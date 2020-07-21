Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России

"У меня нет желания устраивать эскалацию напряженности с Россией или любой другой страной. Я бы предпочел использовать всю энергию моей администрации на объединение международного сообщества в борьбе с COVID-19 и экономическими проблемами, которые он вызвал, и борьбе с другими международными проблемами. Но если любая иностранная держава неосмотрительно решит вмешиваться в нашу демократию, я как президент без колебаний заставлю ее заплатить", - заявил Байден.