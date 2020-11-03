https://ria.ru/20201103/korablekrusheniya-1582842681.html

ЧП на туристических судах в мире в 2019-2020 годах

ЧП на туристических судах в мире в 2019-2020 годах

3 ноября в Турции прогулочный катер сел на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонул. ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На борту... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:59

2020-11-03T14:59

2020-11-03T14:59

справки

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20203 ноября в Турции прогулочный катер сел на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонул. ЧП произошло примерно в 50 метрах от берега. На борту находились 32 иностранных туриста. В результате крушения погиб гражданин России. Остальным туристам оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности.2 августа в Москве на Воробьевых горах неадекватный мужчина ворвался на палубу судна с оружием и удерживал в заложниках капитана судна. По информации Управления на транспорте МВД России по ЦФО, на палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки. В это время теплоход отчалил от пристани, чем вызвал недовольство гражданина, и тот потребовал незамедлительно высадить его на берег. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина был задержан на месте полицией.25 июня в Москве прогулочный теплоход "Лагуна", в котором находилось 46 выпускников девятого класса и 10 родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы. Никто не пострадал.10 февраля у острова Пхукет столкнулись два скоростных катера. На одном из скоростных катеров был только тайский экипаж, на втором (он принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением) – 35 россиян с сопровождающим. В результате ЧП погибли двое детей, 20 россиян пострадали.4 января стало известно, что на туристическом судне Grand Sun, совершавшем круиз по Нилу из Асуана в Луксор (Египет), произошел пожар. Всего на судне находились 73 туриста. Все они были эвакуированы и размещены на другом круизном лайнере. Пострадавших не было.201920 декабря в порту мексиканского острова Косумель два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров. Инцидент произошел, когда лайнер Glory, принадлежащий компании Carnival, задел носом другое судно компании во время швартовки. По данным СМИ, в результате столкновения один человек получил легкие ранения во время эвакуации из столовой.6 ноября паром с туристами "Принцесса Анастасия" компании Moby SPL после выхода из Стокгольма принял решение о возвращении в порт для дополнительной проверки после того, как электрогенераторы парома автоматически перезапустились. Спасательные службы получили сигнал о происшествии около 18.00 по местному времени (20.00 мск). К парому был направлен буксир, который необходим для сопровождения. На борту судна находились 866 пассажиров. В Стокгольме были проверены все системы парома. 7 ноября паром вышел из порта Стокгольма и направился в Хельсинки. 1 ноября стало известно, что в Египте на туристической яхте во время прогулки в Красном море возник пожар. Были спасены 18 туристов и 12 членов экипажа, одна американская туристка погибла. Яхта полностью выгорела.16 сентября СМИ сообщили, что в Красном море туристическая яхта начала тонуть из-за технической неисправности. На борту находились 26 туристов и 12 членов экипажа, все они были спасены военно-морскими силами Египта.5 сентября прогулочный катер "Камелот" перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Удалось спасти 12 человек. Одна женщина погибла.5 сентября стало известно, что в Турции туристическая яхта, которая направлялась от порта Аланьи в сторону мыса Джилварда, начала тонуть. На борту судна находились 15 российских туристов, все они были спасены.7 августа в Сочи две женщины упали с прогулочного катера. По информации Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, женщины, выйдя в море на прогулочном катере в составе экскурсионной группы, решили сфотографироваться на фоне морского пейзажа. Чтобы фото получились более удачными, дамы взобрались на спасательные плоты, расположенные в корме морского судна. От резкого дуновения ветра и покачивания катера, женщины не удержались и упали за борт. Команда катера сбросила им спасательные круги, а командир проплывавшего рядом катера подобрал перепуганных в море женщин и довез до берега.6 июля в Лондоне прогулочный катер City Cruisers, на борту которого находились туристы, врезался в Вестминстерский мост. Никто не пострадал. После инцидента мост был временно закрыт.5 июля вблизи поселка Джубга Туапсинского района перевернулся прогулочный катер с 55 отдыхающими. В результате происшествия погибли две женщины из Мордовии и Белгорода.1 июня в Венеции (Италия) круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом. Лайнер из-за поломки отнесло к причалу и буксиры не успели добраться до судна. В результате столкновения пострадали четыре человека, некоторые пассажиры оказались в воде.29 мая в Венгрии прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, столкнулся на Дунае у здания парламента в центре Будапешта с крупным пассажирским судном. После столкновения катер затонул в течение семи секунд. После столкновения семь туристов были спасены из воды, остальные погибли.27 мая на причале Северного речного вокзала Москвы столкнулись пассажирский теплоход "Александр Свирский" и теплоход "Тимирязев". В результате ЧП пострадавших и розлива нефтепродуктов не было. Оба прогулочных теплохода получили незначительные повреждения корпусов.23 марта круизный лайнер Viking Sky попал в сильный шторм у западного побережья Норвегии, экипаж подал сигнал бедствия. На борту находились почти 1,4 тысячи человек, более 900 из них – пассажиры, большинство из которых – американцы, британцы и канадцы. Шторм не позволил пересаживать людей на другие суда, их пришлось по одному поднимать на пять вертолетов, пришедших на помощь. В общей сложности таким образом были эвакуированы почти 470 человек. 24 марта паром был отбуксирован в Молде. За медицинской помощью обратились 36 человек – они в основном получили ушибы и порезы.23 марта стало известно, что в ОАЭ катер с туристами на борту получил повреждение из-за штормовой погоды. На борту судна находились семеро туристов, одна из пассажирок оказалась выброшена за борт. Все они были спасены. Поврежденное судно затонуло.21 марта туристический паром перевернулся на реке Тигр в районе аль-Габат в Мосуле (Ирак), на его борту были десятки людей. В результате спасательных и поисковых операций 30 человек были спасены. Жертвами крушения парома стали 96 человек, еще восемь пропали без вести.8 марта издание The Sun сообщило, что норвежский круизный лайнер, выполнявшего рейс из Нью-Йорка во Флориду, чуть не перевернулся в результате внезапного порыва ветра. Согласно заявлению представителей круизной компании, в момент инцидента скорость ветра достигала 100 узлов (примерно 185 километров в час). Из-за порыва ветра лайнер на какое-то время накренился, в каютах и общественных помещениях корабля была перевернута мебель, предметы катались по полу, стеклянные – разбились, поранив нескольких пассажиров. Несколько человек получили травмы. Судно не пострадало и продолжило путь по маршруту.7 февраля в Таиланде скоростной катер, на котором перевозили туристов на остров Самет в провинции Районг, наткнулся на неизвестное подводное препятствие, перевернулся и затонул. На борту катера находились 23 туриста из Китая, местный гид и капитан. Все они оказались в воде и были спасены экипажами и пассажирами других катеров. Двое туристов получили легкие травмы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки