https://ria.ru/20201023/biden-1581117778.html

Байден считает, что Россия не хочет его победы на выборах

Бывший вице-президент США, кандидат на президентский пост Джо Байден заявил, что Россия не хочет его победы на выборах. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T05:16

2020-10-23T05:16

2020-10-23T05:30

президентские выборы в сша — 2020

россия

дональд трамп

сергей лавров

джо байден

дмитрий песков

китай

вашингтон (город)

иран

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Бывший вице-президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, кандидат на президентский пост <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.Его спросили о вмешательстве зарубежных стран в выборы в США. Байден заверил, что в случае его избрания Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> "заплатят за это".Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

россия

китай

вашингтон (город)

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, китай, вашингтон (город), иран, сша, в мире