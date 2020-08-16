Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау

"Уходит БСК, уходите вы. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение", — процитировали в правительстве Хабирова, который приехал к протестующим.

"Я против экстремизма и прошу всех остановиться. Нам всем нужно остановиться. Прошу наиболее активных сесть с нами за стол переговоров. Мы готовы по крупицам разбираться в ситуации. Воевать — хватит, больше никому не позволим", — заявил Хабиров.

Шиханы представляют собой четыре горы — Торатау, Юрактау, Шахтау и Куштау, цепочкой вытянувшиеся по правому берегу реки Белой. С советских времен БСК разрабатывала одну из них — Шахтау, которая сейчас практически исчезла. По данным компании, для разработки подходит также гора Тратау, но она имеет статус природного объекта. Власти Башкирии предложили содовой компании разработать Куштау, а чтобы спасти оставшиеся шиханы, создали геопарк "Торатау", в который включили памятники природы республиканского значения Тратау и Юрактау.