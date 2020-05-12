В Удмуртии ликвидировали пожар на территории бывшего арсенала

С 9 мая спасатели тушили самолетом и вертолетами возгорание на территории бывшего арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии, где происходила детонация взрывателей боеприпасов. Площадь пожара составляла порядка 15 гектаров. Власти эвакуировали жителей близлежащих к арсеналу домов и тяжелобольных. В понедельник районные власти сняли режим повышенной готовности в поселке Пугачево.