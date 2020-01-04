В Египте на туристическом судне произошел пожар

В Египте при пожаре на яхте в Красном море погибла туристка из США

В Египте при пожаре на яхте в Красном море погибла туристка из США

Все пассажиры судна были эвакуированы и размещены на другом круизном лайнере. Всего на судне находились 73 туриста. В качестве компенсации за причинённые неудобства пассажирам судна предоставили бесплатную экскурсию в гробницу Тутанхамона.

Губернатор провинции Асуан Ашраф Атыя создал комиссию, которая должна будет определить, возможно ли использовать судно Grand Sun в дальнейшем. Кроме того, он поручил проверить соблюдение мер противопожарной безопасности и санитарии на всех круизных лайнерах в Асуане.