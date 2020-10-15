https://ria.ru/20201015/kareliya-1579714979.html

Древние часовни, водная гладь и алый парус: яхта "Петр Первый" в Карелии

Полярная яхта "Петр Первый" возвращается из арктической экспедиции, путь ее лежит через исторические места. Завораживающие кадры — в подборке Ria.ru. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:55

2020-10-15T16:55

2020-10-15T16:55

соловки

кижи

фото

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Полярная яхта "Петр Первый" возвращается из арктической экспедиции, путь ее лежит через исторические места. Завораживающие кадры — в подборке Ria.ru.

соловки

кижи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соловки, кижи, фото, фото