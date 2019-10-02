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РИА Новости

Президент Финляндии призвал Трампа продлить договор СНВ-3

22:04 02.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал президента США Дональда Трампа продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
"Важно попытаться обсудить новые соглашения и продолжить договор СНВ-3", - сказал он во вторник на совместной с Трампом пресс-конференции по итогам переговоров.
Посол США в России Джон Хантсман
Вчера, 21:07РИА Новости
Хантсман назвал сообщения о возможности продления СНВ-3 на год спекуляциями
По словам Ниинисте, нельзя допустить возвращения к ситуации, когда в мире на было никаких договоров о контроле над вооружениями.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия заявляла, что готова это обсудить.
Договор по СНВ-3
21 июня 2013, 19:25РИА Новости
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
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Договор СНВ-3Дональд ТрампФинляндияСШАВ мире
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