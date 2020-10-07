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https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html
Рыбная столица России. Осеннее путешествие в Астрахань
Чтобы увидеть цветение лотосов и посмотреть, как Волга впадает в Каспийское море, туристы из столицы готовы проехать около 20 часов на машине, преодолев почти... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:00
2020-10-07T08:00
гид
еда - туризм
фото - туризм
куда можно лететь
что посмотреть
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Мария Селиванова.</strong> Чтобы увидеть цветение лотосов и посмотреть, как Волга впадает в Каспийское море, туристы из столицы готовы проехать около 20 часов на машине, преодолев почти 1400 километров. В самой Астрахани можно зайти в древний кремль и подержать в руках старинные книги, которых в мире всего несколько штук, побродить по улицам купеческих домов или съездить на соляной курорт. А еще, конечно, порыбачить, ведь сейчас как раз сезон. Места, которые нельзя пропустить, — в фотоленте РИА Новости.
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гид, еда - туризм, фото - туризм, куда можно лететь, что посмотреть , куда поехать, куда поехать в выходные, фото, туризм, астрахань

Рыбная столица России. Осеннее путешествие в Астрахань

08:00 07.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Чтобы увидеть цветение лотосов и посмотреть, как Волга впадает в Каспийское море, туристы из столицы готовы проехать около 20 часов на машине, преодолев почти 1400 километров. В самой Астрахани можно зайти в древний кремль и подержать в руках старинные книги, которых в мире всего несколько штук, побродить по улицам купеческих домов или съездить на соляной курорт. А еще, конечно, порыбачить, ведь сейчас как раз сезон. Места, которые нельзя пропустить, — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / MaykovNikita

Астрахань называют рыбной столицей России, и многие туристы приезжают сюда ради рыбалки. Октябрь — самое время, здесь теплая осень, говорит гид Наталья Туйгунова.

А еще гости едут, чтобы посмотреть на дельту Волги, на то, как она впадает в Каспийское море, побывать в заповедной зоне, увидеть животных, которые водятся только здесь. Например, каспийская нерпа, а рядом, в солончаках, ящерица — пискливый геккончик. В прибрежных зарослях здесь обитают более 280 видов птиц: пеликаны, стерхи, фламинго, фазаны, бакланы.

Астраханский кремль
1 из 15

Астрахань называют рыбной столицей России, и многие туристы приезжают сюда ради рыбалки. Октябрь — самое время, здесь теплая осень, говорит гид Наталья Туйгунова.

А еще гости едут, чтобы посмотреть на дельту Волги, на то, как она впадает в Каспийское море, побывать в заповедной зоне, увидеть животных, которые водятся только здесь. Например, каспийская нерпа, а рядом, в солончаках, ящерица — пискливый геккончик. В прибрежных зарослях здесь обитают более 280 видов птиц: пеликаны, стерхи, фламинго, фазаны, бакланы.

© Depositphotos / MaykovNikita
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Зарубежные гости всегда посещают рыбный рынок и остаются в восторге.

"В том же Гамбурге — один из самых больших рыбных рынков в Европе, но там совсем немного прилавков с собственно рыбой", — рассказывает гид Ирэна Лебедева.

В иностранных путеводителях по Астрахани написано, что на рыбном рынке можно попробовать "вкусные рыбные булочки", типа гамбургеров. На самом деле их там нет, и у продавцов такие просьбы — традиционный повод для шуток.

Рыбацкий улов на рыболовной базе в Астраханской области
2 из 15

Зарубежные гости всегда посещают рыбный рынок и остаются в восторге.

"В том же Гамбурге — один из самых больших рыбных рынков в Европе, но там совсем немного прилавков с собственно рыбой", — рассказывает гид Ирэна Лебедева.

В иностранных путеводителях по Астрахани написано, что на рыбном рынке можно попробовать "вкусные рыбные булочки", типа гамбургеров. На самом деле их там нет, и у продавцов такие просьбы — традиционный повод для шуток.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
CC BY-SA 4.0 / WerWoelfin / Вобла-кормилица / Cropped image

Вобла — символ города. Сейчас рыбалка — развлечение, а раньше это был главный промысел местных жителей. Поэтому "вобле-кормилице" поставили метровый памятник. Потрите ей нос и загадайте желание: говорят, исполнится.

Памятник Вобла-кормилица в Астрахани
3 из 15

Вобла — символ города. Сейчас рыбалка — развлечение, а раньше это был главный промысел местных жителей. Поэтому "вобле-кормилице" поставили метровый памятник. Потрите ей нос и загадайте желание: говорят, исполнится.

CC BY-SA 4.0 / WerWoelfin / Вобла-кормилица / Cropped image
© Depositphotos / sietevidas

Еще одна причина отправиться в Астрахань — посмотреть на цветение лотосов в дельте Волги. Они крупные, ярко-розовые, на огромных зеленых листьях.

"Переночуйте на турбазе, рядом с долиной лотосов. Позавтракайте на веранде с видом на их поля. Это незабываемое зрелище", — советует Ирэна Лебедева.

Чтобы увидеть все великолепие, приезжайте в июле-августе.

Цветение лотоса в дельте Волги
4 из 15

Еще одна причина отправиться в Астрахань — посмотреть на цветение лотосов в дельте Волги. Они крупные, ярко-розовые, на огромных зеленых листьях.

"Переночуйте на турбазе, рядом с долиной лотосов. Позавтракайте на веранде с видом на их поля. Это незабываемое зрелище", — советует Ирэна Лебедева.

Чтобы увидеть все великолепие, приезжайте в июле-августе.

© Depositphotos / sietevidas
CC BY-SA 3.0 / Bonbonkin / Армянское подворье

"Наш город — целая энциклопедия архитектурных стилей, — отмечает гид Ирина Зорина. — В Астрахани — самый южный в России кремль". Сохранились подворья заморских купцов — армянское и персидское, сейчас тут жилые дома. Но иногда гиды проводят туристов во внутренний дворик. "Там настоящий восточный караван-сарай — арочные окна, галереи с полукруглыми стенами. Уникальное, очень атмосферное место", — подчеркивает Ирэна Лебедева.

Армянское подворье в Астрахани
5 из 15

"Наш город — целая энциклопедия архитектурных стилей, — отмечает гид Ирина Зорина. — В Астрахани — самый южный в России кремль". Сохранились подворья заморских купцов — армянское и персидское, сейчас тут жилые дома. Но иногда гиды проводят туристов во внутренний дворик. "Там настоящий восточный караван-сарай — арочные окна, галереи с полукруглыми стенами. Уникальное, очень атмосферное место", — подчеркивает Ирэна Лебедева.

CC BY-SA 3.0 / Bonbonkin / Армянское подворье
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанк

Астраханский кремль второй половины XVI века стоит на острове, на холме Заячий бугор. Прогуляйтесь вдоль его стен — это почти 1,5 километра. На главной площади — Успенский собор, рядом — Лобное место, служившее и трибуной, и местом для публичных наказаний.

Троицкий собор на территории Астраханского кремля
6 из 15

Астраханский кремль второй половины XVI века стоит на острове, на холме Заячий бугор. Прогуляйтесь вдоль его стен — это почти 1,5 километра. На главной площади — Успенский собор, рядом — Лобное место, служившее и трибуной, и местом для публичных наказаний.

© РИА Новости / Марина Лысцева
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CC BY-SA 4.0 / Александра Зайцева / Дом Агамжановых, балконы /Cropped image

Недалеко от кремля — улица Никольская, когда-то торговая. Сейчас там много ресторанчиков в отреставрированных купеческих домах.

Улица ведет к набережной Волги и памятнику Петру I. Именно по его инициативе тут появились порт, зоопарк, посадили виноградники.

Дом Агамжановых в Астрахани
7 из 15

Недалеко от кремля — улица Никольская, когда-то торговая. Сейчас там много ресторанчиков в отреставрированных купеческих домах.

Улица ведет к набережной Волги и памятнику Петру I. Именно по его инициативе тут появились порт, зоопарк, посадили виноградники.

CC BY-SA 4.0 / Александра Зайцева / Дом Агамжановых, балконы /Cropped image
CC BY-SA 3.0 / Ludushka /

Иностранцы любят посещать деревянный резной терем — дом купца Тетюшинова, построенный в конце XIX века, рассказывает Ирэна Лебедева. С традиционным бытом гостей знакомят ряженые гиды — "купец" и "купчиха". В отличие от обычного музея, здесь экспонаты можно трогать — посидеть на стульях, поиграть на пианино, попить чай с бубликами на просторной веранде.

Дом Тетюшинова в Астрахани
8 из 15

Иностранцы любят посещать деревянный резной терем — дом купца Тетюшинова, построенный в конце XIX века, рассказывает Ирэна Лебедева. С традиционным бытом гостей знакомят ряженые гиды — "купец" и "купчиха". В отличие от обычного музея, здесь экспонаты можно трогать — посидеть на стульях, поиграть на пианино, попить чай с бубликами на просторной веранде.

CC BY-SA 3.0 / Ludushka /
© Depositphotos / Rostovdriver

Вечером стоит отправиться на улицу Фиолетова. Почти половина домов — памятники архитектуры XIX века.

Там много баров, играют уличные музыканты, говорит Наталья Туйгунова.

Обязательно побывайте в крафтовой сыроварне Moo Cheese, там постоянно изобретают необычные рецепты.

На соседней улице — бар "Котики", где четверо барменов, прошедших обучение в Европе, делают "суперкоктейли". "Там крутая обстановка", — считает Наталья.

За рыбными блюдами — в рестораны "Щука" и "Белуга", рекомендует экскурсовод. Любители восточной кухни могут заглянуть в ресторан "Миндаль".

Улица Фиолетова в Астрахани
9 из 15

Вечером стоит отправиться на улицу Фиолетова. Почти половина домов — памятники архитектуры XIX века.

Там много баров, играют уличные музыканты, говорит Наталья Туйгунова.

Обязательно побывайте в крафтовой сыроварне Moo Cheese, там постоянно изобретают необычные рецепты.

На соседней улице — бар "Котики", где четверо барменов, прошедших обучение в Европе, делают "суперкоктейли". "Там крутая обстановка", — считает Наталья.

За рыбными блюдами — в рестораны "Щука" и "Белуга", рекомендует экскурсовод. Любители восточной кухни могут заглянуть в ресторан "Миндаль".

© Depositphotos / Rostovdriver
© Depositphotos / sarsmis

Астрахань — город многонациональный. Здесь легко найти заведения с татарской, калмыцкой, казахской кухней. Обязательно попробуйте бешбармак, уху, беляши, пельмени из осетрины и хе из щуки.

Уха
10 из 15

Астрахань — город многонациональный. Здесь легко найти заведения с татарской, калмыцкой, казахской кухней. Обязательно попробуйте бешбармак, уху, беляши, пельмени из осетрины и хе из щуки.

© Depositphotos / sarsmis
© Depositphotos / GORLOV

Местный театр оперы и балета — один из крупнейших в Европе. Его часто посещают и столичные жители. "К нам приезжают звезды из Большого и Мариинки. И если в Москве и Петербурге попасть на спектакль трудно и дорого, то в нашем городе это можно сделать рублей за 500", — говорит Наталья Туйгунова.

Астраханский театр оперы и балета
11 из 15

Местный театр оперы и балета — один из крупнейших в Европе. Его часто посещают и столичные жители. "К нам приезжают звезды из Большого и Мариинки. И если в Москве и Петербурге попасть на спектакль трудно и дорого, то в нашем городе это можно сделать рублей за 500", — говорит Наталья Туйгунова.

© Depositphotos / GORLOV
CC BY-SA 3.0 / Elena.volynkina / Дом доходный

"В Центральной библиотеке — около 60 тысяч изданий XV-XXI веков. Среди них — единственный на территории России инкунабул (очень редкие издания, напечатанные до 1501 года, их тиражи были 100-300 экземпляров) "Великопостные проповеди" (Брешиа, 1497), — объясняет Ирэна Лебедева. — В мире их всего три".

Улица Кирова в Астрахани
12 из 15

"В Центральной библиотеке — около 60 тысяч изданий XV-XXI веков. Среди них — единственный на территории России инкунабул (очень редкие издания, напечатанные до 1501 года, их тиражи были 100-300 экземпляров) "Великопостные проповеди" (Брешиа, 1497), — объясняет Ирэна Лебедева. — В мире их всего три".

CC BY-SA 3.0 / Elena.volynkina / Дом доходный
© Depositphotos / ElenaOdareeva

В Астрахани есть свое Лебединое озеро — это все, что осталось от пересохшего русла Волги. Со временем водоем облагородили — выложили берега гранитными плитами, посадили деревья, поставили скамейки. В центре — белая ротонда-беседка, в которой фотографируются молодожены. Зимой здесь каток.

Лебединое озеро в Астрахани
13 из 15

В Астрахани есть свое Лебединое озеро — это все, что осталось от пересохшего русла Волги. Со временем водоем облагородили — выложили берега гранитными плитами, посадили деревья, поставили скамейки. В центре — белая ротонда-беседка, в которой фотографируются молодожены. Зимой здесь каток.

© Depositphotos / ElenaOdareeva
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

В 300 километрах от города — озеро Баскунчак. Это место называют "солонкой."

Летом туристы купаются в рапе (высококонцентрированный раствор солей) и принимают грязевые ванны. "Там есть несколько санаториев. Сервис на шесть баллов из десяти, но гостей это не останавливает — уж очень эффективны солевые процедуры", — отмечает Наталья Туйгунова.

Отдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области
14 из 15

В 300 километрах от города — озеро Баскунчак. Это место называют "солонкой."

Летом туристы купаются в рапе (высококонцентрированный раствор солей) и принимают грязевые ванны. "Там есть несколько санаториев. Сервис на шесть баллов из десяти, но гостей это не останавливает — уж очень эффективны солевые процедуры", — отмечает Наталья Туйгунова.

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Обычно туристы везут из Астрахани съедобные сувениры: икру, воблу. "Только брать в дорогу ее надо в вакуумных пакетах, иначе все в самолете будут знать о вашем грузе", — предупреждает Наталья Туйгунова. А еще здесь покупают сумки и банные принадлежности из чакана (тростника) — полезные вещи для пляжного отдыха.

Астраханская икра
15 из 15

Обычно туристы везут из Астрахани съедобные сувениры: икру, воблу. "Только брать в дорогу ее надо в вакуумных пакетах, иначе все в самолете будут знать о вашем грузе", — предупреждает Наталья Туйгунова. А еще здесь покупают сумки и банные принадлежности из чакана (тростника) — полезные вещи для пляжного отдыха.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
 
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