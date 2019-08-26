Если бы Россию пригласили обратно в G8, она бы вернулась, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Если бы Россию пригласили обратно в G8, она бы вернулась в этот клуб, считает президент США Дональд Трамп.
"Я знаю одно: если бы их пригласили вернуться, они были бы там. Но если бы не были, то это тоже ОК. Просто я считаю, что им лучше быть в (группе), чем вне (ее)", - сказал он в понедельник журналистам по итогам саммита G7.
Так он ответил на просьбу прокомментировать слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что Россия не имеет в виду участие в "восьмерке", выстраивая свои политические планы, и никогда не поднимала этот вопрос со своей стороны.
Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.