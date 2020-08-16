https://ria.ru/20200816/1575859573.html
Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил протестующим против разработки горы Куштау о приостановке работ до того, как найдется компромисс, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T16:58
2020-08-16T18:52
башкирская содовая компания
стерлитамак
радий хабиров
республика башкортостан
общество
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https://ria.ru/20200816/1575853584.html
https://ria.ru/20200812/1575678039.html
Станислав Попов
Ура! Люди, вы победили! Шиес, Куштау - первые ласточки! Если мы будем действовать сообща, мы можем добиться справедливости, добиться, чтобы власть слушала нас!
231
Иван Широн
Красавцы народ. Риа как всегда манипулирует. Еще Рахимов в 2009 отказался от разработки горы так как есть альтернативные источники сырья. Естественно они менее прибыльные, но люди работу не потеряют. Просто владельцы и акционеры уже забашляли чиновникам за гору, потом самый активный в субботу в нападение на женщин был глава района который скорее всего уже получил призенты за гору. Владелец во Франции вроде как живет и ему с высокой колокольни на горы эти. А подобные известниковые горы есть только в Башкири и Австралии
195
38
стерлитамак
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башкирская содовая компания, стерлитамак, радий хабиров, республика башкортостан, общество
УФА, 16 авг — РИА Новости.
Глава Башкирии Радий Хабиров
заявил протестующим против разработки горы Куштау о приостановке работ до того, как найдется компромисс, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Уходит БСК, уходите вы. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение", — процитировали в правительстве Хабирова, который приехал к протестующим.
По данным пресс-службы главы региона, столкновения между сотрудниками Башкирской содовой компании (БСК) и экологическими активистами продолжались в субботу и воскресенье.
"Я против экстремизма и прошу всех остановиться. Нам всем нужно остановиться. Прошу наиболее активных сесть с нами за стол переговоров. Мы готовы по крупицам разбираться в ситуации. Воевать — хватит, больше никому не позволим", — заявил Хабиров.
Куштау — один из шиханов (одиночных гор) в районе города Стерлитамака. В конце прошлого года Хабиров разрешил Башкирской содовой компании вести разработку горы — иначе в 2022 году предприятию грозит остановка из-за нехватки сырья и тысяча жителей Стерлитамака останется без работы. Против работ выступают экозащитники, которые пикетируют вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОНа
.
Шиханы представляют собой четыре горы — Торатау, Юрактау, Шахтау и Куштау, цепочкой вытянувшиеся по правому берегу реки Белой. С советских времен БСК разрабатывала одну из них — Шахтау, которая сейчас практически исчезла. По данным компании, для разработки подходит также гора Тратау, но она имеет статус природного объекта. Власти Башкирии предложили содовой компании разработать Куштау, а чтобы спасти оставшиеся шиханы, создали геопарк "Торатау", в который включили памятники природы республиканского значения Тратау и Юрактау.