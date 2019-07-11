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РИА Новости

Байден пообещал продлить СНВ-3, если станет президентом США

Вчера, 21:23
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© AFP 2019 / Stephane De SakutinДжо Байден
Джо Байден
© AFP 2019 / Stephane De Sakutin
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы.
Вопрос о судьбе соглашения - один из основных на переговорах России и США по стратегической стабильности.
"Я буду добиваться продления СНВ-3, основы стратегической стабильности между США и Россией, и использую его как базу для новых соглашений по контролю за вооружением", - заявил Байден, выступая в Нью Йорке.
Он также заявил, что в случае его избрания США вернутся в иранскую ядерную сделку, если на это пойдет и Тегеран.
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СНВ-3 был подписан в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Договор, подписанный в 2010 году Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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Джозеф БайденРоссияСШАВ мире
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