Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до 15

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае в Венгрии возросло до 15 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на венгерскую полицию.
Полиция сообщила, что из воды извлекли тела еще двух погибших. Тринадцать туристов из Южной Кореи и два члена экипажа из Венгрии считаются пропавшими без вести, отмечает агентство.
Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.