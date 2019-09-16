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РИА Новости

С тонущей яхты в Красном море спасли 38 человек

17:53 16.09.2019 (обновлено: 17:57 16.09.2019)
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© Flickr / mattk1979Побережье Красного моря в Египте
Побережье Красного моря в Египте
© Flickr / mattk1979
Побережье Красного моря в Египте. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Военно-морские силы Египта спасли 38 человек с начавшей тонуть в Красном море туристической яхты, сообщает местный новостной портал Sada El-Balad.
По данным портала, судно начало тонуть из-за технической неисправности. На борту находились 26 туристов и 12 членов экипажа.
Отмечается, что генеральное командование ВС сразу же направило подразделения ВМС для спасения туристов и членов экипажа. Находившихся на борту яхты людей эвакуировали и доставили на морскую базу, им была оказана необходимая медицинская помощь.
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