https://ria.ru/20200820/1575971349.html

Конюхов напишет этюд. Почему знаменитости отстаивают шиханы в Башкирии

"Триста миллионов лет! Понимаете, сколько в этой цифре нулей? Примерно столько лет шиханам Башкирии", — рассказывают о холмах, расположенных недалеко от... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T08:00

2020-08-20T08:00

2020-08-20T08:00

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федор конюхов

максим галкин

шиханы

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>"Триста миллионов лет! Понимаете, сколько в этой цифре нулей? Примерно столько лет шиханам Башкирии", — рассказывают о холмах, расположенных недалеко от Стерлитамака. Их осталось три, а раньше было четыре — Куштау, Юрактау, Торатау и Шахтау. Последний срыли для производства соды. Сейчас многие местные жители, экологи выступают против разрушения Куштау. Об уникальных горах Башкирской республики, туристических походах и легендах — в материале РИА Новости.Любовь, река и горы"Ашак был безответно влюблен в Агидель, дочь Урала. Но ни настойчивые ухаживания, ни подарки не смогли растопить холодное сердце красавицы. В какой-то момент ей так надоело внимание молодого человека, что она решила сбежать от него. И отец-Урал превратил ее в быструю реку, — рассказывает руководитель компании по внутреннему туризму Юлия Гималова одну из легенд. — Парень, увидев это, обезумел от горя и вырвал из своей груди сердце. Лишь тогда неприступная девушка сжалилась над ним: она резко изменила течение, чтобы прикоснуться к уже неживому сердцу Ашака. На том месте и выросла Шихан-гора".Шиханы находятся возле реки Белой, так что грустную историю подтверждает география.У каждого из трех холмов — собственные туристические особенности. Например, Юрактау — это сердце-гора (так переводится с башкирского языка ее имя). У ее подножия — озеро Мокша, а еще ее называют лысой из-за отсутствия деревьев. Торатау — самый высокий шихан, крепость-гора, запечатленная на гербе Ишимбайского района как его символ.Это излюбленное место парапланеристов. У обоих шиханов охранный статус. Власти Башкирии создали геопарк "Торатау" и включили в него эти памятники природы.У Куштау (в переводе — долгая или парная гора) такого статуса нет. Зато есть горнолыжный курорт и базы отдыха. "Отличное место и природа красивая", — отмечают туристы. Трассы разные — и для начинающих, и для опытных лыжников. Рядом — магазины.Когда-то (260 миллионов лет) тут был океан. Эти горы — часть системы нижнепермских рифовых массивов, состоящих из окаменелостей древних морских губок, кораллов.Археологи нашли на Куштау клад бронзового века — оружие и другие предметы.На Торатау есть несколько захоронений мусульманских святых — место поклонения верующих.Берегитесь змей и ищите ковыльЕще в этих горах — десятки краснокнижных животных, птиц и растений. Например, тут гнездится змееяд — красивый величественный орел, один из самых осторожных и неуловимых пернатых хищников. Питается он, как следует из названия, преимущественно змеями, так что они на шиханах тоже не редкость.Путешественники советуют во время прогулок и восхождений внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на гадюку. Да и редчайшие растения — лен уральский, тюльпан Биберштейна, полынь солянковидную — лучше обходить стороной.Добраться до шиханов легко и самостоятельно, и в организованной туристической группе. Дорога асфальтированная и, если не будет ремонта, то вероятно, не будет и пробок. От Уфы — меньше 150 километров, от Стерлитамака — 19.Остановиться можно, например, в эко-отеле у подножия Торатау. Там обещают экскурсии, лошадей и отдых на берегу древнего океана, ну а жить — в юртах. Под Куштау больше вариантов гостиниц плюс горнолыжный комплекс.Популярны и однодневные экскурсии. "Едем на автобусе из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, забираем гостей и из ближайших городов, — объясняет Юлия Гималова. — Иногда несколько автобусов одновременно, в каждом порядка 20 человек". Группы сопровождают гид, фотограф и повар, который готовит пищу на костре. Возраст туристов не ограничен, пять лет, 70 — программы доступны всем.И напишу этюдНа данный момент разработки Куштау содовой компанией прекращены. "Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение", — <a href="https://ria.ru/20200816/1575859573.html" target="_blank">пообещал</a> глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, власти готовы "по крупицам разбираться в ситуации".До этого в защиту горы <a href="https://www.instagram.com/tv/CD8PoJPngjT/?igshid=1sr5zk4lk17li" target="_blank">выступили</a> местные жители, экологи, звезды.А путешественник Федор Конюхов решил покорить шихан. "Я дважды поднимался на Эверест, но ни разу не восходил на шихан — древний коралловый риф, — пишет он в соцсети. — Планирую приехать в республику Башкортостан с друзьями и совершить восхождение на гору Куштау! Чтобы увидеть и запечатлеть красоту региона с высоты птичьего полета. Возьму с собой небольшой холст, краски и напишу этюд".

https://ria.ru/20200815/1575829130.html

https://ria.ru/20200801/1575004087.html

республика башкортостан

шиханы

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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