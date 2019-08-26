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РИА Новости

Трамп заявил, что Россия готова вернуться в G8, но просить об этом не будет

18:07 26.08.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Россия примет приглашение вернуться в "Большую восьмерку", если ей это предложат, но сама проситься туда не будет, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Я бы не ожидал, что они будут просить. Он (президент РФ Владимир Путин) - гордый человек, зачем ему просить?" - сказал Трамп журналистам по итогам встречи с Моди на полях саммита G7.
По замечанию Трампа, в ходе саммита "Большой семерки" обсуждался этот вопрос.
"Мы это обсуждали, прогресса или чего-либо нет, это обсуждается. Я был бы склонен сказать "да" (возвращению России), кто-то тоже, а кто-то, вероятно, нет", - заявил президент США. По его замечанию, дискуссия на тему возвращения России в G8 "хорошая" и "ровная".
Калашный ряд. G7 выжила после саммита
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"Калашный ряд". G7 выжила после саммита Трамп уверял, что без Путина они не справятся ни с Ираном, ни с Сирией, ни с КНДР. Но его оппоненты испугались, что с Путиным Трамп справится еще и с ними. В итоге победил не разум, а инстинкт. Самосохранения.
"Но я не думаю, что он (Путин) бы это делал (просил), потому что он гордый человек, он бы не просил. Но если что-то произойдет и его пригласят, я уверен, он скажет да", - заявил Трамп.
"Я думаю, это будет хорошо для России, это будет хорошо для всех. Это будет позитивно, но это только обсуждения, которые мы ведем", - подчеркнул Трамп. По его мнению, "в конечном итоге людям нравится идея" (возвращения РФ в "восьмерку").
Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.
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В Кремле прокомментировали идею Трампа вернуть Россию в G7
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Нарендра МодиG7Дональд ТрампСергей ЛавровМИД РФG8Владимир ПутинРоссияИндияСШАВ мире
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