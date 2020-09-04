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https://ria.ru/20200904/tramp-1576714659.html
Трамп высказался за хорошие отношения между Россией и США
Президент США Дональд Трамп признался, что выключает телевизор, если слышит в эфире о "сговоре с Россией", а также назвал эти обвинения сумасшествием. Он также... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T03:49
2020-09-04T09:50
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональд Трамп</a></u> признался, что выключает телевизор, если слышит в эфире о "сговоре с Россией", а также назвал эти обвинения сумасшествием. Он также выразил мнение, что лучше иметь хорошие отношения с другими странами.Спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank">Роберт Мюллер</a> два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств сговора, наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576706744.html
А мне слово "омерика" позволяет в туалет сходить без напряги.
111
Молодец Доня (в миру Денис Валерьевич), крепко служишь, не хватало ещё спалиться.
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вашингтон (город)
сша
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп высказался за хорошие отношения между Россией и США

03:49 04.09.2020 (обновлено: 09:50 04.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что выключает телевизор, если слышит в эфире о "сговоре с Россией", а также назвал эти обвинения сумасшествием. Он также выразил мнение, что лучше иметь хорошие отношения с другими странами.

"Если у меня получится поладить с Россией — это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо. <…> Поладить с (другими. — Прим. ред.) странами — это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо", — заявил американский лидер на митинге в Пенсильвании.

Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств сговора, наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 20:25
В Госдуме оценили идею США ввести превентивные санкции против России
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Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
А мне слово "омерика" позволяет в туалет сходить без напряги.
4 сентября, 03:55
ЛКЛысый Кучерявый
33642408
Молодец Доня (в миру Денис Валерьевич), крепко служишь, не хватало ещё спалиться.
4 сентября, 04:43
Айрат СагиндыковАйрат Сагиндыков
14540108
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