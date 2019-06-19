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РИА Новости

В Рязанской области загорелась трава на полигоне

Вчера, 16:14
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сухая трава загорелась в ходе занятий по огневой подготовке на полигоне "Сельцы" в Рязанской области, пострадавших и угрозы распространения огня нет, сообщили в Минобороны РФ.
"Девятнадцатого июня в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке на полигоне "Сельцы" в Рязанской области произошло возгорание сухой травы. В условиях жаркой погоды возгорание распространилось на близлежащий лесной участок", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ликвидации задействованы штатные пожарные команды гарнизона, а также расчеты МЧС. В Минобороны сообщили, что пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
"На территории полигона каких-либо боеприпасов или взрывчатых веществ нет", - добавили в МО РФ.
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