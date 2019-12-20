В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo

Инцидент произошел, когда лайнер Glory, принадлежащий компании Carnival, задел носом другое судно компании во время швартовки.

По данным портала, на момент аварии на одном из лайнеров могло находиться более 15 тысяч человек, а другое судно перевозило чуть более 4,5 тысячи пассажиров и членов экипажа.

Издание Tribuna сообщает, что в результате столкновения один человек получил легкие ранения во время эвакуации из столовой.