https://ria.ru/20201007/trassa-1578646779.html

В Рязанской области перекрыли федеральную трассу из-за горящего арсенала

Движение транспорта перекрыто по автомобильной трассе "Каспий" в Рязанской области из-за продолжающихся взрывов боеприпасов на военном арсенале, сообщили РИА... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:43

2020-10-07T15:43

2020-10-07T15:44

взрывы на складах в рязанской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Движение транспорта перекрыто по автомобильной трассе "Каспий" в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> из-за продолжающихся взрывов боеприпасов на военном арсенале, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС России</a>."Автомобильное движение по автомобильной дороге Р-22 "Каспий" перекрыто", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место взрывов боеприпасов уже направлена группировка спасателей в количестве 40 человек и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20201007/evakuatsiya-1578645117.html

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T15:43 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия