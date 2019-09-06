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РИА Новости

Найдено тело женщины, пропавшей после крушения катера в Крыму

13:53 06.09.2019 (обновлено: 17:13 06.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПобережье в Крыму
Побережье в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Побережье в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Женщина, пропавшая после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма, обнаружена без признаков жизни, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Прогулочный катер "Камелот" днем в четверг перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Удалось спасти 12 человек. Поиски пропавшей женщины, жительницы Ростовской области, продолжались почти сутки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Капитан судна задержан.
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"Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. В данный момент проводится опознание погибшей. Информация уточняется. Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов", - сказал Шахов журналистам.
Тело женщины было обнаружено спустя почти сутки после опрокидывания катера. Поисковая операция завершена.
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