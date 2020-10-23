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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201023/biden-1581117778.html
Байден считает, что Россия не хочет его победы на выборах
Бывший вице-президент США, кандидат на президентский пост Джо Байден заявил, что Россия не хочет его победы на выборах. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T05:16
2020-10-23T05:30
президентские выборы в сша — 2020
россия
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
дмитрий песков
китай
вашингтон (город)
иран
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Бывший вице-президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, кандидат на президентский пост <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.Его спросили о вмешательстве зарубежных стран в выборы в США. Байден заверил, что в случае его избрания Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> "заплатят за это".Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
россия
китай
вашингтон (город)
иран
сша
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россия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, китай, вашингтон (город), иран, сша, в мире

Байден считает, что Россия не хочет его победы на выборах

05:16 23.10.2020 (обновлено: 05:30 23.10.2020)
 
© REUTERS / JONATHAN ERNSTПрезидент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Бывший вице-президент США, кандидат на президентский пост Джо Байден заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.

"Все происходящее – это о том, что Россия хочет обеспечить, чтобы я не стал следующим президентом США, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня",- сказал он на финальных дебатах с действующим президентом Дональдом Трампом.

Его спросили о вмешательстве зарубежных стран в выборы в США. Байден заверил, что в случае его избрания Россия, Китая и Иран "заплатят за это".
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
 
Президентские выборы в США — 2020РоссияДональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденДмитрий ПесковКитайВашингтон (город)ИранСШАВ мире
 
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