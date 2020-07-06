В Москве завели дела после столкновения теплохода с причалом

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Административные дела возбуждены в отношении бизнесмена и капитана теплохода, который в конце июня столкнулся с причалом набережной в Административные дела возбуждены в отношении бизнесмена и капитана теплохода, который в конце июня столкнулся с причалом набережной в Москве , сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Вечером 25 июня прогулочный теплоход "Лагуна", в котором находилось 46 выпускников девятого класса и 10 родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы. Никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в адрес судовладельца внесла представление об устранении нарушений законодательства о безопасности судоходства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего судно, и капитана возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям "Нарушение правил плавания" и "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией".