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Древние часовни, водная гладь и алый парус: яхта "Петр Первый" в Карелии
Полярная яхта "Петр Первый" возвращается из арктической экспедиции, путь ее лежит через исторические места. Завораживающие кадры — в подборке Ria.ru. РИА Новости, 15.10.2020
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соловки
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фото
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Полярная яхта "Петр Первый" возвращается из арктической экспедиции, путь ее лежит через исторические места. Завораживающие кадры — в подборке Ria.ru.
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соловки, кижи, фото, фото

Древние часовни, водная гладь и алый парус: яхта "Петр Первый" в Карелии

16:55 15.10.2020
 
Читать ria.ru в
Полярная яхта "Петр Первый" возвращается из арктической экспедиции, путь ее лежит через исторические места. Завораживающие кадры — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Яхта идет в Санкт-Петербург через Карелию.

Экспедиция полярной экспедиционной яхты Петр Первый
1 из 14

Яхта идет в Санкт-Петербург через Карелию.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Новая Земля, Соловецкий архипелаг, Беломорск, Кижи, Петрозаводск — лишь часть маршрута.

Экспедиционная яхта Петр Первый на подходе к архипелагу Кузова
2 из 14

Новая Земля, Соловецкий архипелаг, Беломорск, Кижи, Петрозаводск — лишь часть маршрута.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Экипаж полярной экспедиционной яхты "Петр Первый".

Члены экипажа полярной экспедиционной яхты Петр Первый
3 из 14

Экипаж полярной экспедиционной яхты "Петр Первый".

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

К Соловецкому архипелагу яхта подошла в двадцатых числах сентября.

Экспедиционная яхта Петр Первый у причала на Соловецких островах
4 из 14

К Соловецкому архипелагу яхта подошла в двадцатых числах сентября.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Команда посетила северную обитель и святые места.

Экспедиционная яхта Петр Первый у причала Соловецкого ставропигиального мужского монастыря
5 из 14

Команда посетила северную обитель и святые места.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Время двигаться дальше. Впереди — Беломорск и вход в Беломорско-Балтийский канал.

Экспедиция полярной экспедиционной яхты Петр Первый
6 из 14

Время двигаться дальше. Впереди — Беломорск и вход в Беломорско-Балтийский канал.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Шиженский железнодорожный разводной мост — местная достопримечательность.

Экспедиция полярной экспедиционной яхты Петр Первый. Справа шиженский железнодорожный разводной мост на Беломорско-Балтийском канале
7 из 14

Шиженский железнодорожный разводной мост — местная достопримечательность.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЭкспедиция полярной экспедиционной яхты "Петр Первый".
Экспедиция полярной экспедиционной яхты Петр Первый
8 из 14
Экспедиция полярной экспедиционной яхты "Петр Первый".
© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПроверка мачты полярной экспедиционной яхты "Петр Первый".
Проверка мачты полярной экспедиционной яхты Петр Первый
9 из 14
Проверка мачты полярной экспедиционной яхты "Петр Первый".
© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

В первый день октября экипаж яхты подошел к музею-заповеднику "Кижи".

Экспедиция полярной экспедиционной яхты Петр Первый на острове Кижи
10 из 14

В первый день октября экипаж яхты подошел к музею-заповеднику "Кижи".

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Осталось найти место для стоянки — и можно идти в музей.

Экспедиционная яхта Петр Первый на подходе к Соловецкому архипелагу
11 из 14

Осталось найти место для стоянки — и можно идти в музей.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Живописные бухты и уникальные деревянные церкви словно просятся в кадр.

Экспедиция полярной экспедиционной яхты Петр Первый на острове Кижи
12 из 14

Живописные бухты и уникальные деревянные церкви словно просятся в кадр.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Уже через несколько дней яхта причалила в Петрозаводске.

Члены экипажа экспедиционной яхты Петр Первый в порту Петрозаводска
13 из 14

Уже через несколько дней яхта причалила в Петрозаводске.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Экспедиционная яхта "Петр Первый".

Экспедиционная яхта Петр Первый на Соловках
14 из 14

Экспедиционная яхта "Петр Первый".

© РИА Новости / Илья Тимин
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