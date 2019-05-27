В Москве два теплохода задели друг друга из-за сильного ветра

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Два прогулочных теплохода задели друг друга при сильных порывах ветра на причале Северного речного вокзала Москвы, повреждения незначительные, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На причале номер 1 от сильного ветра качнулся прогулочный теплоход и задел бортом пришвартованное соседнее судно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ЧП оба прогулочных теплохода получили незначительные повреждения корпусов.