Россия сделает "хорошее дело", если защитит курдов от Турции, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о планах России содействовать предотвращению столкновений между турецкой армией и курдскими отрядами на севере Сирии.

"Если Россия будет помогать защищать курдов, это хорошее дело, не плохое. Этот (процесс) будет вести Сирия", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Италии Серджо Матареллой.

Он добавил, что понимает возражения Сирии против того, чтобы "Турция забирала ее землю", но подчеркнул, что США не должны иметь к этому отношения.

С 2015 года Россия проводит в Сирии операцию против террористов по просьбе властей страны. Также российские военные и сотрудники военной полиции оказывают гуманитарное содействие, проводят разминирование и оказывают содействие по примирению сторон в гражданском конфликте. В настоящее время российские военнослужащие патрулируют районы на севере Сирии для предотвращения столкновений между частями турецкой армии и курдскими формированиями.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.