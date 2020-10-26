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Байден считает, что Россия могла распространять дезинформацию о нем
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия могла заниматься распространением дезинформации о нем вокруг скандала с... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T07:21
2020-10-26T07:22
россия
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> могла заниматься распространением дезинформации о нем вокруг скандала с электронными письмами его сына Хантера, при этом ФБР и госдепартамент США ранее опровергали такие подозрения.Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне Джо Байдена Хантере, представляя электронные письма и другие сведения, подтверждающие, по оценке <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a>, коррумпированность Байдена. Ранее бывший вице-президент и кандидат на президентский пост от Демократической партии отрицал какую-либо вовлеченность в деловые отношения своего сына. Его оппоненты, в частности президент Трамп, уверены, что именно благодаря Байдену его сын получал выгодные проекты на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>.Демократы отрицают выдвигаемые против Джо Байдена обвинения и называют их "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна Москва.Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф и <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к России. Госдепартамент США тоже разделяет мнение американской разведки об отсутствии "российской дезинформации" в скандале с электронными письмами <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, отметил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>. Трамп также высмеял предположение о причастности России к истории с перепиской.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20201026/bayden-1581505808.html
https://ria.ru/20201025/putin-1581447285.html
Ну. может и могла, но пока что мы никакой дезинформации не читали о нем, а только правду.
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, джо байден, сша, в мире

Байден считает, что Россия могла распространять дезинформацию о нем

07:21 26.10.2020 (обновлено: 07:22 26.10.2020)
 
© REUTERS / JONATHAN ERNSTКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия могла заниматься распространением дезинформации о нем вокруг скандала с электронными письмами его сына Хантера, при этом ФБР и госдепартамент США ранее опровергали такие подозрения.

"Из того, что я читал и знал, следует, что разведывательное сообщество предупредило президента (Дональда Трампа), что его адвокат (Руди) Джулиани получал дезинформацию от россиян. И мы также знаем, что (президент России Владимир) Путин много старается, чтобы распространять дезинформацию о Джо Байдене. Итак, когда вы складываете в одну комбинацию Россию, Джулиани и президента, получается то, что получается. Это клеветническая кампания", - заявил Байден в интервью телеканалу CBS.

Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне Джо Байдена Хантере, представляя электронные письма и другие сведения, подтверждающие, по оценке Трампа, коррумпированность Байдена. Ранее бывший вице-президент и кандидат на президентский пост от Демократической партии отрицал какую-либо вовлеченность в деловые отношения своего сына. Его оппоненты, в частности президент Трамп, уверены, что именно благодаря Байдену его сын получал выгодные проекты на Украине и в Китае.
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Демократы отрицают выдвигаемые против Джо Байдена обвинения и называют их "дезинформацией", к которой, по их оценкам, причастна Москва.
Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф и ФБР заявили, что публикация электронной переписки Байдена-младшего не имеет отношения к России. Госдепартамент США тоже разделяет мнение американской разведки об отсутствии "российской дезинформации" в скандале с электронными письмами Хантера Байдена, отметил госсекретарь Майк Помпео. Трамп также высмеял предположение о причастности России к истории с перепиской.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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