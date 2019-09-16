С тонущей яхты в Красном море спасли 38 человек

По данным портала, судно начало тонуть из-за технической неисправности. На борту находились 26 туристов и 12 членов экипажа.

Отмечается, что генеральное командование ВС сразу же направило подразделения ВМС для спасения туристов и членов экипажа. Находившихся на борту яхты людей эвакуировали и доставили на морскую базу, им была оказана необходимая медицинская помощь.