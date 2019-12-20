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В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера
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РИА Новости

В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

21:09 20.12.2019 (обновлено: 21:38 20.12.2019)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
Инцидент произошел, когда лайнер Glory, принадлежащий компании Carnival, задел носом другое судно компании во время швартовки.
По данным портала, на момент аварии на одном из лайнеров могло находиться более 15 тысяч человек, а другое судно перевозило чуть более 4,5 тысячи пассажиров и членов экипажа.
Издание Tribuna сообщает, что в результате столкновения один человек получил легкие ранения во время эвакуации из столовой.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление компании, специалисты оценивают нанесенный лайнерам ущерб, однако "какие-либо проблемы, которые повлияли бы на мореходность судов" отсутствуют. Как сообщается на сайте компании, лайнер Glory вмещает до 2980 пассажиров и 1150 членов экипажа, второе судно вмещает около 3 тысяч человек.
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