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РИА Новости

Число погибших при крушении катера на Дунае возросло до 15

Вчера, 11:51
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© REUTERS / Bernadett SzaboТуристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
© REUTERS / Bernadett Szabo
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число погибших в результате крушения прогулочного катера на Дунае в Венгрии возросло до 15 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на венгерскую полицию.
Полиция сообщила, что из воды извлекли тела еще двух погибших. Тринадцать туристов из Южной Кореи и два члена экипажа из Венгрии считаются пропавшими без вести, отмечает агентство.
Прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, 29 мая затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.
Сотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
1 июня, 17:21
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