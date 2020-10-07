https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578661735.html

ЧП на военных складах и полигонах в России в 2018-2020 годах

7 октября на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области огонь с загоревшейся травы перекинулся на склад с артиллерийскими снарядами. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:57

2020-10-07T16:57

2020-10-07T16:57

справки

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20207 октября на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области <a href="https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578626251.html" target="_blank">огонь с загоревшейся травы перекинулся на склад</a> с артиллерийскими снарядами. Из-за взрывов боеприпасов в радиусе пяти километров были <a href="https://ria.ru/20201007/evakuatsiya-1578645117.html" target="_blank">эвакуированы жители</a> более десяти близлежащих населенных пунктов, а также было <a href="https://ria.ru/20201007/trassa-1578646779.html" target="_blank">перекрыто движение</a> транспорта по автомобильной трассе "Каспий". В тушении задействованы около 70 военнослужащих и десять единиц техники. 16 июня на полигоне в Новосибирской области из-за нарушения требований безопасности взорвалась капсюльная втулка гильзы выхолощенного артиллерийского заряда. В результате ЧП были <a href="https://ria.ru/20200616/1572979586.html" target="_blank">ранены четверо военнослужащих</a>.12 мая на Юргинском полигоне в Кемеровской области при попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас погибли два сборщика металлолома. Еще одному человеку была оказана медицинская помощь.9 мая на территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии произошел крупный пожар сухой растительности. Общая площадь горения составила 40 гектаров. 12 мая пожар был <a href="https://ria.ru/20200512/1571298985.html" target="_blank">ликвидирован</a>.5 марта на военном полигоне в Мурманской области в ходе плановых занятий по боевой подготовке из-за нарушения техники безопасности произошел взрыв маломощного имитационного боеприпаса. <a href="https://ria.ru/20200305/1568173697.html" target="_blank">Пять военнослужащих-контрактников получили травмы</a>. 28 февраля в центре Омска на площади 300 квадратных метров произошло обрушение кровли старых неэксплуатируемых складов министерства обороны РФ. Пострадавших нет.20198 августа на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. <a href="https://ria.ru/20190808/1557297846.html" target="_blank">ЧП</a> произошло в 30 километрах от Северодвинска. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов. Еще три представителя саровского ядерного центра <a href="https://ria.ru/20190812/1557420459.html" target="_blank">получили ранения</a>.5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края произошли пожар со взрывами. В районе был <a href="https://ria.ru/20190809/1557354467.html" target="_blank">введен режим ЧС</a>, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался <a href="https://ria.ru/20190820/1557664086.html" target="_blank">молниеотвод</a>. По информации краевого территориального центра медицины катастроф, общее количество пострадавших составило 40 человек. <a href="https://ria.ru/20190816/1557559922.html?in=t" target="_blank">Один человек погиб</a> на месте в первый день. За материальной помощью после взрывов обратились более <a href="https://ria.ru/20190820/1557664086.html?in=t" target="_blank">1,4 тысячи человек</a>. 19 июня склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших не было. Боеприпасов и взрывчатых веществ на нем <a href="https://ria.ru/20190619/1555706135.html" target="_blank">не было</a>. 19 июня в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке на полигоне "Сельцы" в Рязанской области произошло возгорание сухой травы. В условиях жаркой погоды возгорание распространилось на близлежащий лесной участок. В ликвидации пожара были задействованы штатные пожарные команды гарнизона, а также расчеты МЧС. В Минобороны сообщили, что <a href="https://ria.ru/20190619/1555705511.html" target="_blank">пострадавших</a> или угрозы распространения огня на населенные пункты не было. 14 июня Минобороны РФ сообщило о возгорании на полигоне по утилизации боеприпасов "Погоново" под Воронежем. После возгорания сухой травы началась <a href="https://ria.ru/20190614/1555581727.html" target="_blank">детонация</a> снарядов. Площадь пожар составила порядка трех гектаров. <a href="https://ria.ru/20190614/1555587972.htmlhttps://ria.ru/20190614/1555587972.html" target="_blank">Материальный ущерб</a> объектам полигона причинен не был.30 мая возгорание кровли неэксплуатируемого ангара произошло на полигоне в Оренбургской области. Пожар произошел при выполнении работ специалистами подрядной организации. <a href="https://ria.ru/20190530/1555105963.html" target="_blank">Пострадал один человек</a>.13 мая пожар произошел в складском помещении на территории воинской части в Абакане. <a href="https://ria.ru/20190513/1553458387.html" target="_blank">Пострадавших не было</a>. 4 мая в Свердловской области при взрыве на полигоне погиб военнослужащий, еще четверо пострадали. Военные нарушили правила безопасности и разожгли костер, в результате <a href="https://ria.ru/20190504/1553254114.html" target="_blank">подорвался боеприпас</a>.27 апреля несовершеннолетний подорвался на снаряде на военном полигоне недалеко от села Кара-хаак в Туве. Мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, угрозы жизни не было. Представитель военного комиссариата рассказал, что на полигон проникли <a href="https://ria.ru/20190429/1553133614.html" target="_blank">трое подростков</a>. 17 апреля произошло возгорание в двухэтажной неэксплуатируемой постройке на территории военного полигона недалеко от Сертолово в Ленинградской области. Позднее оно было <a href="https://ria.ru/20190417/1552775906.html" target="_blank">ликвидировано</a>.24 января взрыв снаряда прогремел на территории бывшего военного склада в башкирском Урмане. <a href="https://ria.ru/20190124/1549832452.html" target="_blank">Один человек погиб</a>. 20189 ноября на территории Приволжского государственного испытательного полигона в городе Чапаевск Самарской области при разгрузке боеприпасов сдетонировал один из снарядов. В результате ЧП ранения получили четыре человека. <a href="https://ria.ru/20181109/1532494833.html" target="_blank">Пострадавшие </a>в состоянии средней тяжести были госпитализированы.11 сентября возник пожар на территории военного полигона "Погоново" Хохольского района и Новоусманского лесничества в Воронежской области. Загорелась подстилка и сухая трава на площади около 100 гектаров. Возгорание было ликвидировано 13 сентября. По данным управления МЧС, к тушению были привлечены <a href="https://ria.ru/20180913/1528454061.html" target="_blank">274 человека и 71 единица техники</a>. 6 июня на военном полигоне "Туганы" в Ленинградской области в результате детонации неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, получили ранения нижних конечностей <a href="https://ria.ru/20180607/1522296332.html" target="_blank">двое военнослужащих</a> одной из воинских частей округа. 16 мая на территории бывшей военной части в Пугачево (Удмуртия), где проводились сбор и утилизация боеприпасов, произошел пожар сухой травы и растительности с последующими взрывами необезвреженных снарядов. <a href="https://ria.ru/20180517/1520739732.html" target="_blank">Площадь пожара</a> достигла 300 гектаров. 22 мая МЧС полностью <a href="https://ria.ru/20180522/1521051230.html" target="_blank">ликвидировало возгорание</a>. В результате пожара и детонации боеприпасов пострадавших и <a href="https://ria.ru/20180517/1520751412.html" target="_blank">разрушений не было</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки