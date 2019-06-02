Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.

На опубликованных в Instagram и Twitter записях видно, как лайнер въезжает в набережную с одной стороны и задевает теплоход, пришвартовавшийся у берега – с другой.

Инцидент произошел в субботу утром. По предварительным данным, лайнер из-за поломки отнесло к причалу и буксиры не успели добраться до судна.