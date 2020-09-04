https://ria.ru/20200904/tramp-1576714659.html

Трамп высказался за хорошие отношения между Россией и США

Президент США Дональд Трамп признался, что выключает телевизор, если слышит в эфире о "сговоре с Россией", а также назвал эти обвинения сумасшествием. Он также... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T03:49

2020-09-04T03:49

2020-09-04T09:50

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональд Трамп</a></u> признался, что выключает телевизор, если слышит в эфире о "сговоре с Россией", а также назвал эти обвинения сумасшествием. Он также выразил мнение, что лучше иметь хорошие отношения с другими странами.Спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank">Роберт Мюллер</a> два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств сговора, наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.

https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576706744.html

Лысый Кучерявый А мне слово "омерика" позволяет в туалет сходить без напряги. 111

Айрат Сагиндыков Молодец Доня (в миру Денис Валерьевич), крепко служишь, не хватало ещё спалиться. 77

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире