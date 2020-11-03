https://ria.ru/20201103/tsitaty-1581799989.html

Цитаты Дональда Трампа и Джо Байдена о России

Цитаты Дональда Трампа и Джо Байдена о России

РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T00:32

2020-11-03T00:32

2020-11-03T00:32

россия

дональд трамп

джо байден

сша

справки

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Дональд Трамп о России15 сентября 2020 года в эфире телеканала Fox News Трамп заявил, что Россия предпочла бы видеть президентом США демократа Джо Байдена:"Россия, наверное, хочет Байдена. Потому что, смотрите, никто не был с Россией жестче, чем я. Никто. С трубопроводом ("Северный поток – 2" – ред.), по военной линии".3 сентября 2020 года на митинге в Пенсильвании Трамп заявил: "Если у меня получится поладить с Россией – это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить с (другими) странами – это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо"."Когда я слышу "Россия" я просто выключаю (телевизор). Это сумасшествие", – добавил президент, имея в виду обвинения в "сговоре с РФ", которые не подтвердились (РИА Новости, 4 сентября 2020, 03:44).30 мая 2020 года Трамп написал в Twitter: "Снова – здорово. Лживые новости от CNN, которые обвиняют Россию. Они немощные неудачники с очень плохими рейтингами! P. S. Не могут обвинять Китай, потому что им нужны деньги?". 18 апреля 2020 года во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос, не считает ли он, что отношения с рядом стран, включая Россию, у США ухудшились, Трамп ответил: "Никто не был так суров с Путиным, как я. И он это знает лучше всех. Посмотрите на санкции. Посмотрите, что я сделал с их газопроводом в Европу. <...> Но вместе с тем у меня очень хорошие отношения с Путиным, у меня получилось заключить сделку с Россией, Саудовской Аравией, ОПЕК+, это сохранит нам Техас, Северную Дакоту, Оклахому и другие штаты".11 января 2020 года в эфире телеканала Fox News Трамп сказал: "Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией после того, как охота на ведьм ...закончилась и они (следователи) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего".2 апреля 2020 года на пресс-конференции, говоря о поставке помощи из России, Трамп сказал: "Это был очень красивый жест со стороны президента (Владимира. – прим. ред.) Путина. Я сказал, что приму ее (помощь. – прим. ред.). Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день". 3 декабря 2019 года в ходе пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил:"Я думаю, что мы ладим с Россией… Но, конечно, мы должны быть готовы независимо от того, Россия это или кто-то еще".16 октября 2019 года на пресс-конференции с президентом Италии Серджо Матареллой Трамп сказал:"Если Россия будет помогать защищать курдов, это хорошее дело, не плохое. Этот (процесс) будет вести Сирия".1 октября 2019 года на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё Трамп заявил: "Вы можете спросить Путина – никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп. При всем при этом было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно".26 августа 2019 года по итогам саммита G7 о возможном приглашении России обратно в G8:"Я знаю одно: если бы их пригласили вернуться, они были бы там. Но если бы не были, то это тоже ОК. Просто я считаю, что им лучше быть в (группе), чем вне (ее)"."Я бы не ожидал, что они будут просить. Он (президент РФ Владимир Путин) – гордый человек, зачем ему просить?".12 января 2019 года Дональд Трамп написал в Twitter: "Я был гораздо жестче с Россией, чем (экс-президенты США – ред.) Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем любой другой президент. В то же время, и как я часто говорю, ладить с Россией – это хорошо, а не плохо. Я ожидаю, что однажды мы будем иметь хорошие отношения с Россией снова!".4 октября 2018 года в ходе выступления перед сторонниками в Миннесоте Трамп заявил: "Они (СМИ – прим. ред.) сказали, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей – слишком жестким. Если бы я был очень грубым с Россией, они бы сказали, что я слишком жесткий. Фейковые новости, все они – фейковые новости!".18 сентября 2018 года на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, комментируя мнение Дуды, что Россия – угроза региону Восточной Европы: "Я думаю, что это очень агрессивная ситуация. Россия действует агрессивно. Они уважают силу, решимость, как и все".20 июля 2018 года в интервью телеканалу CNBC Трамп заявил:"У нас с Россией много лет были плохие отношения. Может, ничего нельзя с этим поделать, это очень возможно. Но я не такой, как другие президенты. Я заключаю сделки, я делаю это всю мою жизнь, я хорош в этом. Я заключаю отличные сделки".18 июля 2018 года в интервью каналу Fox News, отвечая на вопрос, считает ли Россию главным противником США, Трамп сказал: "У них (России – прим. Ред.) сильная армия, но их экономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Я даже не хочу использовать слово "противник" (adversary). Мы все можем работать вместе, мы можем прекрасно (это) делать, каждый может быть в порядке и жить в мире".17 июля 2018 года в ходе общения с журналистами Трамп заявил: "Я понимаю (что есть – ред.) многие разногласия между нашими странами, но диалог с Россией, с которой у нас были такие плохие отношения в течение стольких лет, диалог очень важен и это очень хорошо".16 июля 2018 года на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным Трамп сказал: "Наши ожидания реалистичны, но мы надеемся на дружбу, сотрудничество и мир. Думаю, Россия разделяет это стремление…Конструктивный диалог между США и Россией дает возможности открыть новые пути к миру и стабильности в нашем мире. Я лучше пойду на политический риск в интересах мира, чем буду рисковать миром ради политики".27 июня 2018 года во время выступления перед журналистами в Белом доме:"Я думаю, что (Россия – прим. ред.) проделывает сейчас фантастическую работу в рамках чемпионата мира... Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за турниром. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ".8 июня 2018 года в ходе общения с журналистами о возвращении России в G8: "Нравится вам или нет – и это может быть политически некорректно говорить – но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров…Россия должна быть на этой встрече. Почему мы проводим встречу, когда России нет на встрече? Я буду это (возвращение РФ в "большую восьмерку" – ред.) рекомендовать, это зависит от них, но Россия должна быть должна быть на встрече, должна быть ее частью".13 апреля 2018 года в ходе обращения к нации Дональд Трамп заявил:"Россия должна решить, продолжит ли она идти по этому темному пути или она присоединится к цивилизованным странам, как к силам стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно, даже с Ираном, но, может быть, нет".18 февраля 2018 года в Twitter о "вмешательстве РФ" в выборы президента США:"Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!".11 ноября 2017 года на пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом Дональд Трамп говорил: "Против России ввели очень тяжелые санкции. Против них ввели санкции на очень высоком уровне. Это произошло совсем недавно. Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир"."Я считаю, что, если Россия будет занимать дружественную позицию, вместо того чтобы (нам. – Прим. ред.) все время бороться с ними, – это будет приобретение для всего мира, а также приобретение, а не недостаток для нашей страны".5 ноября 2017 года Дональд Трамп сказал, что считает, что Россия не была заинтересована в его избрании президентом США: "Россия не стала бы мне помогать. Думаю, что я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом, из-за моей позиции по военным вопросам и мощи". 12 апреля 2017 года на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, отвечая на вопрос, какой угрозы стоит бояться европейским странам со стороны России, Трамп сказал: "Надеюсь, в конечно счете им нечего будет бояться. Сейчас есть страх и определенные проблемы, но, в конечном счете, надеюсь, не будет страха и не будет проблем, и мир сможет жить дружно – это была бы идеальная ситуация"."Это сумасшествие – то, что происходит. Будь то Ближний Восток, Украина, куда бы вы не посмотрели… В конечном итоге, надеюсь, мы избавимся от этих проблем и бояться будет некого".7 марта 2017 года Дональд Трамп в Twitter обвинил своего предшественника Барака Обаму в слабости в отношении России: "Восемь лет Россия "давила" президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, забрала Крым и добавила ракет. Слабак!".16 января 2017 года, из интервью лондонской Times и немецкой Bild о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций:"Есть санкции против России – давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хороших сделок. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют".11 января 2017 года на пресс-конференции в Нью-Йорке о развитии отношении РФ и США Трамп сказал: "Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет". "Россия будет намного больше уважать нашу страну, когда я буду президентом".7 января 2017 года Дональд Трамп написал в Twitter: "Хорошие отношения с Россией – благое дело, только глупцы считают, что плохие отношения с Россией – это хорошо". 26 сентября 2016 года, во время дебатов со своей соперницей Хиллари Клинтон в период предыдущей президентской кампании, отвечая на вопросы ведущего о его позиции по ядерному оружию, Трамп сказал: "Россия расширяет (свои возможности – ред.), у них гораздо более новые возможности, чем у нас, мы не обновляемся".31 июля 2016 года в эфире телеканала АВС: "Если мы можем иметь хорошие отношения с Россией и если Россия поможет нам избавиться от ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ – прим. ред.) – а, честно говоря, по моему мнению, здесь речь идет об огромных суммах денег и жизнях и всем прочем, – это было бы позитивным, а не негативным фактом".27 апреля 2016 года в ходе выступления с заявлением по вопросам внешней политики в Вашингтоне Дональд Трамп сказал: "Россия тоже видит ужасы исламского терроризма. Я верю, что снижение напряженности и улучшение отношений с Россией, но только с позиции силы – абсолютно возможно. Здравый смысл говорит, что этот ужасный цикл период враждебности должен закончиться, и в идеале закончится скоро – на благо двух стран".Джо Байден о России25 октября 2020 года в ходе интервью телеканалу CBS Джо Байден заявил:"Думаю, самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов, это Россия. Во-вторых, я думаю, что крупнейшим конкурентом является Китай"."Из того, что я читал и знал, следует, что разведывательное сообщество предупредило президента (Дональда Трампа), что его адвокат (Руди) Джулиани получал дезинформацию от россиян. И мы также знаем, что (президент России Владимир) Путин много старается, чтобы распространять дезинформацию о Джо Байдене. Итак, когда вы складываете в одну комбинацию Россию, Джулиани и президента, получается то, что получается. Это клеветническая кампания".22 октября 2020 года в ходе финальных дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом Байден сказал: "Все происходящее – это о том, что Россия хочет обеспечить, чтобы я не стал следующим президентом США, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня".4 сентября 2020 года в ходе пресс-конференции Байден сказал: "Многие страны в мире хотели бы видеть, чтобы наши выборы были дестабилизированы, но одна, которая работает над этим наиболее усердно и постоянно … – Россия".20 июля 2020 года, официальное заявление, распространенное предвыборным штабом:"Сегодня я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства: если меня изберут президентом, я буду расценивать иностранное вмешательство в наши выборы как враждебные действия, которые значительно влияют на отношения между США и правительством вмешивающейся страны…""У меня нет желания устраивать эскалацию напряженности с Россией или любой другой страной. Я бы предпочел использовать всю энергию моей администрации на объединение международного сообщества в борьбе с COVID-19 и экономическими проблемами, которые он вызвал, и борьбе с другими международными проблемами. Но если любая иностранная держава неосмотрительно решит вмешиваться в нашу демократию, я как президент без колебаний заставлю ее заплатить".11 июля 2019 года в ходе выступления в Нью-Йорке Джо Байден сказал: "Я буду добиваться продления СНВ-3, основы стратегической стабильности между США и Россией, и использую его как базу для новых соглашений по контролю за вооружением".18 января 2017 года в ходе выступления на Международном экономическом форуме в Давосе Байден заявлял: "Россия под властью президента Путина использует любые доступные инструменты, чтобы свести на нет европейский проект (ЕС). Проверить линии разлома западных стран и вернуться к политике определенных сфер влияния"."Мы должны ожидать попыток России встревать в демократические процессы", – отметил Байден, говоря о предстоящих в выборах в европейских странах в 2017 году. "Цель этому ясна: разрушить либеральный международный порядок".16 октября 2016 года, интервью телекомпании NBC:"Россия испытывает серьезные трудности. У них большие экономические проблемы внутри страны. И комбинация того, что ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ – прим. ред.) перестанет существовать, и ослабления России откроет для нас новые дополнительные возможности". 7 августа 2016 года, статья, опубликованная в журнале Foreign Affairs:"В отношении России США должны продолжать политику, которая сочетала бы срочные нужды для сдерживания с одной стороны и разумный подход к тактическому сотрудничеству и стратегической стабильности с другой".9 марта 2016 года по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Джо Байден заявил:"Сомневаюсь, что вы когда-нибудь ждали от кого-то из нас это услышать… хорошо, что мы сотрудничаем с Россией в Сирии. Правильно? Я имею в виду, что еще четыре-пять лет назад наши уста, по крайней мере, мои, этого бы не произнесли, но правда в том, что Россия узрела Бога в некоторых из этих вопросов".8 декабря 2015 года в ходе выступления перед парламентом Украины Джо Байден сказал:"Бряцание оружием и бомбардировки (РФ в Сирии – ред.) не являются проявлением силы. Мы сейчас принимаем меры для того, чтобы поддержать противостояние Европы против тактики запугивания (со стороны) России. А именно – укрепление НАТО, повышение энергетической безопасности, сейчас мы также помогаем в придании импульса восстановлению экономики".27 мая 2015 года в ходе выступления в институте имени Брукингса в Вашингтоне Байден заявил:"Мы должны работать над тем, чтобы лишить Россию возможности использовать энергоресурсы в качестве оружия против соседних государств". "Мы продолжим искать пути выхода для президента Путина. Мы не хотим его (Путина) ставить в неловкое положение. Мы не хотим менять режим, мы не собираемся фундаментально переоценивать положение дел внутри России. Мы хотим, чтобы он действовал, на наш взгляд, более рационально. Но если он не будет (действовать так), мы продолжим противостоять тому, что я называю чистой агрессией".7 февраля 2015 года в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности:"Все мы инвестировали в такую Россию, которая, как мы надеялись и все еще надеемся, однажды появится, – в Россию, интегрированную в мировую экономику, более преуспевающую, более инвестированную в международном порядке". "Хочу сказать откровенно, что целью США не является коллапс или целенаправленное ослабление российской экономики. Но президент (РФ Владимир) Путин должен сделать простой выбор – убраться из Украины, или стать жертвой продолжительной самоизоляции и растущих экономических проблем у себя дома".2 февраля 2013 года в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности: "Мы не наивны в наших отношениях, мы не со всем согласны. Например, мы никогда не признаем Абхазию и Южную Осетию. Все это остается в рамках нашей позиции – она не изменилась. У нас серьезные разногласия по вопросам Сирии, ПРО, расширения НАТО, демократии и прав человека. И эти разногласия реальные. Но мы продолжаем видеть возможности для сотрудничества, партнерства США и России на благо продвижения наших общих интересов в области безопасности, на благо международного сообщества".25 июля 2009 года в интервью газете Wall Street Journal:"Они (русские) находятся в ситуации, когда мир меняется перед ними, а они все еще держатся за прошлое, что продолжаться долго не может".1 декабря 2008 годаДжозеф Байден, на тот момент избранный вице-президент США, назвал укрепление России в качестве ведущей державы одной из главных сил, формирующих 21-й век в мире.По словам Байдена, к таким силам относятся "появление Китая, Индии, России, Бразилии и объединенной Европы в качестве крупнейших держав, распространение смертоносных вооружений в опасные страны и опасные группы, нехватка энергии, воды и продуктов питания, воздействие изменений климата", а также другие процессы."Это силы, которые формируют 21-й век", – подчеркнул Байден.4 марта 2008 года, комментарий по итогам президентских выборов в России: "США хотят, чтобы Россия была сильной, процветающей и демократической и чтобы она была партнером в преодолении многих общих вызовов".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, сша, справки