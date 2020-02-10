В посольстве рассказали о погибших в Таиланде детях из России

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. При При столкновении скоростных катеров у острова Пхукет погибли двое детей из Челябинской области, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

Погибшей девочке было шесть лет, мальчику – 12. Они были братом и сестрой. По информации омбудсмена Евгения Майорова, дети приехали на отдых с бабушкой.

Столкновение двух катеров на Пхукете

Инцидент произошел в понедельник утром. На одном из скоростных катеров был только тайский экипаж, на втором (он принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением) — 39 россиян.

Как рассказал РИА Новости генконсул Владимир Соснов, при столкновении пострадали 20 россиян, им оказали медицинскую помощь. Большинство из них уже выписали.

Еще один турист останется под наблюдением врачей до завтра, так как ему зашивали рану на голове, добавил собеседник агентства. В свою очередь, Ассоциация туроператоров сообщила о госпитализации двух россиян.

В больницах с ранеными были представители турфирмы Pegas Touristic, они помогали оформлять документы, необходимые для оплаты медобслуживания по страховке. Страховая компания ERV выплатит по 40 тысяч долларов каждому пострадавшему.

Возможные причины трагедии

Бывший руководитель Центра подготовки спасателей заслуженный спасатель России Александр Гофштейн заявил РИА Новости, что столкновение могло произойти из-за невежества капитанов, не знающих элементарных правил расхождения судов.

По его словам, есть "очень строгие" правила расхождения судов в море, согласно которым при обнаружении встречного корабля капитаны должны свернуть вправо. Кроме того, все маломерные суда обязаны обеспечивать пассажиров спасательными жилетами.

Эксперт добавил, что на акватории всегда видно приближающийся встречный корабль и, как правило, для маневра есть пространство.

"Поэтому, по правилам судовождения, нужно просто пропустить его [встречный корабль], в соответствии с законом. Никаких там исключений нет", - резюмировал Гофштейн.

В то же время он оговорился, что делать выводы пока рано и только полноценное расследование сможет установить, как именно развивалась ситуация.