https://ria.ru/20201007/trassa-1578646779.html
В Рязанской области перекрыли федеральную трассу из-за горящего арсенала
Движение транспорта перекрыто по автомобильной трассе "Каспий" в Рязанской области из-за продолжающихся взрывов боеприпасов на военном арсенале, сообщили РИА... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:43
2020-10-07T15:43
2020-10-07T15:44
взрывы на складах в рязанской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578640950_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_bc43df151fdc7274f11a31ff03b8d312.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Движение транспорта перекрыто по автомобильной трассе "Каспий" в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> из-за продолжающихся взрывов боеприпасов на военном арсенале, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС России</a>."Автомобильное движение по автомобильной дороге Р-22 "Каспий" перекрыто", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место взрывов боеприпасов уже направлена группировка спасателей в количестве 40 человек и 14 единиц техники.
https://ria.ru/20201007/evakuatsiya-1578645117.html
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578640950_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_d2e1259115361d172e9be4997bcc8e4a.jpg
Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T15:43
true
PT0M56S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия