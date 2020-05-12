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2020-05-12T07:01
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В Удмуртии ликвидировали пожар на территории бывшего арсенала
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РИА Новости

В Удмуртии ликвидировали пожар на территории бывшего арсенала

07:01 12.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Крупный пожар сухой растительности на территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии ликвидирован, общая площадь горения составила 40 гектаров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
С 9 мая спасатели тушили самолетом и вертолетами возгорание на территории бывшего арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии, где происходила детонация взрывателей боеприпасов. Площадь пожара составляла порядка 15 гектаров. Власти эвакуировали жителей близлежащих к арсеналу домов и тяжелобольных. В понедельник районные власти сняли режим повышенной готовности в поселке Пугачево.
"В 19.54 мск понедельника открытое горение ликвидировано. Проводится проливка", - сказал собеседника агентства.
Он уточнил, что общая площадь горения составила 40 гектаров. К ликвидации пожара привлекались 2 вертолетам Ми-8. Они произвели 37 сливов, сбросив на очаги пожаров почти 200 тонн воды.
Всего к ликвидации последствий ЧП привлекались 273 человека и 74 единицы техники.
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Удмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
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