В Удмуртии ликвидировали пожар на территории бывшего арсенала

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Крупный пожар сухой растительности на территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии ликвидирован, общая площадь горения составила 40 гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
С 9 мая спасатели тушили самолетом и вертолетами возгорание на территории бывшего арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии, где происходила детонация взрывателей боеприпасов. Площадь пожара составляла порядка 15 гектаров. Власти эвакуировали жителей близлежащих к арсеналу домов и тяжелобольных. В понедельник районные власти сняли режим повышенной готовности в поселке Пугачево.
"В 19.54 мск понедельника открытое горение ликвидировано. Проводится проливка", - сказал собеседника агентства.
Он уточнил, что общая площадь горения составила 40 гектаров. К ликвидации пожара привлекались 2 вертолетам Ми-8. Они произвели 37 сливов, сбросив на очаги пожаров почти 200 тонн воды.
Всего к ликвидации последствий ЧП привлекались 273 человека и 74 единицы техники.