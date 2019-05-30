Крушение катера с туристами в Будапеште

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.
Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.
Все пассажиры оказались в воде.
Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.
Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.
Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.
Полиция начала уголовное расследование.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.
К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.
Поиски на реке продолжаются.
Поиски на реке продолжаются.
Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.
Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.