторых случаях", — сказал РИА Новости Волченко.

Министр подчеркнул, что достаточно хорошие перспективы по спросу на отдых в Крыму также складываются на ноябрь и декабрь.
По его словам, Крым — это традиционный курорт по лечению и реабилитации заболеваний, связанных с дыхательной системой. И в целом у региона серьезная лечебно-оздоровительная база.
"А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой — серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года — это безопасность гостей и жителей Крыма", — отметил Волченко.
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмСимферопольРеспублика КрымОбщество
 
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