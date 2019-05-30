В Венгрии сообщили о семи погибших и 21 пропавшем при аварии с катером

Венгерская полиция подтвердила информацию о том, что семь человек погибли при аварии с прогулочным катером на Дунае, 21 человек считается пропавшим без вести, сообщает агентствосо ссылкой на официального представителя правоохранительных органов.

Официальный представитель полиции Адриан Паль сообщил, что лодка с туристами утонула практически сразу после столкновения с крупным пассажирским судном. Полиция начала уголовное расследование в связи с происшествием. По данным правоохранительных органов, операция по подъему затонувшего судна может занять несколько дней. Пока полицейские не могут сказать, могут ли внутри лодки находиться тела пропавших без вести.

Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По сообщению агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Организатор тура компания Verygoodtour не располагает информацией о том, были ли на туристах спасательные жилеты во время аварии. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.