Рыбная столица России. Осеннее путешествие в Астрахань

Зарубежные гости всегда посещают рыбный рынок и остаются в восторге.

"В том же Гамбурге — один из самых больших рыбных рынков в Европе, но там совсем немного прилавков с собственно рыбой", — рассказывает гид Ирэна Лебедева.

В иностранных путеводителях по Астрахани написано, что на рыбном рынке можно попробовать "вкусные рыбные булочки", типа гамбургеров. На самом деле их там нет, и у продавцов такие просьбы — традиционный повод для шуток.