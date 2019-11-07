Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами

"В Стокгольме были проверены все системы парома после того, как во время рейса произошёл перезапуск генераторов, вырабатывающих электричество. Руководство порта выдало разрешение на выход в море. Сейчас "Принцесса Анастасия" продолжает рейс и направляется в Хельсинки", - сообщила РИА Новости представитель компании Moby SPL Анна Соловьева.

В среду сообщалось, что паром компании Moby SPL с 866 пассажирами на борту после выхода из Стокгольма принял решение о возращении в порт для дополнительной проверки после того, как электрогенераторы парома автоматически перезапустились. Спасательные службы получили сигнал о происшествии около 18.00 по местному времени (20.00 мск). К парому был направлен буксир, который необходим для сопровождения.