Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T18:20+0300
https://ria.ru/20200104/1563115060.html
В Египте на туристическом судне произошел пожар
https://cdn24.img.ria.ru/images/98839/99/988399961_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6c96d36ae133b6a7ba585797f2d43abf.jpg
РИА Новости

В Египте на туристическом судне произошел пожар

18:04 04.01.2020 (обновлено: 18:20 04.01.2020)
1589
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВосход солнца на Красном море в Шарм-эль-Шейхе
Восход солнца на Красном море в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Пожар произошел на туристическом судне Grand Sun, совершавшем круиз по Нилу, никто не пострадал, сообщило в субботу министерство туризма и по делам памятников древности Египта.
"Гражданские службы спасения потушили небольшой пожар, возникший в моторном отсеке туристического судна Grand Sun, совершавшего круиз по Нилу из Асуана в Луксор, серьезных повреждений и пострадавших не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Побережье Красного моря в Египте
1 ноября 2019, 11:59Туризм
В Египте при пожаре на яхте в Красном море погибла туристка из США
Все пассажиры судна были эвакуированы и размещены на другом круизном лайнере. Всего на судне находились 73 туриста. В качестве компенсации за причинённые неудобства пассажирам судна предоставили бесплатную экскурсию в гробницу Тутанхамона.
Губернатор провинции Асуан Ашраф Атыя создал комиссию, которая должна будет определить, возможно ли использовать судно Grand Sun в дальнейшем. Кроме того, он поручил проверить соблюдение мер противопожарной безопасности и санитарии на всех круизных лайнерах в Асуане.
211211
Обсудить 0
Новости - ТуризмТуризмКаир (город)ЕгипетЛуксорВ мире
Рекомендуем
Занятия аквааэробикой в одном из отелей Антальи.
Число российских туристов в Анталье в 2019 году побило рекорд
Фотопутешествие с РИА Новости: Египет
Рынку сувениров Египта не хватает местных товаров
Воздушные шары в Каппадокии, Турция
Рекламировать Турцию в 2020 году будут знаменитости
Пляж на острове Пхукет
Эксперты назвали самые популярные страны для "зимовки"
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Амстердам
Амстердам ввел новый налог для туристов
Город Саратов
Число туристов в Саратовской области в 2019 году выросло на 10%
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Автомобили скорой помощи
В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Измерение артериального давления
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Страны мира. Индия
Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры
Аль-Ула, Саудовская Аравия
Эксперты: каждый пятый турист хочет побывать в Саудовской Аравии
Центральный автовокзал в Москве
Названы самые популярные автобусные маршруты у туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответила на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния