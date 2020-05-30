Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России

Президент не стал уточнять, о каких материалах идет речь, однако ранее в эфире CNN бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил, что Москва может быть причастна к беспорядкам в США, поскольку российские агенты на выборах 2016 года якобы притворялись "черными активистами".