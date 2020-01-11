Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией

"Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией после того, как охота на ведьм ...закончилась и они (следователи) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего" - начал говорить Трамп в эфире телеканала Fox News , однако на этом ведущая задала ему вопрос на другую тему.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.