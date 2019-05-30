Один человек пострадал при пожаре на полигоне под Оренбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Один человек пострадал при возгорании ангара на полигоне в Оренбургской области, сообщило в четверг командование гарнизона.

Возгорание кровли неэксплуатируемого ангара, по информации командования, произошло при выполнении работ специалистами подрядной организации на одном из полигонов в Оренбургской области.

"Один рабочий получил ожоговую травму и был доставлен в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.