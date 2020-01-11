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2020-01-11T07:27+0300
https://ria.ru/20200111/1563279115.html
Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией
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РИА Новости

Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией

07:27 11.01.2020
49897
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США надо налаживать торговлю с Россией, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией после того, как охота на ведьм ...закончилась и они (следователи) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего" - начал говорить Трамп в эфире телеканала Fox News, однако на этом ведущая задала ему вопрос на другую тему.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
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МИД: Россия рассчитывает на партнерство с США в области антитеррора
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Дональд ТрампРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо ещё наложить санкции, а то что то торговля не идёт!
11 января, 07:31
Денис М
47500003
Да мы ваше амрико-китайское, дешевле на Алиэкспресс купим.)))
11 января, 09:54
zzv.rom.36
19211001
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