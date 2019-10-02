Президент Финляндии призвал Трампа продлить договор СНВ-3

"Важно попытаться обсудить новые соглашения и продолжить договор СНВ-3", - сказал он во вторник на совместной с Трампом пресс-конференции по итогам переговоров.

По словам Ниинисте, нельзя допустить возвращения к ситуации, когда в мире на было никаких договоров о контроле над вооружениями.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия заявляла, что готова это обсудить.