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В Москве завели дела после столкновения теплохода с причалом
Административные дела возбуждены в отношении бизнесмена и капитана теплохода, который в конце июня столкнулся с причалом набережной в Москве, сообщает... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:00
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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москва, происшествия

В Москве завели дела после столкновения теплохода с причалом

15:00 06.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Административные дела возбуждены в отношении бизнесмена и капитана теплохода, который в конце июня столкнулся с причалом набережной в Москве, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Вечером 25 июня прогулочный теплоход "Лагуна", в котором находилось 46 выпускников девятого класса и 10 родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы. Никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.
"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в адрес судовладельца внесла представление об устранении нарушений законодательства о безопасности судоходства", - говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего судно, и капитана возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям "Нарушение правил плавания" и "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией".
Рассмотрение актов прокурорского реагирования взято транспортной прокуратурой на контроль, отмечают в ведомстве.
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