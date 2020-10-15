Древние часовни, водная гладь и алый парус: яхта "Петр Первый" в Карелии
Яхта идет в Санкт-Петербург через Карелию.
Новая Земля, Соловецкий архипелаг, Беломорск, Кижи, Петрозаводск — лишь часть маршрута.
Новая Земля, Соловецкий архипелаг, Беломорск, Кижи, Петрозаводск — лишь часть маршрута.
Экипаж полярной экспедиционной яхты "Петр Первый".
К Соловецкому архипелагу яхта подошла в двадцатых числах сентября.
К Соловецкому архипелагу яхта подошла в двадцатых числах сентября.
Команда посетила северную обитель и святые места.
Время двигаться дальше. Впереди — Беломорск и вход в Беломорско-Балтийский канал.
Время двигаться дальше. Впереди — Беломорск и вход в Беломорско-Балтийский канал.
Шиженский железнодорожный разводной мост — местная достопримечательность.
Шиженский железнодорожный разводной мост — местная достопримечательность.
В первый день октября экипаж яхты подошел к музею-заповеднику "Кижи".
В первый день октября экипаж яхты подошел к музею-заповеднику "Кижи".
Осталось найти место для стоянки — и можно идти в музей.
Осталось найти место для стоянки — и можно идти в музей.
Живописные бухты и уникальные деревянные церкви словно просятся в кадр.
Живописные бухты и уникальные деревянные церкви словно просятся в кадр.
Уже через несколько дней яхта причалила в Петрозаводске.
Уже через несколько дней яхта причалила в Петрозаводске.
Экспедиционная яхта "Петр Первый".