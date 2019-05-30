Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T14:26Z
https://ria.ru/20190530/1555105963.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Один человек пострадал при пожаре на полигоне под Оренбургом

14:26
175
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Один человек пострадал при возгорании ангара на полигоне в Оренбургской области, сообщило в четверг командование гарнизона.
Возгорание кровли неэксплуатируемого ангара, по информации командования, произошло при выполнении работ специалистами подрядной организации на одном из полигонов в Оренбургской области.
Автомобиль скорой медицинской помощи
11:23
Число жертв апрельского пожара на "Нижнекамскнефтехиме" возросло до четырех
"Один рабочий получил ожоговую травму и был доставлен в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
В настоящее время силами пожарных расчетов пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.
000012
Обсудить 0
Оренбургская областьОренбургПроисшествия
Рекомендуем
Участники на дистанции Московского полумарафона-2019
Погибший участник "Московского полумарафона" не проходил медосмотр
РИА
Новости
Автомобиль скорой помощи в США
В США умер поджегший себя у Белого дома мужчина
В Новой Каледонии рыбак умер после нападения акулы
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма
Вывоз ракеты Протон-М
Госкомиссия дала добро на первый в 2019 году пуск "Протона"
Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в хищении миллиарда рублей Юрьева
Здание Государственной Думы РФ
Россия не намерена производить ракеты сразу после выхода США из ДРСМД
Детям, которых мать оставила в хостеле в Котельниках, меньше года
Башня Тайбей 101 на Тайване
Вооруженные силы Тайваня провели учебные маневры против "вторжения" Китая
Тела тупиков, найденные эксимосами на берегу острова Святого Павла
Глобальное потепление начало убивать птиц у берегов Аляски, заявляют ученые
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
В Китае обнаружили кладбище, датируемое бронзовым веком
В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
Лента новостейМолния