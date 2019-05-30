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РИА Новости

В Венгрии сообщили о семи погибших и 21 пропавшем при аварии с катером

11:55
959
© REUTERS / Bernadett SzaboТуристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
© REUTERS / Bernadett Szabo
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Венгерская полиция подтвердила информацию о том, что семь человек погибли при аварии с прогулочным катером на Дунае, 21 человек считается пропавшим без вести, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя правоохранительных органов.
Официальный представитель полиции Адриан Паль сообщил, что лодка с туристами утонула практически сразу после столкновения с крупным пассажирским судном. Полиция начала уголовное расследование в связи с происшествием. По данным правоохранительных органов, операция по подъему затонувшего судна может занять несколько дней. Пока полицейские не могут сказать, могут ли внутри лодки находиться тела пропавших без вести.
Крушение катера с туристами в Будапеште
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
1 из 10

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© REUTERS / Bernadett Szabo

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
2 из 10

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Все пассажиры оказались в воде.

Сотрудник посольства Южной Кореи в Будапеште в районе крушения катера
3 из 10

Все пассажиры оказались в воде.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
4 из 10

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AP Photo / MTI / Peter Lakatos

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
5 из 10

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

© AP Photo / MTI / Peter Lakatos
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Полиция начала уголовное расследование.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
6 из 10

Полиция начала уголовное расследование.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
7 из 10

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© REUTERS / Bernadett Szabo

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
8 из 10

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© AP Photo / Peter Lakatos/MTI

Поиски на реке продолжаются.

Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште
9 из 10

Поиски на реке продолжаются.

© AP Photo / Peter Lakatos/MTI
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
10 из 10

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
1 из 10

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
2 из 10

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

© REUTERS / Bernadett Szabo
3 из 10

Все пассажиры оказались в воде.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
4 из 10

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
5 из 10

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

© AP Photo / MTI / Peter Lakatos
6 из 10

Полиция начала уголовное расследование.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
7 из 10

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
8 из 10

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

© REUTERS / Bernadett Szabo
9 из 10

Поиски на реке продолжаются.

© AP Photo / Peter Lakatos/MTI
10 из 10

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
В компании, которой принадлежит прогулочный катер, заявили, что он регулярно проходил техническое обслуживание. Официальный представитель фирмы сообщил, что ему неизвестно о возможных неисправностях судна, пишет издание Daily News Hungary.
Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По сообщению агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Организатор тура компания Verygoodtour не располагает информацией о том, были ли на туристах спасательные жилеты во время аварии. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.
Здание венгерского парламента на реке Дунай, неподалеку от которого был обнаружен затонувший катер. 30 мая 2019
08:38
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