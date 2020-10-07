ЧП на военных складах и полигонах в России в 2018-2020 годах
© Стоп-кадр видео очевидцаВзрывы на артиллерийском складе под Рязанью
© Стоп-кадр видео очевидца
2020
7 октября на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области огонь с загоревшейся травы перекинулся на склад с артиллерийскими снарядами. Из-за взрывов боеприпасов в радиусе пяти километров были эвакуированы жители более десяти близлежащих населенных пунктов, а также было перекрыто движение транспорта по автомобильной трассе "Каспий". В тушении задействованы около 70 военнослужащих и десять единиц техники.
16 июня на полигоне в Новосибирской области из-за нарушения требований безопасности взорвалась капсюльная втулка гильзы выхолощенного артиллерийского заряда. В результате ЧП были ранены четверо военнослужащих.
12 мая на Юргинском полигоне в Кемеровской области при попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас погибли два сборщика металлолома. Еще одному человеку была оказана медицинская помощь.
9 мая на территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии произошел крупный пожар сухой растительности. Общая площадь горения составила 40 гектаров. 12 мая пожар был ликвидирован.
5 марта на военном полигоне в Мурманской области в ходе плановых занятий по боевой подготовке из-за нарушения техники безопасности произошел взрыв маломощного имитационного боеприпаса. Пять военнослужащих-контрактников получили травмы.
28 февраля в центре Омска на площади 300 квадратных метров произошло обрушение кровли старых неэксплуатируемых складов министерства обороны РФ. Пострадавших нет.
2019
8 августа на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов. Еще три представителя саровского ядерного центра получили ранения.
© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкПожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края произошли пожар со взрывами. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. По информации краевого территориального центра медицины катастроф, общее количество пострадавших составило 40 человек. Один человек погиб на месте в первый день. За материальной помощью после взрывов обратились более 1,4 тысячи человек.
19 июня склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших не было. Боеприпасов и взрывчатых веществ на нем не было.
19 июня в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке на полигоне "Сельцы" в Рязанской области произошло возгорание сухой травы. В условиях жаркой погоды возгорание распространилось на близлежащий лесной участок. В ликвидации пожара были задействованы штатные пожарные команды гарнизона, а также расчеты МЧС. В Минобороны сообщили, что пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты не было.
14 июня Минобороны РФ сообщило о возгорании на полигоне по утилизации боеприпасов "Погоново" под Воронежем. После возгорания сухой травы началась детонация снарядов. Площадь пожар составила порядка трех гектаров. Материальный ущерб объектам полигона причинен не был.
30 мая возгорание кровли неэксплуатируемого ангара произошло на полигоне в Оренбургской области. Пожар произошел при выполнении работ специалистами подрядной организации. Пострадал один человек.
13 мая пожар произошел в складском помещении на территории воинской части в Абакане. Пострадавших не было.
4 мая в Свердловской области при взрыве на полигоне погиб военнослужащий, еще четверо пострадали. Военные нарушили правила безопасности и разожгли костер, в результате подорвался боеприпас.
© Фото : ГУ МЧС Воронежской областиПожар на территории полигона Погоново и Новоусманском лесничестве Воронежской области. 11 сентября 2018
Пожар на территории полигона Погоново и Новоусманском лесничестве Воронежской области. 11 сентября 2018
27 апреля несовершеннолетний подорвался на снаряде на военном полигоне недалеко от села Кара-хаак в Туве. Мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, угрозы жизни не было. Представитель военного комиссариата рассказал, что на полигон проникли трое подростков.
17 апреля произошло возгорание в двухэтажной неэксплуатируемой постройке на территории военного полигона недалеко от Сертолово в Ленинградской области. Позднее оно было ликвидировано.
24 января взрыв снаряда прогремел на территории бывшего военного склада в башкирском Урмане. Один человек погиб.
2018
9 ноября на территории Приволжского государственного испытательного полигона в городе Чапаевск Самарской области при разгрузке боеприпасов сдетонировал один из снарядов. В результате ЧП ранения получили четыре человека. Пострадавшие в состоянии средней тяжести были госпитализированы.
11 сентября возник пожар на территории военного полигона "Погоново" Хохольского района и Новоусманского лесничества в Воронежской области. Загорелась подстилка и сухая трава на площади около 100 гектаров. Возгорание было ликвидировано 13 сентября. По данным управления МЧС, к тушению были привлечены 274 человека и 71 единица техники.
6 июня на военном полигоне "Туганы" в Ленинградской области в результате детонации неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, получили ранения нижних конечностей двое военнослужащих одной из воинских частей округа.
16 мая на территории бывшей военной части в Пугачево (Удмуртия), где проводились сбор и утилизация боеприпасов, произошел пожар сухой травы и растительности с последующими взрывами необезвреженных снарядов. Площадь пожара достигла 300 гектаров. 22 мая МЧС полностью ликвидировало возгорание. В результате пожара и детонации боеприпасов пострадавших и разрушений не было.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости