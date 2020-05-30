Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Дональд Трамп раскритиковал CNN после обвинений якобы в причастности России к беспорядкам, вызванным смертью Джорджа Флойда.
"Снова — здорово. Лживые новости от CNN, которые обвиняют Россию. Они немощные неудачники с очень плохими рейтингами! P. S. Не могут обвинять Китай, потому что им нужны деньги?" — написал американский лидер в Twitter.
Президент не стал уточнять, о каких материалах идет речь, однако ранее в эфире CNN бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил, что Москва может быть причастна к беспорядкам в США, поскольку российские агенты на выборах 2016 года якобы притворялись "черными активистами".
Беспорядки в США разразились из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В интернете появилось видео, где на кадрах можно заметить, что офицеры бросились на мужчину втроем и повалили на землю. При этом один из них наступает ему коленом на шею и удерживает в таком положении на протяжении нескольких минут. Флойд неоднократно говорит, что ему нечем дышать, а затем затихает. После этого мужчина умер в реанимации. Полицейских уволили, одного их них обвинили в убийстве по неосторожности.