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РИА Новости
Война в Сирии

Россия сделает "хорошее дело", если защитит курдов от Турции, заявил Трамп

20:56 16.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о планах России содействовать предотвращению столкновений между турецкой армией и курдскими отрядами на севере Сирии.
"Если Россия будет помогать защищать курдов, это хорошее дело, не плохое. Этот (процесс) будет вести Сирия", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Италии Серджо Матареллой.
Он добавил, что понимает возражения Сирии против того, чтобы "Турция забирала ее землю", но подчеркнул, что США не должны иметь к этому отношения.
С 2015 года Россия проводит в Сирии операцию против террористов по просьбе властей страны. Также российские военные и сотрудники военной полиции оказывают гуманитарное содействие, проводят разминирование и оказывают содействие по примирению сторон в гражданском конфликте. В настоящее время российские военнослужащие патрулируют районы на севере Сирии для предотвращения столкновений между частями турецкой армии и курдскими формированиями.
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
15 октября, 08:48РИА Новости
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
ТЕСТ Сирия, Турция
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Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииДональд ТрампТурцияСирияРоссияВ мире
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