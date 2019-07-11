Байден пообещал продлить СНВ-3, если станет президентом США

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы.

Вопрос о судьбе соглашения - один из основных на переговорах России и США по стратегической стабильности.

"Я буду добиваться продления СНВ-3, основы стратегической стабильности между США и Россией, и использую его как базу для новых соглашений по контролю за вооружением", - заявил Байден, выступая в Нью Йорке.

Он также заявил, что в случае его избрания США вернутся в иранскую ядерную сделку, если на это пойдет и Тегеран.