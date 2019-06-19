В Рязанской области загорелась трава на полигоне

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сухая трава загорелась в ходе занятий по огневой подготовке на полигоне "Сельцы" в Рязанской области, пострадавших и угрозы распространения огня нет, сообщили в Минобороны РФ.

"Девятнадцатого июня в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке на полигоне "Сельцы" в Рязанской области произошло возгорание сухой травы. В условиях жаркой погоды возгорание распространилось на близлежащий лесной участок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации задействованы штатные пожарные команды гарнизона, а также расчеты МЧС. В Минобороны сообщили, что пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет.