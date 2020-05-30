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2020-05-31T00:03
https://ria.ru/20200530/1572233568.html
Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России
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РИА Новости

Трамп раскритиковал CNN из-за обвинений в адрес России

23:25 30.05.2020 (обновлено: 00:03 31.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Дональд Трамп раскритиковал CNN после обвинений якобы в причастности России к беспорядкам, вызванным смертью Джорджа Флойда.
"Снова — здорово. Лживые новости от CNN, которые обвиняют Россию. Они немощные неудачники с очень плохими рейтингами! P. S. Не могут обвинять Китай, потому что им нужны деньги?" — написал американский лидер в Twitter.
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Президент не стал уточнять, о каких материалах идет речь, однако ранее в эфире CNN бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил, что Москва может быть причастна к беспорядкам в США, поскольку российские агенты на выборах 2016 года якобы притворялись "черными активистами".
Беспорядки в США разразились из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В интернете появилось видео, где на кадрах можно заметить, что офицеры бросились на мужчину втроем и повалили на землю. При этом один из них наступает ему коленом на шею и удерживает в таком положении на протяжении нескольких минут. Флойд неоднократно говорит, что ему нечем дышать, а затем затихает. После этого мужчина умер в реанимации. Полицейских уволили, одного их них обвинили в убийстве по неосторожности.
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