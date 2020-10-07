Рыбная столица России. Осеннее путешествие в Астрахань
Астрахань называют рыбной столицей России, и многие туристы приезжают сюда ради рыбалки. Октябрь — самое время, здесь теплая осень, говорит гид Наталья Туйгунова.
А еще гости едут, чтобы посмотреть на дельту Волги, на то, как она впадает в Каспийское море, побывать в заповедной зоне, увидеть животных, которые водятся только здесь. Например, каспийская нерпа, а рядом, в солончаках, ящерица — пискливый геккончик. В прибрежных зарослях здесь обитают более 280 видов птиц: пеликаны, стерхи, фламинго, фазаны, бакланы.
Астрахань называют рыбной столицей России, и многие туристы приезжают сюда ради рыбалки. Октябрь — самое время, здесь теплая осень, говорит гид Наталья Туйгунова.
А еще гости едут, чтобы посмотреть на дельту Волги, на то, как она впадает в Каспийское море, побывать в заповедной зоне, увидеть животных, которые водятся только здесь. Например, каспийская нерпа, а рядом, в солончаках, ящерица — пискливый геккончик. В прибрежных зарослях здесь обитают более 280 видов птиц: пеликаны, стерхи, фламинго, фазаны, бакланы.
Зарубежные гости всегда посещают рыбный рынок и остаются в восторге.
"В том же Гамбурге — один из самых больших рыбных рынков в Европе, но там совсем немного прилавков с собственно рыбой", — рассказывает гид Ирэна Лебедева.
В иностранных путеводителях по Астрахани написано, что на рыбном рынке можно попробовать "вкусные рыбные булочки", типа гамбургеров. На самом деле их там нет, и у продавцов такие просьбы — традиционный повод для шуток.
Зарубежные гости всегда посещают рыбный рынок и остаются в восторге.
"В том же Гамбурге — один из самых больших рыбных рынков в Европе, но там совсем немного прилавков с собственно рыбой", — рассказывает гид Ирэна Лебедева.
В иностранных путеводителях по Астрахани написано, что на рыбном рынке можно попробовать "вкусные рыбные булочки", типа гамбургеров. На самом деле их там нет, и у продавцов такие просьбы — традиционный повод для шуток.
Вобла — символ города. Сейчас рыбалка — развлечение, а раньше это был главный промысел местных жителей. Поэтому "вобле-кормилице" поставили метровый памятник. Потрите ей нос и загадайте желание: говорят, исполнится.
Вобла — символ города. Сейчас рыбалка — развлечение, а раньше это был главный промысел местных жителей. Поэтому "вобле-кормилице" поставили метровый памятник. Потрите ей нос и загадайте желание: говорят, исполнится.
Еще одна причина отправиться в Астрахань — посмотреть на цветение лотосов в дельте Волги. Они крупные, ярко-розовые, на огромных зеленых листьях.
"Переночуйте на турбазе, рядом с долиной лотосов. Позавтракайте на веранде с видом на их поля. Это незабываемое зрелище", — советует Ирэна Лебедева.
Чтобы увидеть все великолепие, приезжайте в июле-августе.
Еще одна причина отправиться в Астрахань — посмотреть на цветение лотосов в дельте Волги. Они крупные, ярко-розовые, на огромных зеленых листьях.
"Переночуйте на турбазе, рядом с долиной лотосов. Позавтракайте на веранде с видом на их поля. Это незабываемое зрелище", — советует Ирэна Лебедева.
Чтобы увидеть все великолепие, приезжайте в июле-августе.
"Наш город — целая энциклопедия архитектурных стилей, — отмечает гид Ирина Зорина. — В Астрахани — самый южный в России кремль". Сохранились подворья заморских купцов — армянское и персидское, сейчас тут жилые дома. Но иногда гиды проводят туристов во внутренний дворик. "Там настоящий восточный караван-сарай — арочные окна, галереи с полукруглыми стенами. Уникальное, очень атмосферное место", — подчеркивает Ирэна Лебедева.
"Наш город — целая энциклопедия архитектурных стилей, — отмечает гид Ирина Зорина. — В Астрахани — самый южный в России кремль". Сохранились подворья заморских купцов — армянское и персидское, сейчас тут жилые дома. Но иногда гиды проводят туристов во внутренний дворик. "Там настоящий восточный караван-сарай — арочные окна, галереи с полукруглыми стенами. Уникальное, очень атмосферное место", — подчеркивает Ирэна Лебедева.
Астраханский кремль второй половины XVI века стоит на острове, на холме Заячий бугор. Прогуляйтесь вдоль его стен — это почти 1,5 километра. На главной площади — Успенский собор, рядом — Лобное место, служившее и трибуной, и местом для публичных наказаний.
Астраханский кремль второй половины XVI века стоит на острове, на холме Заячий бугор. Прогуляйтесь вдоль его стен — это почти 1,5 километра. На главной площади — Успенский собор, рядом — Лобное место, служившее и трибуной, и местом для публичных наказаний.
Недалеко от кремля — улица Никольская, когда-то торговая. Сейчас там много ресторанчиков в отреставрированных купеческих домах.
Улица ведет к набережной Волги и памятнику Петру I. Именно по его инициативе тут появились порт, зоопарк, посадили виноградники.
Недалеко от кремля — улица Никольская, когда-то торговая. Сейчас там много ресторанчиков в отреставрированных купеческих домах.
Улица ведет к набережной Волги и памятнику Петру I. Именно по его инициативе тут появились порт, зоопарк, посадили виноградники.
Иностранцы любят посещать деревянный резной терем — дом купца Тетюшинова, построенный в конце XIX века, рассказывает Ирэна Лебедева. С традиционным бытом гостей знакомят ряженые гиды — "купец" и "купчиха". В отличие от обычного музея, здесь экспонаты можно трогать — посидеть на стульях, поиграть на пианино, попить чай с бубликами на просторной веранде.
Иностранцы любят посещать деревянный резной терем — дом купца Тетюшинова, построенный в конце XIX века, рассказывает Ирэна Лебедева. С традиционным бытом гостей знакомят ряженые гиды — "купец" и "купчиха". В отличие от обычного музея, здесь экспонаты можно трогать — посидеть на стульях, поиграть на пианино, попить чай с бубликами на просторной веранде.
Вечером стоит отправиться на улицу Фиолетова. Почти половина домов — памятники архитектуры XIX века.
Там много баров, играют уличные музыканты, говорит Наталья Туйгунова.
Обязательно побывайте в крафтовой сыроварне Moo Cheese, там постоянно изобретают необычные рецепты.
На соседней улице — бар "Котики", где четверо барменов, прошедших обучение в Европе, делают "суперкоктейли". "Там крутая обстановка", — считает Наталья.
За рыбными блюдами — в рестораны "Щука" и "Белуга", рекомендует экскурсовод. Любители восточной кухни могут заглянуть в ресторан "Миндаль".
Вечером стоит отправиться на улицу Фиолетова. Почти половина домов — памятники архитектуры XIX века.
Там много баров, играют уличные музыканты, говорит Наталья Туйгунова.
Обязательно побывайте в крафтовой сыроварне Moo Cheese, там постоянно изобретают необычные рецепты.
На соседней улице — бар "Котики", где четверо барменов, прошедших обучение в Европе, делают "суперкоктейли". "Там крутая обстановка", — считает Наталья.
За рыбными блюдами — в рестораны "Щука" и "Белуга", рекомендует экскурсовод. Любители восточной кухни могут заглянуть в ресторан "Миндаль".
Астрахань — город многонациональный. Здесь легко найти заведения с татарской, калмыцкой, казахской кухней. Обязательно попробуйте бешбармак, уху, беляши, пельмени из осетрины и хе из щуки.
Астрахань — город многонациональный. Здесь легко найти заведения с татарской, калмыцкой, казахской кухней. Обязательно попробуйте бешбармак, уху, беляши, пельмени из осетрины и хе из щуки.
Местный театр оперы и балета — один из крупнейших в Европе. Его часто посещают и столичные жители. "К нам приезжают звезды из Большого и Мариинки. И если в Москве и Петербурге попасть на спектакль трудно и дорого, то в нашем городе это можно сделать рублей за 500", — говорит Наталья Туйгунова.
Местный театр оперы и балета — один из крупнейших в Европе. Его часто посещают и столичные жители. "К нам приезжают звезды из Большого и Мариинки. И если в Москве и Петербурге попасть на спектакль трудно и дорого, то в нашем городе это можно сделать рублей за 500", — говорит Наталья Туйгунова.
"В Центральной библиотеке — около 60 тысяч изданий XV-XXI веков. Среди них — единственный на территории России инкунабул (очень редкие издания, напечатанные до 1501 года, их тиражи были 100-300 экземпляров) "Великопостные проповеди" (Брешиа, 1497), — объясняет Ирэна Лебедева. — В мире их всего три".
"В Центральной библиотеке — около 60 тысяч изданий XV-XXI веков. Среди них — единственный на территории России инкунабул (очень редкие издания, напечатанные до 1501 года, их тиражи были 100-300 экземпляров) "Великопостные проповеди" (Брешиа, 1497), — объясняет Ирэна Лебедева. — В мире их всего три".
В Астрахани есть свое Лебединое озеро — это все, что осталось от пересохшего русла Волги. Со временем водоем облагородили — выложили берега гранитными плитами, посадили деревья, поставили скамейки. В центре — белая ротонда-беседка, в которой фотографируются молодожены. Зимой здесь каток.
В Астрахани есть свое Лебединое озеро — это все, что осталось от пересохшего русла Волги. Со временем водоем облагородили — выложили берега гранитными плитами, посадили деревья, поставили скамейки. В центре — белая ротонда-беседка, в которой фотографируются молодожены. Зимой здесь каток.
В 300 километрах от города — озеро Баскунчак. Это место называют "солонкой."
Летом туристы купаются в рапе (высококонцентрированный раствор солей) и принимают грязевые ванны. "Там есть несколько санаториев. Сервис на шесть баллов из десяти, но гостей это не останавливает — уж очень эффективны солевые процедуры", — отмечает Наталья Туйгунова.
В 300 километрах от города — озеро Баскунчак. Это место называют "солонкой."
Летом туристы купаются в рапе (высококонцентрированный раствор солей) и принимают грязевые ванны. "Там есть несколько санаториев. Сервис на шесть баллов из десяти, но гостей это не останавливает — уж очень эффективны солевые процедуры", — отмечает Наталья Туйгунова.
Обычно туристы везут из Астрахани съедобные сувениры: икру, воблу. "Только брать в дорогу ее надо в вакуумных пакетах, иначе все в самолете будут знать о вашем грузе", — предупреждает Наталья Туйгунова. А еще здесь покупают сумки и банные принадлежности из чакана (тростника) — полезные вещи для пляжного отдыха.
Обычно туристы везут из Астрахани съедобные сувениры: икру, воблу. "Только брать в дорогу ее надо в вакуумных пакетах, иначе все в самолете будут знать о вашем грузе", — предупреждает Наталья Туйгунова. А еще здесь покупают сумки и банные принадлежности из чакана (тростника) — полезные вещи для пляжного отдыха.