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Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России
Вероятный кандидат демократов в президенты США Джо Байден заявляет, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны РФ или какой-либо другой страны. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T01:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джо байден, сша, в мире

Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России

01:58 21.07.2020
923
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжозеф Байден
Джозеф Байден
© РИА Новости / Стрингер
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Джозеф Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Вероятный кандидат демократов в президенты США Джо Байден заявляет, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны РФ или какой-либо другой страны.
"Сегодня я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства: если меня изберут президентом, я буду расценивать иностранное вмешательство в наши выборы как враждебные действия, которые значительно влияют на отношения между США и правительством вмешивающейся страны", - говорится в заявлении Байдена, распространенном его штабом.
По его словам, в его президентство спецслужбы будут информировать общество об иностранном вмешательстве, а администрация будет использовать все инструменты для того, чтобы "заставить заплатить" те страны, которые хотят это сделать.
"Эта цена может включать санкции против финансового сектора, заморозку активов, ответ в киберпространстве и раскрытие коррупции. Также может быть предпринят широкий круг других действий, в зависимости от природы нападения (на США)", - говорится в заявлении Байдена.
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Он также обещал предоставить все необходимые ресурсы соответствующим ведомствам и составить планы противодействия попыткам вмешательства.
"У меня нет желания устраивать эскалацию напряженности с Россией или любой другой страной. Я бы предпочел использовать всю энергию моей администрации на объединение международного сообщества в борьбе с COVID-19 и экономическими проблемами, которые он вызвал, и борьбе с другими международными проблемами. Но если любая иностранная держава неосмотрительно решит вмешиваться в нашу демократию, я как президент без колебаний заставлю ее заплатить", - заявил Байден.
В бытность Байдена вице-президентом американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер после прихода Дональда Трампа к власти подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
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