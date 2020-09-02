https://ria.ru/20200902/konflikt-1576652746.html
В Москве мужчина устроил конфликт на палубе прогулочного судна
Конфликт произошел на палубе прогулочного корабля в Москве из-за недовольства мужчины стоимостью прогулки, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T21:27
2020-09-02T21:27
2020-09-02T21:27
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.</strong> Конфликт произошел на палубе прогулочного корабля в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> из-за недовольства мужчины стоимостью прогулки, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД России</a> по ЦФО.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве на Воробьёвых горах неадекватный мужчина ворвался на палубу корабля с оружием и удерживал в заложниках капитана судна, был задержан на месте полицией."На палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки. В это время теплоход отчалил от пристани, чем вызвал недовольство гражданина, и тот потребовал незамедлительно высадить его на берег", - говорится в сообщении.Отмечается, что о произошедшем на судне конфликте арендатор теплохода проинформировал дежурную часть линейного отдела МВД России на водном транспорте."В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники транспортной полиции опрашивают свидетелей и участников конфликта, по завершению будет дана правовая оценка случившемуся", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200725/1574909672.html
https://ria.ru/20200519/1571694644.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Конфликт произошел на палубе прогулочного корабля в Москве
из-за недовольства мужчины стоимостью прогулки, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России
по ЦФО.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве на Воробьёвых горах неадекватный мужчина ворвался на палубу корабля с оружием и удерживал в заложниках капитана судна, был задержан на месте полицией.
"На палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки. В это время теплоход отчалил от пристани, чем вызвал недовольство гражданина, и тот потребовал незамедлительно высадить его на берег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о произошедшем на судне конфликте арендатор теплохода проинформировал дежурную часть линейного отдела МВД России на водном транспорте.
"В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники транспортной полиции опрашивают свидетелей и участников конфликта, по завершению будет дана правовая оценка случившемуся", - добавили в пресс-службе.