Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Паром с туристами "Принцесса Анастасия" компании Moby SPL вышел из порта Стокгольма и направляется в Хельсинки после перезапуска генераторов, сообщили в пресс-службе компании-оператора.
"В Стокгольме были проверены все системы парома после того, как во время рейса произошёл перезапуск генераторов, вырабатывающих электричество. Руководство порта выдало разрешение на выход в море. Сейчас "Принцесса Анастасия" продолжает рейс и направляется в Хельсинки", - сообщила РИА Новости представитель компании Moby SPL Анна Соловьева.
После остановки в Хельсинки судно должно направиться в Санкт-Петербург.
В среду сообщалось, что паром компании Moby SPL с 866 пассажирами на борту после выхода из Стокгольма принял решение о возращении в порт для дополнительной проверки после того, как электрогенераторы парома автоматически перезапустились. Спасательные службы получили сигнал о происшествии около 18.00 по местному времени (20.00 мск). К парому был направлен буксир, который необходим для сопровождения.
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