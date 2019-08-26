Трамп заявил, что Россия готова вернуться в G8, но просить об этом не будет

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Россия примет приглашение вернуться в "Большую восьмерку", если ей это предложат, но сама проситься туда не будет, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Я бы не ожидал, что они будут просить. Он (президент РФ Владимир Путин) - гордый человек, зачем ему просить?" - сказал Трамп журналистам по итогам встречи с Моди на полях саммита G7.

По замечанию Трампа, в ходе саммита "Большой семерки" обсуждался этот вопрос.

"Мы это обсуждали, прогресса или чего-либо нет, это обсуждается. Я был бы склонен сказать "да" (возвращению России), кто-то тоже, а кто-то, вероятно, нет", - заявил президент США. По его замечанию, дискуссия на тему возвращения России в G8 "хорошая" и "ровная".

"Но я не думаю, что он (Путин) бы это делал (просил), потому что он гордый человек, он бы не просил. Но если что-то произойдет и его пригласят, я уверен, он скажет да", - заявил Трамп.

"Я думаю, это будет хорошо для России, это будет хорошо для всех. Это будет позитивно, но это только обсуждения, которые мы ведем", - подчеркнул Трамп. По его мнению, "в конечном итоге людям нравится идея" (возвращения РФ в "восьмерку").

Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своем возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.