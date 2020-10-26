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https://ria.ru/20201026/bayden-1581505808.html
Байден признал Россию самой большой угрозой для США
Участник американской президентской гонки от Демократической партии Джо Байден назвал Россию самой большой угрозой для США на международной арене. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T04:49
2020-10-26T08:40
россия
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Участник американской президентской гонки от Демократической партии <u><a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/">Джо Байден</a></u> назвал <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a> самой большой угрозой для <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> на международной арене.Он добавил, что будущее российско-американских отношений зависит от США. По его словам, подход Вашингтона определить будут ли страны и дальше оставаться конкурентами, либо это перерастет в "более серьезное соперничество в плане соотношения сил".В октябре кандидат на пост вице-президента от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a> пообещала, что Байден "привлечет Россию к ответственности" за любую угрозу американским войскам. Ранее сам Байден утверждал, что Москва активнее всего пытается повлиять на предстоящие выборы в США и поэтому является главной угрозой.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что нет никаких фактов, подтверждающих это.Отношения между Пекином и Вашингтоном в последние месяцы обострились по целому ряду причин, таких как пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, отказ Пекина принять участие в переговорах по контролю над вооружениями, торговые противоречия. Кроме того, Белый дом предпринял ряд мер по ограничению угрозы национальной безопасности США, якобы исходящей, по мнению Вашингтона, со стороны китайских технологических компаний.Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
https://ria.ru/20201024/bayden-1581304270.html
https://ria.ru/20201025/putin-1581447285.html
Англосаксы - вот истинная угроза для всего мира... Сначала Англия сотни лет не давала людям спокойно жить, теперь США... Все войны на Земле от них...😡😡😡
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Байден, говоря о России как об угрозе скорее всего имел ввиду действия российского руководства. В общем в основе своей он прав, но надо добавить, что больше опасности подвергаются сами граждане России.
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россия
сша
РИА Новости
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россия, джо байден, сша, в мире

Байден признал Россию самой большой угрозой для США

04:49 26.10.2020 (обновлено: 08:40 26.10.2020)
 
© REUTERS / Morry GashДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© REUTERS / Morry Gash
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Участник американской президентской гонки от Демократической партии Джо Байден назвал Россию самой большой угрозой для США на международной арене.

"Думаю, самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов, это Россия. Во-вторых, я думаю, что крупнейшим конкурентом является Китай", — заявил Байден в ходе интервью телеканалу CBS.

Он добавил, что будущее российско-американских отношений зависит от США. По его словам, подход Вашингтона определить будут ли страны и дальше оставаться конкурентами, либо это перерастет в "более серьезное соперничество в плане соотношения сил".
В октябре кандидат на пост вице-президента от Демократической партии Камала Харрис пообещала, что Байден "привлечет Россию к ответственности" за любую угрозу американским войскам. Ранее сам Байден утверждал, что Москва активнее всего пытается повлиять на предстоящие выборы в США и поэтому является главной угрозой.
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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что нет никаких фактов, подтверждающих это.
Отношения между Пекином и Вашингтоном в последние месяцы обострились по целому ряду причин, таких как пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, отказ Пекина принять участие в переговорах по контролю над вооружениями, торговые противоречия. Кроме того, Белый дом предпринял ряд мер по ограничению угрозы национальной безопасности США, якобы исходящей, по мнению Вашингтона, со стороны китайских технологических компаний.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
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