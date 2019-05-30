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РИА Новости

Крушение катера с туристами в Будапеште

12:36
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В центре венгерской столицы затонул прогулочный катер с туристами, есть погибшие и пострадавшие. В городе идет поисково-спасательная операция. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
1 из 10

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© REUTERS / Bernadett Szabo

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
2 из 10

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Все пассажиры оказались в воде.

Сотрудник посольства Южной Кореи в Будапеште в районе крушения катера
3 из 10

Все пассажиры оказались в воде.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
4 из 10

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AP Photo / MTI / Peter Lakatos

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
5 из 10

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

© AP Photo / MTI / Peter Lakatos
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Полиция начала уголовное расследование.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
6 из 10

Полиция начала уголовное расследование.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
7 из 10

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© REUTERS / Bernadett Szabo

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
8 из 10

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© AP Photo / Peter Lakatos/MTI

Поиски на реке продолжаются.

Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште
9 из 10

Поиски на реке продолжаются.

© AP Photo / Peter Lakatos/MTI
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
10 из 10

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
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